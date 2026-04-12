मुंबई ने टॉस जीतकर बैंगलोर के सामने चुनी गेंदबाजी (Video)

MIvsRCB मुंबई इंडियन्स ने अपने घरेलू मैदान वानखेड़े स्टेडियम पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। बैंगलूरू ने जोश हेजलवुड को ड्रॉप करके जैकब डफी को शामिल किया है जबकि मुंबई ने कोई बदलाव नहीं किया है।रजत पाटीदार (कप्तान), अभिनंदन सिंह, भुवनेश्वर कुमार, देवदत्त पडिक्कल, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, रसिख डार, सुयश शर्मा, स्वप्निल सिंह, विराट कोहली, वेंकटेश अय्यर, मंगेश यादव, कनिष्क चौहान, विहान मल्होत्रा, विक्की ओस्तवाल, सात्विक देसवाल।हार्दिक पंड्या (कप्तान), क्विंटन डीकॉक (विकेटकीपर), दानिश मालेवार, रॉबिन मिंज (विकेटकीपर), रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), शेरफेन रदरफोर्ड, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, अथर्व अंकोलेकर, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, विल जैक्स, मयंक रावत, नमन धीर, मिचेल सेंटनर, शार्दुल ठाकुर, तिलक वर्मा, अश्विनी कुमार, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, दीपक चाहर, एएम गजनफर, मयंक मार्कंडेय, मोहम्मद इज़हार, रघु शर्मा।