शनिवार, 27 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. UAE President Nahyan received a grand welcome at Noor Khan airbase, which was devastated in Operation Sindoor
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: शनिवार, 27 दिसंबर 2025 (15:13 IST)

यूएई के राष्ट्रपति का ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए नूर खान एयरबेस पर भव्य स्वागत, पाक-यूएई की नजदीकियों से भारत पर क्या असर होगा?

UAE President Al Nahyan
UAE Presidents Al Nahyan visit to Pakistan: संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने 26 दिसंबर 2025 को पाकिस्तान की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा की। यह दौरा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के निमंत्रण पर हुआ और इसे दोनों देशों के बीच गहरे भाईचारे का प्रतीक बताया जा रहा है। यूएई राष्ट्रपति का विमान पाकिस्तान के महत्वपूर्ण नूर खान एयरबेस पर उतरा, जहां उन्हें रेड कार्पेट स्वागत, 21 तोपों की सलामी और पाकिस्तानी वायुसेना के जेएफ-17 फाइटर जेट्स द्वारा एस्कॉर्ट मिला। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद एयरबेस पर उनका स्वागत किया।
 
यह स्वागत इसलिए भी खास है क्योंकि नूर खान एयरबेस मई 2025 में भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान क्षतिग्रस्त हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर भारत की ओर से पहलगाम आतंकी हमले का जवाब था, जिसमें पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों और कुछ सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाया गया। सैटेलाइट इमेजेस से पता चला था कि नूर खान बेस पर हैंगर, रनवे और कमांड सेंटर को काफी नुकसान पहुंचा था। हालांकि, पाकिस्तान ने जल्दी मरम्मत कर इसे फिर से उपयोग योग्य बना लिया और यूएई राष्ट्रपति की लैंडिंग को पाकिस्तान ने अपनी ताकत का संदेश बताया।
 
पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण : यूएई और पाकिस्तान के संबंध दशकों पुराने हैं। यूएई पाकिस्तान का प्रमुख व्यापारिक साझेदार है और वहां लाखों पाकिस्तानी प्रवासी काम करते हैं, जो बड़ी मात्रा में रेमिटेंस भेजते हैं। 2025 में दोनों देशों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। इस दौरे में द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने, निवेश और क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा हुई। यूएई ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के वादे किए हैं, जो पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण है।
 
पाकिस्तान ने इस दौरे को 'भाईचारे की मिसाल' बताया, जबकि यूएई ने इसे रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने का अवसर कहा। दोनों देशों ने संयुक्त बिजनेस काउंसिल स्थापित करने जैसे समझौते किए।
 
भारत पर प्रभाव : यूएई भारत का भी करीबी साझेदार है। भारत-यूएई संबंध 2015 से तेजी से मजबूत हुए हैं, जिसमें व्यापार 100 अरब डॉलर से ज्यादा का लक्ष्य, सीईपीए समझौता और रक्षा सहयोग शामिल है। यूएई में 35 लाख से ज्यादा भारतीय प्रवासी हैं और दोनों देश आई2यू2 ग्रुप में साथ हैं।
 
हालांकि, यूएई की पाकिस्तान से बढ़ती नजदीकी भारत के लिए चिंता का विषय है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यूएई ने भारत-पाकिस्तान दोनों से संयम बरतने की अपील की थी, लेकिन पाकिस्तान को आर्थिक और कूटनीतिक समर्थन जारी रखा। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यूएई की तटस्थ नीति क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान के साथ गहरे रक्षा और निवेश संबंध भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा सकते हैं। खासकर जब पाकिस्तान आतंकवाद के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अलग-थलग पड़ रहा हो।
 
भारत ने हमेशा यूएई के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता दी है और दोनों देश आतंकवाद विरोध में एकजुट हैं। फिर भी, यूएई का पाकिस्तान के क्षतिग्रस्त एयरबेस पर उच्चस्तरीय लैंडिंग करना पाकिस्तान के लिए मनोबल बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है। यूएई राष्ट्रपति का यह दौरा दोनों देशों के लिए आर्थिक और रणनीतिक लाभ लेकर आया है। लेकिन दक्षिण एशिया के संदर्भ में यह भारत के लिए एक संकेत है कि क्षेत्रीय शक्तियां संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रही हैं। भारत को अपने मजबूत द्विपक्षीय संबंधों का लाभ उठाते हुए क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करनी होगी। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

अमित शाह बोले- आतंकवाद का बदल चुका है स्वरूप, कठोर रवैया अपनाना जरूरी

अमित शाह बोले- आतंकवाद का बदल चुका है स्वरूप, कठोर रवैया अपनाना जरूरीUnion Home Minister Amit Shah News : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को नई दिल्ली में ‘एंटी-टेररिज्म कॉन्फ्रेंस 2025’ का उद्घाटन किया। इस दौरान गृहमंत्री शाह ने कहा कि आज के दौर में आतंकवाद का स्वरूप बदल चुका है, जिसमें साइबर और सूचना युद्ध, आर्थिक नेटवर्क का दुरुपयोग और हाइब्रिड आतंकवाद शामिल हैं। गृहमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में देश को सुरक्षित रखने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा मॉडल बनाना और आतंकवाद के खिलाफ कठोर रवैया अपनाना जरूरी है।

हिंसा के बीच किसने दी बांग्‍लादेश को चेतावनी, कहा- भारत के बिना अस्तित्व नहीं, यूनुस सरकार से की यह अपील

हिंसा के बीच किसने दी बांग्‍लादेश को चेतावनी, कहा- भारत के बिना अस्तित्व नहीं, यूनुस सरकार से की यह अपीलBangladesh violence case : बांग्लादेश में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। बांग्लादेश में जिस तरह के हालात हैं, उसकी वजह से भारत में भी लोगों के अंदर नाराजगी देखी जा रही है। चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद से बांग्लादेश में हिंसा में बढ़ोतरी देखी जा रही है। खासतौर से अल्पसंख्यक हिंदू युवक को जिस बर्बरता के साथ मौत के घाट उतारा गया। इस बीच विदेशी मामलों के विशेषज्ञ वेइल अव्वाद ने चेतावनी देते हुए कहा कि भारत के बिना बांग्लादेश का कोई अस्तित्व नहीं है।

SIR ने बढ़ाई भाजपा की मुश्किल, अयोध्या में 15000 से ज्यादा संत-महंतों की विकट समस्या

SIR ने बढ़ाई भाजपा की मुश्किल, अयोध्या में 15000 से ज्यादा संत-महंतों की विकट समस्याअयोध्या के मेयर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने मुख्य निर्वा‍चन अधिकारी से की बात

चंडीगढ़ कोर्ट में हड़कंप, बम की मिली धमकी, कुर्सी छोड़कर भागे जज

चंडीगढ़ कोर्ट में हड़कंप, बम की मिली धमकी, कुर्सी छोड़कर भागे जजBomb threat at Chandigarh district court : चंडीगढ़ के जिला न्‍यायालय में बम की धमकी मिलने के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई। धमकी मिलते ही प्रशासन और पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी और न्‍यायालय परिसर को खाली करा लिया। आम दिनों की तरह न्‍यायालय में सुनवाई चल रही थी, लेकिन सुरक्षा की गंभीरता को देखते हुए जजों को तुरंत अपनी कुर्सी छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागना पड़ा। पुलिस को यह धमकी ई-मेल के जरिए मिली थी।

यूनुस राज में बांग्लादेश में हुईं 2900 से ज्यादा घटनाएं, हिंदुओं के कत्लेआम पर क्‍या बोला विदेश मंत्रालय?

यूनुस राज में बांग्लादेश में हुईं 2900 से ज्यादा घटनाएं, हिंदुओं के कत्लेआम पर क्‍या बोला विदेश मंत्रालय?Bangladesh violence case : बांग्लादेश में जिस तरह से हिंसा में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने हाल ही में बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर गंभीर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि नई दिल्ली ने सीमा पार हो रही घटनाओं पर गंभीरता से ध्यान दिया है। जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू, ईसाई और बौद्ध समुदायों पर लगातार हमले हो रहे हैं, जो बेहद गंभीर मामला है।

और भी वीडियो देखें

भागते हुए CWC मीटिंग में पहुंचे शशि थरूर, इस तरह दिया रिएक्शन

भागते हुए CWC मीटिंग में पहुंचे शशि थरूर, इस तरह दिया रिएक्शनShashi Tharoor news in hindi : वरिष्‍ठ कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम से पार्टी सांसद शशि थरूर शनिवार को भागते हुए कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान वे मीडिया की ओर देखकर मुस्कुराते हुए भी नजर आए।

होश आया तो प्राइवेट पार्ट से लेकर शरीर के अन्य हिस्सों में दर्द था, अंडरगार्मेंट्‍स भी गायब थे, उदयपुर गैंगरेप पीड़िता की दर्दभरी कहानी

होश आया तो प्राइवेट पार्ट से लेकर शरीर के अन्य हिस्सों में दर्द था, अंडरगार्मेंट्‍स भी गायब थे, उदयपुर गैंगरेप पीड़िता की दर्दभरी कहानीUdaipur gang rape case: अगले दिन जब मुझे होश आया तो मेरे प्राइवेट पार्ट के साथ ही शरीर के अन्य हिस्सों में दर्द हो रहा था। मेरे शरीर पर चोटों के निशाने थे। मेरे जेवर, अंडरगार्मेंट्‍स और मोजे तक गायब थे। फिर मुझे अहसास हुआ कि रात में मेरा यौन उत्पीड़न किया गया है। दरअसल, इस महिला के साथ कार में गैंगरेप हुआ था।

CWC की बैठक में खरगे बोले, मोदी सरकार ने गरीबों की पीठ में छूरा घोंपा

CWC की बैठक में खरगे बोले, मोदी सरकार ने गरीबों की पीठ में छूरा घोंपाMallikarjun Kharge in CWC Meet : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में मोदी सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हाल में संसद के शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार ने नरेगा को समाप्त कर करोड़ों गरीबों और कमजोर तबके के लोगों को बेसहारा कर दिया है। गरीबों के पेट पर लात मारने के साथ उनकी पीठ में मोदी सरकार ने छूरा घोंपा है। मोदी सरकार को गरीबों की चिंता नहीं, बल्कि चंद बड़े पूंजीपतियों के मुनाफे की ही चिंता है

गिरिराज सिंह बोले, बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं ममता बनर्जी

गिरिराज सिंह बोले, बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं ममता बनर्जीGiriraj Singh news in hindi : केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि लगता है कि ममता बनर्जी सत्ता के लिए बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं।

गैंगस्टर विनय त्यागी की एम्स ऋषिकेश में मौत, बदमाशों ने मारी थी गोली

गैंगस्टर विनय त्यागी की एम्स ऋषिकेश में मौत, बदमाशों ने मारी थी गोलीUttarakhand news in hindi : उत्तराखंड के कुख्‍यात बदमाश विनय त्यागी की एम्स ऋषिकेश में इलाज के दौरान मौत हो गई। हरिद्वार में उसे बदमाशों ने गोली मार दी थी।

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेडApple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे।

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोन

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोनSmartphones launching in January 2026 : नया साल भारतीय स्मार्टफोन बाजार के लिए काफी खास होने जा रहा है। जनवरी 2026 में कई बड़े ब्रांड्स अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इनमें मिड-रेंज से लेकर प्रीमियम और बजट 5G फोन शामिल हैं। जनवरी 2026 में Xiaomi, Realme, Poco और Vivo जैसे बड़े ब्रांड्स के लॉन्च के साथ भारतीय स्मार्टफोन बाजार काफी गर्म रहने वाला है।

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमाल

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमालBest Budget Smartphones 2025 : 2025 स्मार्टफोन बाजार के लिए बेहतरीन रहा। जहां एक तरफ प्रीमियम सेगमेंट में नए डिजाइन और फीचर्स देखने को मिले। वहीं दूसरी ओर कम कीमत वाले बजट स्मार्टफोन्स की भी धूम रही। बड़े डिस्प्ले, भरोसेमंद परफॉर्मेंस, दमदार कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ के साथ इन फोन्स ने साबित कर दिया कि अच्छा स्मार्टफोन लेने के लिए रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com