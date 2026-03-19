US-Iran war : ईरान ने किया US के F-35 फाइटर जेट पर हमले का दावा, अमेरिका ने बताया इमरजेंसी लैंडिंग मैं कहीं भी सेना नहीं भेज रहा, जल्द ही सामान्य होंगे हालात, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान

ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने एक वीडियो जारी किया है। इसमें कथित तौर पर अमेरिकी F-35 फाइटर जेट को ईरान के ऊपर निशाना बनाते हुए दिखाया गया है। हालांकि इस वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने कहा है कि उसने अमेरिकी F-35 फाइटर जेट पर हमला कर उसे नुकसान पहुंचाया। अमेरिका का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान F-35 को अचानक इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी।

उन्होंने आगे बताया कि विमान सुरक्षित रूप से उतर गया है और फिलहाल इस घटना की जांच की जा रही है। रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि विमान को कितना नुकसान हुआ है या क्या संदिग्ध गोलाबारी का सीधा संपर्क विमान से हुआ था, लेकिन यह घटना ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी सैन्य अभियानों के जोखिम को दर्शाती है।