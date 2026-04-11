बुमराह-हेजलवुड, किसी को नहीं बख्शा वैभव ने! विराट ने दिया स्पेशल गिफ्ट… टीम इंडिया एंट्री पर कुंबले का बड़ा हिंट [VIDEO]

गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेले गए IPL 2026 के मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से हर किसी को हैरान कर दिया। 202 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान की टीम दबाव में थी, लेकिन 15 साल के इस बल्लेबाज ने 26 गेंदों में 78 रनों की तूफानी पारी खेलकर मैच का रुख बदल दिया। उनकी इस पारी में 8 चौके और 7 छक्के शामिल रहे और टीम ने मुकाबला 6 विकेट से अपने नाम कर लिया। इस दौरान उनका Strike Rate 300 था।
15 गेंदों में अर्धशतक, रिकॉर्ड्स की झड़ी
वैभव सूर्यवंशी ने इस मैच में सिर्फ 15 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो इस सीजन में उनका दूसरा ऐसा कारनामा है। इससे पहले वह चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ भी 15 गेंदों में फिफ्टी जड़ चुके हैं।
इसके साथ ही वह IPL इतिहास के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने 18 गेंदों से कम में तीन अर्धशतक लगाए हैं। उनकी इस धमाकेदार फॉर्म की बदौलत उन्होंने ऑरेंज कैप भी अपने नाम कर ली है। पावरप्ले में राजस्थान ने 6 ओवर में 97 रन बनाए, जो टीम का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है।
कोहली से मिला खास तोहफा
मैच के बाद वैभव के लिए एक खास पल तब आया जब विराट कोहली ने उनकी कैप पर ऑटोग्राफ दिया और लिखा —“Well done Vaibhav” यह पल वैभव के लिए बेहद खास रहा, क्योंकि मैदान पर मुकाबला करने के बाद एक दिग्गज खिलाड़ी से ऐसा सम्मान मिलना किसी भी युवा क्रिकेटर के लिए बड़ी उपलब्धि होती है।
राजस्थान के लिए बने गेम चेंजर
वैभव सूर्यवंशी अब राजस्थान रॉयल्स के लिए एक अहम खिलाड़ी बन चुके हैं।
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पावरप्ले में तीन बार अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड
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ध्रुव जुरेल के साथ 100+ रन की साझेदारी
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बड़े गेंदबाजों के खिलाफ बेखौफ बल्लेबाजी
उन्होंने भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड और क्रुणाल पांड्या, बुमराह जैसे अनुभवी गेंदबाजों के खिलाफ जिस तरह से रन बनाए, वह उनकी काबिलियत को साफ दिखाता है।
अनिल कुंबले का बड़ा बयान: टीम इंडिया में जल्द एंट्री?
भारत के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले ने वैभव की तारीफ करते हुए कहा कि वह सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और भविष्य में भारतीय टीम के लिए खेल सकते हैं। कुंबले ने सचिन तेंदुलकर का उदाहरण देते हुए कहा कि कुछ खिलाड़ी बहुत कम उम्र में ही अपनी छाप छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसे खिलाड़ियों पर ज्यादा दबाव डालना ठीक नहीं होता। उन्होंने यह भी कहा कि वैभव का टैलेंट शानदार है और चयनकर्ता उन पर जरूर नजर रख रहे होंगे।
क्या बनेंगे भारत के सबसे युवा स्टार?
सिर्फ 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी जिस तरह से बड़े-बड़े गेंदबाजों के खिलाफ खेल रहे हैं, उससे यह साफ है कि वह आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट का बड़ा नाम बन सकते हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी, निडर अंदाज और बड़े मौकों पर प्रदर्शन करने की क्षमता उन्हें खास बनाती है। अब देखना यह होगा कि क्या वह इसी फॉर्म को जारी रखते हुए जल्द ही टीम इंडिया का हिस्सा बन पाते हैं।
IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी सिर्फ रन नहीं बना रहे, बल्कि रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपने लिए एक नई पहचान भी बना रहे हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय क्रिकेट को एक नया सुपरस्टार मिल चुका है।