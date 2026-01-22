Republic Day Recipes 2026: इस गणतंत्र दिवस घर पर बनाएं ये 'तिरंगा' रेसिपी, हर कोई करेगा आपकी तारीफ!

Tricolor Food Ideas: 26 जनवरी यानी हमारा गणतंत्र दिवस! यह दिन केवल परेड और झंडा फहराने का नहीं, बल्कि परिवार के साथ खुशियां मनाने और देशभक्ति के रंगों में डूबने का भी है। इस राष्ट्रीय पर्व को और भी खास बनाने के लिए क्यों न अपनी रसोई में भी तिरंगे के तीन रंगों को उतारा जाए? अगर आप इस Republic Day पर कुछ नया और 'इंस्टाग्राम-योग्य' पकाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लाए हैं सबसे आसान और स्वादिष्ट तिरंगा रेसिपी (Tricolor Recipes)।

गणतंत्र दिवस स्पेशल: तिरंगा पकवान और रेसिपी (Tricolor Dishes) तिरंगे के रंगों (केसरिया, सफेद और हरा) को प्राकृतिक रूप से व्यंजनों में शामिल करना बहुत आसान है। यहां कुछ मुख्य रेसिपी दी गई हैं:

1. तिरंगा ढोकला (Tricolor Dhokla) यह सबसे लोकप्रिय और हेल्दी नाश्ता है। हरा रंग: सूजी के घोल में पालक की प्यूरी मिलाएं।

सफेद रंग: प्लेन सूजी और दही का घोल। केसरिया रंग: सूजी के घोल में कश्मीरी लाल मिर्च या गाजर का रस मिलाएं।

विधि: तीनों परतों को एक के ऊपर एक भाप (Steam) में पकाएं और राई-कढ़ी पत्ते का तड़का लगाएं।

2. तिरंगा पुलाव (Tricolor Pulav) केसरिया: चावल को केसर या थोड़ी हल्दी और लाल मिर्च के साथ पकाएं।

सफेद: सादे उबले हुए बासमती चावल। हरा: चावल में पिसा हुआ हरा धनिया और पुदीना मिलाएं।

परोसना: एक गोल सांचे में सबसे नीचे हरा, फिर सफेद और ऊपर केसरिया चावल रखकर प्लेट पर पलट दें।

3. तिरंगा सैंडविच (Tricolor Sandwich) बच्चों के लिए यह बेस्ट है। हरी चटनी (हरा), मेयोनेज़ या पनीर (सफेद) और टोमैटो केचप या शेजवान सॉस (केसरिया) की परतों के साथ इसे तैयार करें।

रेसिपी टिप्स: प्राकृतिक रंगों का प्रयोग कैसे करें? नारंगी: गाजर, केसर, या टमाटर का उपयोग करें।

सफेद: चावल, पनीर, इडली बैटर, या नारियल। हरा: पालक, हरा धनिया, मटर, या कीवी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) Q1. गणतंत्र दिवस पर तिरंगा भोजन क्यों बनाया जाता है?

उत्तर: यह हमारे राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करने और उत्सव में देशभक्ति का रंग भरने का एक रचनात्मक तरीका है।

Q2. क्या तिरंगा व्यंजनों में फूड कलर का इस्तेमाल करना जरूरी है? उत्तर: बिल्कुल नहीं! आप पालक (हरा), गाजर (नारंगी) और पनीर/दही (सफेद) जैसे प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं।

Q3: गणतंत्र दिवस पर क्या पहनना चाहिए? गणतंत्र दिवस पर लोग पारंपरिक भारतीय वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, जिनमें महिलाएं साड़ी और पुरुष कुर्ता-पायजामा पहन सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज के रंगों- केसरिया, सफेद, और हरा- में रंगीन वस्त्र पहनना एक आम परंपरा है।