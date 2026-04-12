फाइनल में उलटफेर नहीं कर पाए आयुष, चीनी खिलाड़ी से सीधे सेटों में हारे

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​Ayush Shetty clinches the Silver Medal at the Badminton Asia Championships 2026. What a stellar performance throughout the tournament! Proud of you, Champ! pic.twitter.com/8fgyKFjr3A — BAI Media (@BAI_Media) April 12, 2026

दुनिया के दूसरे नंबर के पुरुष सिंगल्स खिलाड़ी शि यू की ने यहां खेली जा रही बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में रविवार को “जायंट किलर” आयुष शेट्टी की जीत का सिलसिला रोक दिया। चीनी खिलाड़ी ने 20 साल के आयुष शेट्टी पर 21-8, 21-10 से शानदार जीत दर्ज की।2025 पेरिस वर्ल्ड चैंपियनशिप के गोल्ड मेडलिस्ट यूकी ने शुरू से ही मैच पर कंट्रोल कर लिया, उन्होंने पहला गेम 21-8 के स्कोर के साथ शानदार अंदाज में जीता। तीन बार के ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियन ने अपने स्मैश अच्छे से लगाए, जिससे आयुष की डिफेंसिव कमजोरी सामने आ गई और उन्हें नेट्स पर आने से रोक दिया।आयुष ने गेम 2 में अच्छी शुरुआत की, 6-2 की बढ़त बनाई, लेकिन फिर यू की ने शानदार वापसी करते हुए लगातार 6 पॉइंट लिए, दूसरे गेम के ब्रेक पर स्कोर यू की के पक्ष में 11-8 था। इसके बाद सब यू की ही रहा क्योंकि दुनिया के 25वें नंबर के आयुष के पास यूकी के शॉट्स का कोई जवाब नहीं था, जो एक जैसे सटीक और दमदार थे।