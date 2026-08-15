डायस्पार्क स्कूल परिसर में मना स्वतंत्रता दिवस, विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों ने मोहा मन

इंदौर के बाबू लाभचंद छजलानी मार्ग स्थित वेबदुनिया-डायस्पार्क परिसर में हर वर्ष की तरह इस बार भी स्वतंत्रता दिवस समारोह उत्साह और देशभक्ति के माहौल में धूमधाम से मनाया गया। समारोह में डायस्पार्क स्कूल के विद्यार्थियों ने भी विभिन्न प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम में रंग भर दिया।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डायस्पार्क स्कूल के डायरेक्टर श्री विनय छजलानी, श्रीमती सुनीता छजलानी सहित संस्था के अधिकारी, कर्मचारी और बच्चों के परिजन मौजूद रहे। सभी ने एक साथ स्वतंत्रता दिवस का पर्व मनाया और देश के प्रति अपने सम्मान एवं गौरव की भावना व्यक्त की।

समारोह के दौरान कंपनी के सुरक्षा गार्डों ने राष्ट्रध्वज को सलामी दी। इसके बाद सुरक्षा गार्डों ने आकर्षक परेड प्रस्तुत की, जिसे उपस्थित लोगों ने उत्साह के साथ देखा। पूरे परिसर में देशभक्ति और उत्सव का माहौल नजर आया।