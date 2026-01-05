सोमवार, 5 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. Denmark PM gets angry on Trump warning against Greenland
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: सोमवार, 5 जनवरी 2026 (08:44 IST)

ट्रंप की ग्रीनलैंड को धमकी से क्यों आया डेनमार्क को गु्स्सा, क्या बोलीं पीएम फ्रेडेरिकसन?

Mette Frederiksen
Greenland on Trump target: वेनेजुएला पर हमले के बाद अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ग्रीनलैंड पर हमला कर सकते हैं। ट्रंप के बयान पर डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडेरिकसन ने कड़ी नाराजगी जताई। ग्रीनलैंड फिलहाल डेनमार्क के अधिन आता है। हालांकि ग्रीनलैंड की प्रधानमंत्री के कार्यालय की ओर से ट्रंप के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ALSO READ: कोलंबिया या ग्रीनलैंड, वेनेजुएला के बाद कहां हमला कर सकते हैं ट्रंप?
 
ट्रंप ने हाल ही में ग्रीनलैंड के रणनीतिक महत्व को अमेरिकी रक्षा जरूरतों से जोड़ते हुए इस क्षेत्र पर कब्जे की बात कही थी। ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड की रणनीतिक स्थिति और हाई-टेक क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की प्रचुरता के कारण अमेरिकी सुरक्षा हितों की पूर्ति होगी। इस इलाके पर फिलहाल डेनमार्क का कब्जा है।
 
डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडेरिकसन ने कहा है कि ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 'धमकाना' बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ट्रंप को यह कहने का कोई हक नहीं है कि वह ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बना लेंगे। ग्रीनलैंड बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है।
 
फ्रेडेरिकसन ने कहा कि अमेरिका को ग्रीनलैंड लेने की जरूरत है, इस बारे में बात करने का बिल्कुल ही कोई मतलब नहीं है। डैनिश किंगडम के तीन देशों में से किसी पर भी यूएस का कोई हक नहीं है।
डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कंट्रोल लेने की टिप्पणी पर एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप को यह कहने का कोई हक नहीं है कि वह ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बना लेंगे।
 
गौरतलब है कि ट्रम्प के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ, स्टीफन मिलर की पत्नी केटी मिलर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में अमेरिकी ध्वज के रंगों में डेनिश स्वायत्त क्षेत्र की विवादास्पद तस्वीर पोस्ट की। उनकी पोस्ट के ऊपर एक ही शब्द था: 'जल्द ही'।
edited by : Nrapendra Gupta
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

मादुरो ने राष्ट्रपति ट्रंप को दी थी यह चुनौती, व्हाइट हाउस ने जारी किया वीडियो, उड़ाया जा रहा निकोलस का मजाक

मादुरो ने राष्ट्रपति ट्रंप को दी थी यह चुनौती, व्हाइट हाउस ने जारी किया वीडियो, उड़ाया जा रहा निकोलस का मजाकवेनेजुएला पर सैन्‍य कार्रवाई के बाद अब व्हाइट हाउस ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का एक पुराना वीडियो जारी किया है, जिसमें वह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आकर पकड़ लेने की चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में दिखाया गया है। मादुरो कहते हैं कि मुझे आकर पकड़ो! मैं यहां मिराफ्लोरेस (राष्ट्रपति महल) में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। देर मत करो, कायरों। इस वीडियो को जारी कर अब व्हाइट हाउस निकोलस मादुरो का मजाक उड़ा रहा है।

वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद UNSC ने बुलाई आपात बैठक

वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद UNSC ने बुलाई आपात बैठकUS attack on Venezuela case : वेनेजुएला में अमेरिकी हमले के बाद अंतरराष्ट्रीय मंच पर चर्चा शुरू हो गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सोमवार को आपातकालीन बैठक बुलाई है। यह बैठक परिषद के अस्थाई सदस्य कोलंबिया के अनुरोध पर बुलाई गई है और इसे स्थाई सदस्य देशों चीन और रूस का समर्थन प्राप्त है। खबरों के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक के मुताबिक, महासचिव एंटोनियो गुटेरेस इस बात से बेहद चिंतित हैं कि इस अभियान के गंभीर क्षेत्रीय परिणाम हो सकते हैं।

वेनेजुएला में अमेरिकी एयरस्ट्राइक पर भारत का रिएक्शन, जानिए MEA ने क्या कहा

वेनेजुएला में अमेरिकी एयरस्ट्राइक पर भारत का रिएक्शन, जानिए MEA ने क्या कहाamerica venezuela conflict News in hindi : वेनेजुएला में हालिया घटनाक्रम पर भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर चिंता जताई है और कहा कि हम स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने एक्स पर बयान जारी कर कहा कि भारत वेनेजुएला के लोगों की भलाई और सुरक्षा के प्रति अपना समर्थन दोहराता है। हम सभी संबंधित पक्षों से क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बातचीत के जरिए से शांतिपूर्ण समाधान निकालने की अपील करते हैं।

निकोलस मादुरो हेलीकॉप्टर से मैनहट्टन ले जाए गए, अमेरिका ने क्यों किया वेनेजुएला पर हमला

निकोलस मादुरो हेलीकॉप्टर से मैनहट्टन ले जाए गए, अमेरिका ने क्यों किया वेनेजुएला पर हमलाamerica venezuela conflict latest news : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अस्थायी रूप से वेनेजुएला का संचालन करेगा और अन्य देशों को बेचने के लिए इसके विशाल तेल भंडार का दोहन करेगा। ट्रंप ने यह टिप्पणी अमेरिकी सेना द्वारा हमला कर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ने तथा देश से बाहर ले जाने के कुछ घंटों बाद की।

वेनेजुएला पर अमेरिका का हमला, भारतीय के लिए जारी हुई एडवायजरी

वेनेजुएला पर अमेरिका का हमला, भारतीय के लिए जारी हुई एडवायजरीवेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई ने दुनियाभर में भूचाल ला दिया है। राजधानी कराकस पर किए गए अमेरिकी हमले के बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क लाया गया है। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने वेनेजुएला के लिए एक एडवाइजरी जारी की है।

और भी वीडियो देखें

कोलंबिया या ग्रीनलैंड, वेनेजुएला के बाद कहां हमला कर सकते हैं ट्रंप?

कोलंबिया या ग्रीनलैंड, वेनेजुएला के बाद कहां हमला कर सकते हैं ट्रंप?Donald Trump news in hindi : अमेरिकी सेना द्वारा वेनेजुएला के राष्‍ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तार के बाद अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक्शन में नजर आ रहे हैं। ट्रंप और उनके करीबियों के बयानों से ऐसा लगता है कि वे कोलंबिया और ग्रीनलैंड पर हमले का आदेश दे सकते हैं। हालांकि ट्रंप ने वेनेजुएला पर एक और बड़े हमले का भी संकेत दिया है।

LIVE: मादुरो की आज अमेरिकी कोर्ट में पेशी, चलेगा नार्को टेरर का केस

LIVE: मादुरो की आज अमेरिकी कोर्ट में पेशी, चलेगा नार्को टेरर का केसLatest News Today Live Updates in Hindi : अमेरिका में वेनेजुएला के राष्‍ट्रपति निकोलस मादुरो की कोर्ट में पेशी होगी। उन पर नार्को टेरर का केस चलाया जाएगा। पल पल की जानकारी...

माघ मेले में प्रवाहित हो रही भक्ति, संस्कृति और संगीत की त्रिवेणी, कला संगम कार्यक्रम की शुरुआत के साथ हुआ आगाज

माघ मेले में प्रवाहित हो रही भक्ति, संस्कृति और संगीत की त्रिवेणी, कला संगम कार्यक्रम की शुरुआत के साथ हुआ आगाजUttar Pradesh news : माघ मेला केवल आस्था का आयोजन नहीं, बल्कि भारत की सनातन परम्परा, सांस्कृतिक विविधता और प्रशासनिक दक्षता का सजीव उदाहरण है। इसी की झलक देखने को मिल रही है माघ मेला क्षेत्र में कला संगम कार्यक्रम में जिसका आगाज शनिवार से हो गया। उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग की तरफ से इसका आयोजन हो रहा है।

भू-स्वामित्व नामांतरण और लैंड यूज़ चेंज की प्रक्रिया होगी आसान, मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की डिजिटल की पहल

भू-स्वामित्व नामांतरण और लैंड यूज़ चेंज की प्रक्रिया होगी आसान, मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की डिजिटल की पहलChief Minister Yogi Adityanath : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के मुताबिक प्रदेश सरकार ने भूमि संबंधी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और अधिक सरल, पारदर्शी, तेज और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस दिशा में स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग और राजस्व परिषद के संयुक्त प्रयासों से भू स्वामित्व में नामांतरण की धारा-34 और लैंड यूज चेंज की धारा 80 की प्रक्रियाओं का डिजिटल सरलीकरण किया जा रहा है। इसके लिए राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रक्रिया को एकीकृत प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है।

क्यूजीन क्लस्टर मॉडल से बदलेगी उत्‍तर प्रदेश की खाद्य अर्थव्यवस्था, योगी सरकार कर रही सभी 18 मंडलों में तैयारी

क्यूजीन क्लस्टर मॉडल से बदलेगी उत्‍तर प्रदेश की खाद्य अर्थव्यवस्था, योगी सरकार कर रही सभी 18 मंडलों में तैयारीChief Minister Yogi Adityanath : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश की समृद्ध खाद्य विरासत को आर्थिक विकास और रोजगार सृजन से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल कर रही है। प्रस्तावित वन डिस्ट्रिक्ट–वन क्यूज़ीन (ODOC) मॉडल के तहत प्रदेश के सभी 18 मंडलों को क्यूज़ीन क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाने का प्रस्ताव है। इस पहल का उद्देश्य प्रत्येक जनपद के विशिष्ट और पारंपरिक व्यंजनों को संगठित पहचान, बेहतर बाजार और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। समग्र रूप से क्यूजीन क्लस्टर मॉडल उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक बाजार से जोड़ने का सशक्त माध्यम बनेगा।

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोनMotorola ने अपनी मजबूती और लंबी उम्र के लिए भरोसेमंद पहचान बनाई है। अगर आप कम बजट में एक टिकाऊ और पावरफुल स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Motorola G05 इस समय एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है। Flipkart की Year-End Sale के तहत Motorola G05 को मात्र 7,299 रुपए में खरीदा जा सकता है। ऐसे में नए फोन में अपग्रेड करने का यह सही मौका है।

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेडApple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे।

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोन

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोनSmartphones launching in January 2026 : नया साल भारतीय स्मार्टफोन बाजार के लिए काफी खास होने जा रहा है। जनवरी 2026 में कई बड़े ब्रांड्स अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इनमें मिड-रेंज से लेकर प्रीमियम और बजट 5G फोन शामिल हैं। जनवरी 2026 में Xiaomi, Realme, Poco और Vivo जैसे बड़े ब्रांड्स के लॉन्च के साथ भारतीय स्मार्टफोन बाजार काफी गर्म रहने वाला है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com