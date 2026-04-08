बुधवार, 8 अप्रैल 2026
Written By WD Sports Desk
Last Modified: बुधवार, 8 अप्रैल 2026 (15:34 IST)

जसप्रीत बुमराह पर 3 गेंदों में 2 छक्के मारने वाले वैभव के मुरीद हुए जायसवाल और हार्दिक (Video)

IPl 2026
वैभव सूर्यवंशी ने पहले ओवर में जिस सहजता से जसप्रीत बुमराह का सामना किया उससे राजस्थान रॉयल्स के उनके साथी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल भी हैरान थे और उन्होंने कहा कि इससे उन पर दबाव कम हो गया था।

राजस्थान रॉयल्स ने बारिश से प्रभावित इस मैच में मुंबई इंडियंस को 27 रन से हराया जिसमें जायसवाल और 15 वर्षीय सूर्यवंशी ने शानदार शुरुआत करके जीत की नींव रखी थी। मैच से पहले चर्चा का विषय दिग्गज तेज गेंदबाज बुमराह और युवा सनसनी सूर्यवंशी के बीच मुकाबला था क्योंकि वह पहली बार आमने-सामने थे।

सूर्यवंशी ने उम्मीदों पर खरा उतरते हुए बुमराह की 131 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गई गेंद पर मिड-ऑन के ऊपर से छक्का लगा दिया।इसके बाद इस ही ओवर की तीसरी गेंद को भी सूर्यवंशी ने छक्के में तब्दील कर दिया।
IPL 2026 शुरू होने से एक दिन पहले 15 साल के हुए सूर्यवंशी ने अपने पहले ओवर में ही बुमराह पर दो छक्के लगाए और आउट होने से पहले 14 गेंदों में 39 रन बनाए।बिहार के बाएं हाथ के बल्लेबाज सूर्यवंशी को 2025 आईपीएल की मेगा नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने 1.1 करोड़ रुपये में खरीदा था। उन्होंने पिछले सत्र में गुजरात टाइटन्स के खिलाफ 35 गेंदों में शतक बनाकर टी20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र में और आईपीएल इतिहास में दूसरे सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया था।

जायसवाल ने मैच के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘उसने पहली गेंद पर ही छक्का जड़ा और मैंने उससे कहा कि वह अपने शॉट्स खेलता रहे।’’जायसवाल ने कहा, ‘‘बुमराह भाई दिग्गज गेंदबाजों में से एक हैं। अगर वह उनके खिलाफ रन बना रहा है तो यह कमाल की बात है। इससे हमारा यह विश्वास बढ़ा कि हम अन्य गेंदबाजों का भी अच्छी तरह से सामना कर सकते हैं।’’
अपनी पारी में 10 चौके और चार छक्के लगाने वाले जायसवाल ने कहा, ‘‘इसलिए उसका अपने शॉट खेलना काफी अच्छा रहा। इससे मुझ पर से दबाव कम हो गया और मैं अन्य गेंदबाजों का सामना अच्छी तरह से कर पाया। यह एक अच्छी साझेदारी थी और हमने इसका भरपूर आनंद लिया।’’

ना केवल जायसवाल बल्कि मुंबई इंडियन्स के कप्तान हार्दिक पांड्या ने भी वैभव सूर्यवंशी की पीठ थपथपाई। उन्होंने यह माना कि "इतनी कम उम्र का होने के बावजूद भी उनको आउट करने पर ड्रेसिंग रूम में काफी देर चर्चा होती है। उनको देखना काफी आकर्षक है और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं।"
दिल्ली कैपिटल्स की हैट्रिक रोककर पहली जीत की तलाश में गुजरात

दिल्ली कैपिटल्स की हैट्रिक रोककर पहली जीत की तलाश में गुजरातIPL 2026 के बुधवार के मुक़ाबले में दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) का सामना गुजरात टाइटंस (जीटी) से दिल्ली में होगा। जहां डीसी को अपने शुरुआती दो मैचों में जीत मिली है, वहीं जीटी को अभी भी अपनी पहली जीत का इंतज़ार है।

11 ओवर के मैच में मुंबई को 27 रनों से हराया राजस्थान ने

11 ओवर के मैच में मुंबई को 27 रनों से हराया राजस्थान नेRRvsMI 11 ओवर के मैच में मुंबई इंडियन्स को 27 रनों से राजस्थान रॉयल्स के हाथों हार झेलनी पड़ी। पहले 11 ओवर में राजस्थान ने 150 रनों का विशाल स्कोर बनाया उसके बाद मुंबई को 9 विकेट के नुकसान पर 123 रनों पर रोक दिया। यह राजस्थान की तीसरी लगातार जीत है।

जायसवाल के अर्धशतक की बदौलत राजस्थान ने मुंबई के खिलाफ बनाए 11 ओवर में 150 रन

जायसवाल के अर्धशतक की बदौलत राजस्थान ने मुंबई के खिलाफ बनाए 11 ओवर में 150 रनRRvsMI यशस्वी जायसवाल के अर्धशतक की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियन्स के खिलाफ गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में 3 विकेट के नुकसान पर 140 रन बनाए। मैच बारिश के कारण रात 10.10 बजे पर शुरु हुआ। लेकिन जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की ताबड़तोड बल्लेबाजी ने राजस्थान के लिए एक ऐसा मंच रख दिया जो 11 ओवर के हिसाब से पहाड़ जैसा दिख रहा है।

कालाबाजारी Playing 11 पहुंची जेल के डगआउट में, 5 गुना दर से बेच रहे थे टिकट

कालाबाजारी Playing 11 पहुंची जेल के डगआउट में, 5 गुना दर से बेच रहे थे टिकटIPL टिकटों की कालाबाज़ारी के मामले पर, पुलिस कमिश्नर सीमांत कुमार सिंह ने बताया कि ऐसी खबरें मिली थीं कि चल रहे इंडियन प्रीमियर लीग मैचों के दौरान कुछ लोग ऑनलाइन ब्लैक मार्केट में मैच के टिकट बेच रहे हैं। उनके अनुसार, इन जानकारियों पर कार्रवाई करते हुए, सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) ने एक गुप्त ऑपरेशन चलाया।

चेन्नई सुपर किंग्स के भेदभाव पर अश्विन का खुलासा, पर हार पर भी दुखी (Video)

चेन्नई सुपर किंग्स के भेदभाव पर अश्विन का खुलासा, पर हार पर भी दुखी (Video)भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने खुलासा किया है कि अगर वह चेन्नई सुपर किंग्स CSK की तरफ से खेलते हुए 'मानसिक रूप से परेशान करने वाले' और 'पीड़ादायक' दौर से नहीं गुजरे होते तो वह इंडियन प्रीमियर लीग IPL में थोड़ा और समय तक खेल सकते थे।

T-20I WorldCup के मैन ऑफ द टूर्नामेंट और फाइनल के मैन ऑफ द मैच के बीच छिड़ी एक दिलचस्प जंग

T-20I WorldCup के मैन ऑफ द टूर्नामेंट और फाइनल के मैन ऑफ द मैच के बीच छिड़ी एक दिलचस्प जंगभारतीय सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज कॉनर एस्टरहुइज़न को मार्च 2026 के लिए आईसीसी पुरुष 'प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। वहीं महिला वर्ग में न्यूजीलैंड की कप्तान अमेलिया केर, ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज बेथ मूनी और दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाज अयाबोंगा खाका इस दौड़ में शामिल हैं।

CSK की 7वीं लगातार हार, Thala For a Reason टीम को हुआ क्या?

CSK की 7वीं लगातार हार, Thala For a Reason टीम को हुआ क्या?चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी लागातार सातवीं हार झेलनी पड़ी। पिछले सत्र के 4 और इस सत्र चेन्नई लगातार 3 मैच हार चुकी है। ऐसे में पिछली बार की तरह इस बार भी चेन्नई के 10वें स्थान की तैयारी के लिए खिलाड़ियों ने मंच बिछा दिया है।

बिना हाथ पांव के पायल ने शीतल को हराकर उलटफेर करते हुए स्वर्ण जीता, भारत बैंकॉक पैरा तीरंदाजी में शीर्ष पर

बिना हाथ पांव के पायल ने शीतल को हराकर उलटफेर करते हुए स्वर्ण जीता, भारत बैंकॉक पैरा तीरंदाजी में शीर्ष परदोनों हाथ और दोनों पैर गंवा चुकी युवा तीरंदाज पायल नाग ने यहां विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज में बड़ा उलटफेर करते हुए हमवतन और दुनिया की नंबर एक तीरंदाज शीतल देवी को हराकर स्वर्ण पदक जीता और भारत के शानदार प्रदर्शन की अगुआई की जिसमें देश ने कुल सात स्वर्ण पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया।

मुझसे जलते हैं, एजेंडा है : अंजिक्य रहाणे का जोरदार जवाब, आंकड़े देख सोच में पड़ जाएंगे आप भी

मुझसे जलते हैं, एजेंडा है : अंजिक्य रहाणे का जोरदार जवाब, आंकड़े देख सोच में पड़ जाएंगे आप भीअंजिक्य रहाणे का जवाब: आलोचकों को चेतावनी, रिकॉर्ड और स्ट्राइक रेट की कहानी

मरियम पर तंज कसना भारी पड़ा नसीम को, 72 हजार डॉलर का लगा जुर्माना

मरियम पर तंज कसना भारी पड़ा नसीम को, 72 हजार डॉलर का लगा जुर्मानापाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने सोमवार को तेज गेंदबाज नसीम शाह पर विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के लिए दो करोड़ पाकिस्तानी रुपये (72,000 डॉलर) का भारी जुर्माना लगाया लेकिन अब इस पोस्ट को हटा दिया गया है।
