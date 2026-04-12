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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Modified: रविवार, 12 अप्रैल 2026 (18:10 IST)

राजस्थान के डगआुउट में मोबाइल फोन का इस्तेमाल, बुरा फंसा यह शख्स

Rajasthan Royals
2008 में आईपीएल की शुरुआत से राजस्थान रॉयल्स (RR) के बैकरूम में कई पद संभालने वाले रोमी भिंडर उस वक़्त विवादों में घिर गए, जब शुक्रवार को गुवाहाटी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के ख़िलाफ उनके आईपीएल 2026 मैच के दौरान टीवी कैमरों ने उन्हें टीम डगआउट में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए पकड़ लिया। 

भिंडर पर अब तक आईपीएल की आचार संहिता (कोड ऑफ़ कंडक्ट) के उल्लंघन का कोई आरोप नहीं लगाया गया है। इस घटना की तस्वीरें – जिसमें भिंडर फ़ोन पर हैं और वैभव सूर्यवंशी उनके बग़ल में खड़े हैं – मैच के बाद सोशल मीडिया पर सामने आईं, और तब से यह पुष्टि हो गई है कि आरआर के टीम मैनेजर भिंडर, जो आईपीएल के दौरान 15 वर्षीय सूर्यवंशी के “लोकल गार्जियन” भी हैं, वाक़ई मैच के दौरान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे थे।
एक बीसीसीआई अधिकारी ने पुष्टि करते हुए कहा, “हां, भिंडर ने वाक़ई प्लेयर्स और मैच ऑफिशियल्स एरिया (पीएमओए) के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है क्योंकि मैच के दौरान डगआउट में सेल फ़ोन बैन हैं।” आईपीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर, पीएमओए प्रोटोकॉल 2026 से जुड़े संबंधित क्लॉज़ में कहा गया है: “टीम मैनेजर ड्रेसिंग रूम में फ़ोन का इस्तेमाल कर सकता है लेकिन डगआउट में नहीं।”

बीसीसीआई अधिकारी ने कहा, “यह अनजाने में हुई भूल हो सकती है, लेकिन कोई न कोई कार्रवाई तो होनी ही चाहिए क्योंकि यह उल्लंघन का मामला है। सिर्फ़ चेतावनी दी जाएगी या मैच का बैन लगेगा, यह मैच रेफ़री और एसीयू (एंटी-करप्शन यूनिट) की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। उसी के आधार पर आईपीएल गवर्निंग काउंसिल कोई फ़ैसला ले सकती है।” आरसीबी के ख़िलाफ आरआर ने यह मैच छह विकेट से जीत लिया, जिसमें सूर्यवंशी 26 गेंदों में 78 रनों की शानदार पारी के लिए ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ रहे, और इसी के साथ वह टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाकर ऑरेंज कैप टेबल में टॉप पर भी पहुंच गए।
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