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  4. This is the complete story of the kidnapping of two children in Indore.
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated : शनिवार, 25 अप्रैल 2026 (10:10 IST)

ये है इंदौर में 2 बच्चों के किडनैपिंग की पूरी कहानी, हसबैंड-वाइफ ने ऐसे रची थी साजिश, 15 लाख की मांगी थी फिरौती

Indore kidnapping
इंदौर में पति पत्‍नी ने मिलकर दो बच्‍चों के किडनैपिंग का जो खौफनाक खेल रचा था, उसकी पूरी कहानी सामने आई है। एक महिला दो बच्‍चों को बहला—फुसलाकर अपने साथ ले गई थी। जांच में सामने आया कि आरोपी युवती बच्चों को पक्षी और जानवर दिखाने का लालच देकर अपने साथ ले गई थी।

इसके बाद व्हाट्सएप कॉल के जरिए परिजन से 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। पुलिस ने इस पूरे कांड को सिर्फ 7 घंटे के भीतर सुलझा लिया। पुलिस ने 4 किडनैपर को ​हिरासत में लिया गया है। हैरान करने वाली बात है कि इस पूरे खेल में एक पति पत्‍नी और भाई बहन शामिल है।

क्रिकेट खेलते हुए गायब हुए थे बच्‍चे : पुलिस की जानकारी के मुताबिक नैतिक सोनकर (9) और सम्राट (11) गुरुवार शाम करीब 7 बजे तिरुपति गार्डन क्षेत्र से अचानक लापता हो गए थे। दोनों बच्चे कॉलोनी में क्रिकेट खेल रहे थे। जब काफी देर तक वे घर नहीं लौटे तो परिजनों को चिंता हुई। आसपास तलाश करने के बाद भी उनका कोई पता नहीं चला।

CCTV ने खोला राज: इस पूरे कांड के राज का पर्दाफाश करने में सीसीटीवी फुटेज की अहम भूमिका रही। परिजनों ने जब इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो एक युवती दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाते हुए नजर आई। इसके बाद मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। बच्चों के दादा पूनमचंद जयदेव ने बताया कि कुछ ही देर बाद उनके पास एक वीडियो कॉल आया जिसमें 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। कॉल करने के बाद आरोपियों ने फोन बंद कर दिया।

पुलिस ने ऐसे बिछाया जाल : सूचना मिलते ही टीआई सुरेंद्र रघुवंशी के नेतृत्व में कई थानों की टीमों को एक साथ लगाया गया। संयोगितागंज, बड़ी ग्वालटोली, राजेंद्र नगर, द्वारकापुरी, तुकोगंज और पलासिया थाना क्षेत्र की पुलिस ने अलग-अलग टीम बनाकर बच्चों की तलाश शुरू कर दी।

सर्विलांस में ऐसे मिली आरोपियों की लोकेशन : जिस मोबाइल नंबर से फिरौती की कॉल आई थी, उसे पुलिस ने सर्विलांस पर लिया। तकनीकी जांच से पुलिस को लोकेशन राजेंद्र नगर के दत्त नगर क्षेत्र में मिली। इसके बाद पुलिस टीम ने वहां एक मल्टी में दबिश दी और दोनों बच्चों को सुरक्षित बरामद कर लिया। बताया जा रहा है कि जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची आरोपियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया। इस दौरान कुछ आरोपी घायल भी हुए।

कैसे दिया था बच्‍चों को लालच : पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी युवती बच्चों को पक्षी और जानवर दिखाने का लालच देकर अपने साथ ले गई थी। पुलिस ने चारों आरोपियों की पहचान राधिका और विनीत (भाई-बहन) तथा ललित और तनिषा (पति-पत्नी) के रूप में की है। तनिषा और राधिका एक-दूसरे को पहले से जानती थीं। एसीपी तुषार सिंह ने बताया कि बच्चे सुरक्षित हैं, उन्हें बरामद कर लिया गया है। मेडिकल परीक्षण में किसी प्रकार की चोट या प्रताड़ना की पुष्टि नहीं हुई है। बच्चों को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है।  आरोपियों ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। मामले में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन और अन्य साक्ष्य भी जब्त कर जांच की जा रही है।
Edited By: Naveen R Rangiyal
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