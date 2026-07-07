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Written By सुधीर शर्मा
Last Modified: Tuesday, 7 July 2026 (23:18 IST)

इंदौर में तेंदुए का आतंक, बाइक सवार पर अचानक झपटा, CCTV में कैद हुई घटना

Indore Leopard Attack
Written By: सुधीर शर्मा
Publish: Tue, 7 Jul 2026 (23:18 IST) Updated: Tue, 7 Jul 2026 (23:25 IST)
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बिचौली मर्दाना गांव में मंगलवार को तेंदुए की मौजूदगी से इलाके में दहशत फैल गई। एक बाइक सवार पर तेंदुए के अचानक हमले का वीडियो सामने आया है, जो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि सड़क से गुजर रहे एक बाइक सवार पर तेंदुआ अचानक झपट पड़ता है। अचानक हुए इस हमले से आसपास के लोग भी घबरा गए। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके की घेराबंदी कर तेंदुए की तलाश शुरू कर दी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हमले के बाद तेंदुआ पास के एक मकान में घुस गया, जिससे स्थानीय लोगों में और अधिक दहशत फैल गई। कई रहवासियों ने तेंदुए के वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किए।
 वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक  तेंदुए को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे तेंदुए के करीब जाने की कोशिश न करें, भीड़ न लगाएं और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। 
वन विभाग की टीम लगातार इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है और तेंदुए को सुरक्षित पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।
लेखक के बारे में
सुधीर शर्मा
सुधीर शर्मा विश्व के प्रथम हिन्दी न्यूज पोर्टल वेबदुनिया में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। इनके पास मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में 20 से अधिक वर्षों का व्यापक अनुभव है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नईदुनिया से प्रूफ रीडर के रूप में की। 2012 से.... और पढ़ें
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