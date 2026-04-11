15 साल का सफर तय किया रोहित ने, हार्दिक ने दिया यह तोहफा
कुछ सालों से खराब फॉर्म से गुजर रहे मुंबई इंडियन्स के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने आज इस फ्रैंचाइजी में 15 साल पूरे कर लिये। कभी रोहित शर्मा डेक्कन चार्जर्स का हिस्सा हुआ करते थे और उन्होंने मुंबई इंडियन्स के खिलाफ ही हैट्रिक ली। तब किसी ने सोचा नहीं होगा कि रोहित शर्मा इस फ्रैंचाइजी को सर्वाधिक 5 बार आईपीेल जिताएगा।
हालांकि बीते कुछ साल रोहित के लिए उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। उनका बल्ला पिछले कुछ सत्रों से कभी कभार ही बोलता है। ऐसे में टीम ने जब उनको कप्तानी से हटाया तो बड़ा बवाल मचा। टीम के इंस्टा पेज से फोलोअर्स कम हो गए और हार्दिक पांड्या और टीम को अपने ही घरेलू मैदान पर हूटिंग सहनी पड़ी।
टीम प्रबंधन घबरा गई और जहां रोहित को ड्रॉप करने पर बात चल रही थी उनको जबरदर्ती सलामी बल्लेबाजी करवाई गई। इस सत्र में भी रोहित शर्मा के कारण क्विंटन डि कॉक और रायल रिकल्टन में से किसी एक को बाहर बैठना पड़ रहा है।
टीम प्रबंधन का यह निर्णय टीम के लिए हित में तो नहीं जा रहा लेकिन फिर भी हार्दिक पांड्या ने सब भुलाकर आज रोहित शर्मा को उनकी इस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया। साल 2020 में आखिरी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम करने वाली मुंबई अगर इस बार भी चूक गई तो शायद फिर एक बार रोहित के बारे में चर्चा हो।
हालांकि उनके फैंस फिर से फ्रैंचाइजी पर दबाव बनाएंगे। लेकिन यह देखना होगा कि फ्रैंचाइजी फैंस के सामने दबती है या कोई कठोर कदम उठाकर रोहित शर्मा से किनारा करती है।