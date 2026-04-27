इंदौर में ACP के पति मिसिंग, पत्‍नी के साथ हुआ था विवाद, सरकारी जीप लेकर निकले घर से, दो टीमें तलाश में जुटीं

इंदौर में एक महिला ACP के पति कल रात से लापता हो गए है। पत्‍नी के साथ कहासुनी के बाद वे घर से सरकारी जीप लेकर निकले थे। जिसके बाद उनका कोई पता नहीं चल सका है। एसीपी ने आजाद नगर थाना में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस की दो टीमें उनकी तलाश में जुट गई है।बता दें कि इंदौर की यह महिलापीटीसी इलाके में रहती हैं। एसीपी के पति रविवार-सोमवार की दरमियानी रात अचानक लापता हो गए। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शहर में पदस्थ एसीपी और उनके पति के बीच रात में कहासुनी हुई थी। इसके बाद पति सरकारी वाहन लेकर घर से निकल गए। एसीपी ने थाना पुलिस को बताया कि जाते समय उन्होंने अनहोनी की आशंका जताई थी।शिकायत के बाद आजाद नगर थाना पुलिसकर्मियों की टीमें बनाई गई है और उनकी तलाश शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि उनकी लोकेशन राजस्थान के डग-बड़ौद क्षेत्र में मिली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला एसीपी भी इंदौर से डग-बड़ौद की ओर रवाना हो गई हैं। बताया जा रहा है कि वे किसी अनहोनी की आशंका से चिंतित हैं। मामला हाईप्रोफाइल और एसीपी के पति का होने के चलते इंदौर पुलिस के कई अमले सक्रिय हो गए हैं।Edited By: Naveen R Rangiyal