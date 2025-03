21 मार्च, अंतरराष्ट्रीय कविता दिवस: जानें महत्व, उद्देश्य, 2025 की थीम और विद्वानों की नजर से

अंतरराष्ट्रीय कविता दिवस 2025 की थीम: इस वर्ष विश्व कविता दिवस 2025 की थीम 'शांति और समावेशन के सेतु के रूप में कविता' (Poetry as a Bridge for Peace and Inclusion)। तय की गई है, जिसका उद्देश्य कविताओं के जरिए विश्व में शांति, सद्भाव और समावेशिता को बढ़ावा देना है।