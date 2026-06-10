ईरान ने मार गिराया अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर, US ने कशम और बंदर अब्बास पर दागी मिसाइलें; IRGC का पलटवार

अपाचे हेलकॉप्टर पर हमले से भड़का अमेरिका

राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि होर्मुज स्ट्रेट के ऊपर गश्त कर रहे अमेरिकी अपाचे हेलिकॉप्टर को ईरान ने मार गिराया। हेलिकॉप्टर में सवार दोनों पायलट सुरक्षित हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आई है। इसके बावजूद अमेरिका इस हमले को नजरअंदाज नहीं कर सकता और जवाबी कार्रवाई जरूरी थी।

CENTCOM के अनुसार, राष्ट्रपति के निर्देश पर अमेरिकी बलों ने ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा के तहत सैन्य हमले शुरू किए हैं। यह कार्रवाई कल अमेरिकी सेना के एक अपाचे (Apache) हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने के जवाब में की गई है। अमेरिकी सेना ने इसे ईरान की अनुचित आक्रामकता के खिलाफ संतुलित जवाब बताया है।

U.S. Central Command (CENTCOM) forces began launching self-defense strikes against Iran at 5 p.m. ET today at the Commander in Chief’s direction, in response to yesterday’s downing of a U.S. Army Apache helicopter. The mission is a proportional response to unjustified Iranian… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 9, 2026

बहरीन में अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरानी हमला

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि ईरानी सीमा के आसपास मौजूद विदेशी सैन्य बल लगातार जोखिम में हैं और तनाव कम करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वे इस क्षेत्र को छोड़ दें। अराघची ने कहा कि ईरान कूटनीति की भाषा को प्राथमिकता देता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर दूसरे तरीके भी अपनाने जानता है।

edited by : Nrapendra Gupta