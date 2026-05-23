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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Updated : शनिवार, 23 मई 2026 (20:49 IST)

लखनऊ के लिए डेब्यू किया अर्जुन तेंदुलकर ने, पंजाब ने चुनी गेंदबाजी (Video)

IPL
LSGvsPBKS पंजाब किंग्स ने शनिवार को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 68वें मुकाबले में टॉस जीतकर लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आज पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है।

उन्हेांने कहा कि टीम में दो बदलाव है मार्को यानसन और विजयकुमार वैशक की वापसी हुई है। काफी एक्साइटेड फील कर रहा हूं। यह हमारे लिए करो या मरो वाला मैच है। हम इस स्थिति में पहले कभी नहीं थे और खिलाड़ी अपना बेस्ट देने का पूरा इंतजार कर रहे हैं।

वहीं लखनऊ सुपर जयायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने कहा कि हम भी पहले गेंदबाजी ही करते। गेंदबाजी और बल्लेबाजी से परे यह विकेट क्रिकेट के लिए अच्छी लग रही है। बल्लेबाजी के लिए यह पिच ज्यादा अच्छी है। ऐसे में यह हाई-स्कोरिंग मैच हो सकता है।

अर्जुन तेंदुलकर और अर्शीन कुलकर्णी खेल रहे हैं। मिचेल मार्श वापस चले गए हैं। यह हमारे लिए टफ सीजन रहा है लेकिन काफी कुछ चीजें सीखने को मिलीं। मैं फैंस से माफी मांगता हूं, जो पूरे यूपी से हमें सपोर्ट करने के लिए आए थे।
दोनों टीमें इस प्रकार है:-

पंजाब किंग्स: प्रभसिमरन सिंह (कीपर), प्रियांश आर्य, कूपर कॉनली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), सूर्यांश शेडगे, शशांक सिंह, अजमतुल्लाह ओमरजई, मार्को यानसन, विजयकुमार वैशाक, अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल। 

लखनऊ सुपर जायंट्स: जॉश इंग्लिस, अर्शीन कुलकर्णी, निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, ऋषभ पंत (कप्तान और कीपर), अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, अर्जुन तेंदुलकर, मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव और मोहसिन खान
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