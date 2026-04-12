फाइनल में उलटफेर नहीं कर पाए आयुष, चीनी खिलाड़ी से सीधे सेटों में हारे

आयुष ने गेम 2 में अच्छी शुरुआत की, 6-2 की बढ़त बनाई, लेकिन फिर यू की ने शानदार वापसी करते हुए लगातार 6 पॉइंट लिए, दूसरे गेम के ब्रेक पर स्कोर यू की के पक्ष में 11-8 था। इसके बाद सब यू की ही रहा क्योंकि दुनिया के 25वें नंबर के आयुष के पास यूकी के शॉट्स का कोई जवाब नहीं था, जो एक जैसे सटीक और दमदार थे।
Rising to the top!— BAI Media (@BAI_Media) April 12, 2026
Ayush Shetty clinches the Silver Medal at the Badminton Asia Championships 2026. What a stellar performance throughout the tournament! Proud of you, Champ! pic.twitter.com/8fgyKFjr3A