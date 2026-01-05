ट्रंप की ग्रीनलैंड को धमकी से क्यों आया डेनमार्क को गु्स्सा, क्या बोलीं पीएम फ्रेडेरिकसन?

Greenland on Trump target: वेनेजुएला पर हमले के बाद अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ग्रीनलैंड पर हमला कर सकते हैं। ट्रंप के बयान पर डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडेरिकसन ने कड़ी नाराजगी जताई। ग्रीनलैंड फिलहाल डेनमार्क के अधिन आता है। हालांकि ग्रीनलैंड की प्रधानमंत्री के कार्यालय की ओर से ट्रंप के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ALSO READ: कोलंबिया या ग्रीनलैंड, वेनेजुएला के बाद कहां हमला कर सकते हैं ट्रंप? वेनेजुएला पर हमले के बाद अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ग्रीनलैंड पर हमला कर सकते हैं। ट्रंप के बयान पर डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडेरिकसन ने कड़ी नाराजगी जताई। ग्रीनलैंड फिलहाल डेनमार्क के अधिन आता है। हालांकि ग्रीनलैंड की प्रधानमंत्री के कार्यालय की ओर से ट्रंप के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

ट्रंप ने हाल ही में ग्रीनलैंड के रणनीतिक महत्व को अमेरिकी रक्षा जरूरतों से जोड़ते हुए इस क्षेत्र पर कब्जे की बात कही थी। ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड की रणनीतिक स्थिति और हाई-टेक क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की प्रचुरता के कारण अमेरिकी सुरक्षा हितों की पूर्ति होगी। इस इलाके पर फिलहाल डेनमार्क का कब्जा है।

डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडेरिकसन ने कहा है कि ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 'धमकाना' बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ट्रंप को यह कहने का कोई हक नहीं है कि वह ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बना लेंगे। ग्रीनलैंड बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है।

फ्रेडेरिकसन ने कहा कि अमेरिका को ग्रीनलैंड लेने की जरूरत है, इस बारे में बात करने का बिल्कुल ही कोई मतलब नहीं है। डैनिश किंगडम के तीन देशों में से किसी पर भी यूएस का कोई हक नहीं है।

Statement from the Prime Minister of Denmark :



“I must say this very clearly to the United States:



It makes absolutely no sense to speak of any necessity for the United States to take over Greenland. The United States has no legal basis to annex one of the three countries of… — Orla Joelsen (@OJoelsen) January 4, 2026

डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कंट्रोल लेने की टिप्पणी पर एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप को यह कहने का कोई हक नहीं है कि वह ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बना लेंगे।

गौरतलब है कि ट्रम्प के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ, स्टीफन मिलर की पत्नी केटी मिलर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में अमेरिकी ध्वज के रंगों में डेनिश स्वायत्त क्षेत्र की विवादास्पद तस्वीर पोस्ट की। उनकी पोस्ट के ऊपर एक ही शब्द था: 'जल्द ही'।

edited by : Nrapendra Gupta