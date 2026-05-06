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Written By वेबदुनिया फीचर टीम
Last Updated : बुधवार, 6 मई 2026 (16:55 IST)

World Red Cross Day: मानवता और सेवा का प्रतीक विश्व रेडक्रॉस दिवस, जानें 2026 की थीम

Picture giving the message of blood donation, health awareness campaign and humanity through hands on World Red Cross Day
Importance of Red Cross Day: विश्व रेडक्रॉस दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। यह दिन उस महान व्यक्ति हेनरी ड्यूनां (Henry Dunant) की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने रेडक्रॉस आंदोलन की स्थापना की। 8 मई को उनके जन्मदिन के अवसर पर यह दिवस मनाया जाता है।
 
रेडक्रॉस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा करना, युद्ध और आपदा के समय घायल और जरूरतमंद लोगों की मदद करना और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में योगदान देना है। यह दिन न केवल सेवा और सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है, बल्कि समाज में सहानुभूति, करुणा और एकता का संदेश भी देता है।
 
इस अवसर पर रेडक्रॉस और रेडक्रेसेंट सोसाइटी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करती है, जैसे कि रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जागरूकता अभियान और मानवीय सहायता कार्य। विश्व रेडक्रॉस दिवस हमें याद दिलाता है कि आपसी मदद और सहयोग से ही समाज में सच्ची मानवता का संचार हो सकता है।
 

यहां इस विशेष दिन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है:

 

1. क्यों मनाया जाता है विश्व रेडक्रॉस दिवस?

यह दिन रेडक्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति (ICRC) के संस्थापक जीन हेनरी डुनेंट (Henry Dunant) के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। डुनेंट का जन्म 8 मई 1828 को हुआ था।
 
इतिहास: 1859 में इटली के सोल्फेरिनो युद्ध की विभीषिका को देखकर डुनेंट का हृदय कांप उठा था। उन्होंने घायलों की मदद के लिए एक तटस्थ संस्था बनाने का विचार दिया, जिसके परिणामस्वरूप 1863 में रेडक्रॉस की स्थापना हुई।
 
पहला नोबेल: हेनरी डुनेंट को उनकी मानवीय सेवाओं के लिए दुनिया का पहला नोबेल शांति पुरस्कार (1901) दिया गया था।
 

2. विश्व रेडक्रॉस दिवस 2026 की थीम

वर्ष 2026 के लिए इस विशेष दिन की थीम 'मानवता को जीवित रखना' (Keeping Humanity Alive) रखी गई है।
 
महत्व: यह थीम इस बात पर जोर देती है कि युद्ध, प्राकृतिक आपदा और कठिन समय में भी हमारी सबसे बड़ी शक्ति 'मानवता' है। यह उन अग्रिम पंक्ति के नायकों (Frontline Heroes) को समर्पित है जो दूसरों के गौरव और जीवन की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं।

 

3. रेडक्रॉस के 7 आधारभूत सिद्धांत

यह संस्था सात मुख्य सिद्धांतों पर काम करती है, जो किसी भी देश की राजनीति या धर्म से ऊपर हैं:
 
मानवता : पीड़ा को कम करना और जीवन की रक्षा करना।
 
निष्पक्षता : जाति, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव न करना।
 
तटस्थता : विवादों में किसी भी पक्ष का साथ न देना।
 
स्वतंत्रता : सरकारों से स्वतंत्र रहकर मानवीय नियमों का पालन करना।
 
स्वैच्छिक सेवा : बिना किसी लाभ के सेवा करना।
 
एकता : एक देश में केवल एक ही रेडक्रॉस सोसाइटी हो सकती है।
 
सार्वभौमिकता : यह एक वैश्विक आंदोलन है जहाँ सभी देशों की संस्थाएं समान हैं।
 

4. यह दिन कैसे मनाया जाता है?

रक्तदान शिविर: दुनिया भर में बड़े स्तर पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं।
 
सम्मान समारोह: उत्कृष्ट सेवा देने वाले वॉलिंटियर्स को सम्मानित किया जाता है।
 
जागरूकता अभियान: स्कूलों और कॉलेजों में प्राथमिक चिकित्सा (First Aid) और सामाजिक जिम्मेदारी पर सेमिनार आयोजित किए जाते हैं।
 
एक रोचक तथ्य: मुस्लिम देशों में इस संस्था को 'रेड क्रीसेंट' (Red Crescent) कहा जाता है और इसका प्रतीक चिन्ह 'लाल अर्धचंद्र' होता है।
 
निष्कर्ष: विश्व रेडक्रॉस दिवस हमें याद दिलाता है कि भले ही दुनिया तकनीक और सीमाओं में बँट गई हो, लेकिन एक इंसान का दूसरे इंसान के काम आना ही सबसे बड़ा धर्म है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Rabindranath Tagore Jayanti: रवींद्रनाथ टैगोर: साहित्य, संगीत और मानवता के महाशिल्पी
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