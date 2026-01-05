कोलंबिया या ग्रीनलैंड, वेनेजुएला के बाद कहां हमला कर सकते हैं ट्रंप?

Donald Trump news in hindi : अमेरिकी सेना द्वारा वेनेजुएला के राष्‍ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तार के बाद अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक्शन में नजर आ रहे हैं। ट्रंप और उनके करीबियों के बयानों से ऐसा लगता है कि वे कोलंबिया और ग्रीनलैंड में से किसी एक स्थान पर हमले का आदेश दे सकते हैं। हालांकि ट्रंप ने वेनेजुएला पर एक और बड़े हमले का भी संकेत दिया है। ALSO READ: मादुरो ने राष्ट्रपति ट्रंप को दी थी यह चुनौती, व्हाइट हाउस ने जारी किया वीडियो, उड़ाया जा रहा निकोलस का मजाक

ट्रंप ने कोलंबिया के नेताओं पर अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया और संभावित मिलिट्री ऑपरेशन की धमकी दी। उन्होंने कहा कि कोलंबिया भी बहुत बीमार है, एक बीमार आदमी इसे चला रहा है। उसे कोकीन बनाना और उसे अमेरिका में बेचना पसंद है। वह ज्यादा वक्त तक ऐसा नहीं कर पाएगा।

ALSO READ: वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद UNSC ने बुलाई आपात बैठक इधर वेनेजुएला की अंतरिम सरकार अब भी मादुरो के समर्थन खड़ी नजर आ रही है। ट्रंप प्रशासन ने अब वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज को दी धमकी। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला का नेतृत्व वॉशिंगटन की मांगों को मानने में नाकाम रहता है, तो अमेरिका वेनेजुएला के खिलाफ एक और मिलिट्री हमला कर सकता है।

ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड पर भी है। उन्होंने हाल ही में ग्रीनलैंड के रणनीतिक महत्व को अमेरिकी रक्षा जरूरतों से जोड़ते हुए इस क्षेत्र पर कब्जे की बात कही थी। ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड की रणनीतिक स्थिति और हाई-टेक क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की प्रचुरता के कारण अमेरिकी सुरक्षा हितों की पूर्ति होगी। इस इलाके पर फिलहाल डेनमार्क का कब्जा है।

इससे पहले ट्रंप ने ईरान को भी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई तो अमेरिका वहां हमला कर देगा। ट्रंप की धमकी पर ईरान ने भ‍ी उसे हद में रहने को कहा है।

edited by : Nrapendra Gupta