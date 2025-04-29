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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Modified: शनिवार, 11 अप्रैल 2026 (00:16 IST)

वैभव और जुरेल के तूफानी अर्धशतक, राजस्थान ने बैंगलूरू को 6 विकेट से हराया

Vaibhav Sooryavanshi
वैभव सूर्यवंशी की तूफानी 76 रन और ध्रुव जुरेल के 81 रनों की पारी की बदौलत राजस्थान ने बैंगलूरू का विजय रथ गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में रोक दिया। बैंगलूरू द्वारा दिए गए 201 रनों के लक्ष्य को राजस्थान ने 4 विकेट खोकर और सिर्फ 2 ओवर पहले ही पा लिया। 
दोनों टीमें इस प्रकार है:-

राजस्थान रॉयल्स (एकादश): यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरॉन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जाडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई और बृजेश शर्मा।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (एकादश): विराट कोहली, फिल सॉल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह और जॉश हेजलवुड।
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वैभव और जुरेल के तूफानी अर्धशतक, राजस्थान ने बैंगलूरू को 6 विकेट से हराया

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