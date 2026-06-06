होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका-ईरान के बीच भारी टकराव! US ने मार गिराए 4 ड्रोन, रडार साइट्स भी तबाह
सेंटकॉम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, 'कुछ समय पहले अमेरिकी बलों ने ईरान के 4 वन-वे अटैक ड्रोन गिराए, जो होर्मुज स्ट्रेट की तरफ भेजे गए थे। ये ड्रोन इलाके के समुद्री यातायात के लिए खतरा थे। उन्होंने बताया कि अमेरिकी बलों ने आगे के हमलों से बचने के लिए गोरुक और केशम द्वीप पर बने ईरान के रडार ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी सेना ने आगे कहा कि आत्मरक्षा में ईरानी आक्रामकता का जवाब देना जारी रहेगा।
इससे पहले कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए। हालांकि, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने एयरपोर्ट पर हुए हमले की जिम्मेदारी से इनकार किया और कहा कि नुकसान अमेरिकी मिसाइल इंटरसेप्टर की गलती से हुआ।
ईरान को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा?
गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान में युद्ध खत्म करने को लेकर अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। दोनों ही देश समझौते के लिए राजी नहीं है। बहरहाल अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता फिर ठंडे बस्ते पहुंच गया है।
edited by : Nrapendra Gupta
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