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Last Updated : सोमवार, 13 अप्रैल 2026 (00:04 IST)

18 रनों से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू ने मुंबई इंडियन्स को वानखेड़े स्टेडियम में हराया

Royal Challengers Benglauru
RCBvsMI रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू ने मुंबई इंडियन्स को उनके घरेलू मैदान वानखेड़े स्टेडियम में 18 रनों से हरा दिया। बैंगलूरू ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 240 रनों का स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में मुंबई सिर्फ 222 रन ही बना सकी। शेरेफन रदरफोर्ड ने सर्वाधिक 70 रन बनाए। वहीं बैंगलूूरू के लिए सुयश शर्मा ने 2 विकेट चटकाए।

दोनों टीमें इस प्रकार है:-

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (एकादश): विराट कोहली, फिल साल्ट, देवदत्त पड़िक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), टिम डेविड, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी और सुयश शर्मा।

मुम्बई इंडियंस (एकादश): रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), नमन धीर, मिचेल सैंटनर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और मयंक मारकंडे।
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18 रनों से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू ने मुंबई इंडियन्स को वानखेड़े स्टेडियम में हराया

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और भी वीडियो देखें

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