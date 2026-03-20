इजराइल की हाइफा तेल रिफाइनरी पर ईरान का हमला, उठा धुएं का गुबार

तेल रिफाइनरियों पर हमले से हाइफा में हड़कंप मच गया। इससे उत्तरी इजरायल के कई हिस्सों में बिजली गुल हो गई और कई जगहों पर भीषण आग लग गई। अधिकारियों ने किसी तरह के तेल या गैस लीक से इनकार किया है

क्या बोले इजराइली उर्जा मंत्री

इजराइल के उर्जा मंत्री एली कोहेन ने कहा कि बुनियादी ढांचे को कई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अधिकांश क्षेत्रों में बिजली को बहाल कर दिया गया है और बाकी प्रभावित क्षेत्रों में भी जल्द बहाल कर दी जाएगी।

क्या है IRGC का दावा



खत्म हो रहा है ईरान इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, 'हम जीत रहे हैं और ईरान खत्म हो रहा है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हथियारों का जखीरा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है और उसे खत्म कर दिया जाएगा। हमने मिसाइलें और बहुत सारा न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर दिया है। ईरान का एयर डिफेंस बेकार हो गया है, उसकी नेवी समुद्र की गहराई में डूबी हुई है... अभी और काम करना बाकी है, और हम इसे करने जा रहे हैं।' इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया कि उसने सटीक मिसाइलों के जरिए हाइफ़ा और दक्षिण में स्थित अशदोद की रिफाइनरियों के साथ-साथ कई सुरक्षा और सैन्य केंद्रों को निशाना बनाया।

edited by : Nrapendra Gupta