शनिवार, 24 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. धर्म-दर्शन
  3. हिन्दू धर्म
  4. The eternal flow of Narmada, A call for a scholarly consciousness
Written By Author सुशील कुमार शर्मा
Last Updated : शनिवार, 24 जनवरी 2026 (17:04 IST)

नर्मदा की अनंत धारा: एक विद्धत चेतना का आह्वान

मां नर्मदा का सुंदर फोटो
नर्मदा केवल एक नदी का नाम नहीं है, वह भारतीय सार्वभौमिक चेतना की वह अविरल धारा है जो समय से परे, संस्कारों से युक्त, इतिहास से गहन और प्रकृति से अभिन्न है। नर्मदा के जल में पुराणों का शास्त्रीय वैभव, आध्यात्मिक पथ का दीप, तथा पर्यावरण की पुकार, तीनों एक साथ गुंथे हुए हैं। यही कारण है कि नर्मदा को माँ नर्मदा कहा जाता है। न केवल धर्मग्रंथों में, बल्कि जीवित अनुभवों और मानव-प्रकृति के संवाद में भी नर्मदा का अस्तित्व एक सौंदर्य, करुणा और चेतना का रूपक बन जाता है।ALSO READ: Narmada Jayanti 2026: 25 जनवरी को मनेगा मां नर्मदा का प्राकट्योत्सव, जानें कलियुग में कैसे करें मां नर्मदा की भक्ति
 
नर्मदा का प्रचलित पुराणिक रूप हमें यह बताता है कि उसके दर्शन मात्र से ही पापों के तिरोहित हो जाने का फल प्राप्त होता है। महान शास्त्रों के अनुसार गंगा-यमुना की नदियां तो स्नान से पावन होती हैं, पर नर्मदा की पवित्रता इतनी गहन है कि उसके दर्शन से भी पापनाश का संकल्प संभव होता है। इस दृष्टि से नर्मदा जल मात्र नहीं, पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचालक और जीवन्मुक्ति का स्रोत है। वह निर्जन घाटों में भी शांति का वास करती है और भीड़-भरी परिक्रमा में भी अपना समान आत्मीय प्रेम प्रदर्शित करती है।
 

धार्मिक अनुभूति और कर्मयोग

 
नर्मदा की धार पर चलना, उनके तट पर सिर रखना, उनकी धारा को स्पर्श करना, यह केवल भौतिक कर्म नहीं, बल्कि आत्मा की अंतर्यात्रा है। नर्मदा परिक्रमा हिन्दू धर्म का एक अति प्रतिष्ठित धार्मिक कर्म है, जिसमें श्रद्धालु शारीरिक परिश्रम और मानसिक एकाग्रता से नर्मदा की संपूर्ण परिक्रमा करते हैं। यह न केवल पारंपरिक व्यवहार है, बल्कि आध्यात्मिक कर्मयोग का एक सशक्त आयाम भी है।
 
नदी के दोनों तटों पर स्थित हजारों मंदिर, तीर्थस्थान, तथा सांस्कृतिक स्थल न केवल भक्ति के केंद्र हैं, पर वे मानव की दिव्य आकांक्षा और उसकी नियति की अनुभूति का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। यहां श्रद्धालु अपनी आत्मा को शुद्ध कर, कर्मों का संधान करते हैं।
 

प्रकृति का गहन संग और जीवों का अस्तित्व

 
प्रकृति के दृष्टिकोण से नर्मदा एक अविरल जीवन-धारा है। यह नदी मध्य भारत की महाद्वीपीय ढाल पर बहते हुए उन सभी जीवों का आश्रय है जिनका अस्तित्व जल पर निर्भर है। नदी के विस्तृत बेसिन में नदी के साथ-साथ विस्तृत जंगल, वन्यजीव, पक्षी, जल-जीव और वनस्पति का एक संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र विद्यमान है।  

नदी के सपाट क्षेत्र में खेत, बगीचे, घास के मैदान और सोने जैसी उपजाऊ मिट्टी का विस्तार होता है। यह वह भूमि है जहां न सिर्फ मानवीय जीवन संवहनीय है बल्कि हजारों प्रजातियां अपनी विविधता और अनुपम सौंदर्य के साथ जीवंत हैं शेष पृथ्वी के जीवन-चक्र का आधार बनाते हैं। परंतु, यह सुंदर धारा आज विवर्धित मानव-क्रिया के दबाव में है। औद्योगिक अपशिष्ट, खेतों का रसायनिक मल, निर्माण कार्य, मेले-उत्सवों की अव्यवस्था, एवं अनियंत्रित परिक्रमा न केवल नदी के जल-गुण को दूषित कर रहे हैं, बल्कि इसके पारिस्थितिकी तंत्र को भी क्षय कर रहे हैं। 
 

मानव-तरलता और प्रकृति के प्रति सम्बन्ध

 
नदी माँ है, परंतु माँ तथा उसकी संतानों के बीच का सम्बन्ध आज संकट में है। मानव के स्वार्थ, लालच, सुविधा और अपने कर्मों को प्राकृतिक संतुलन से ऊपर रखने की प्रवृत्ति ने नदी की अमृतधारा को मलिन कर दिया है।

यह वे ही मनोवैज्ञानिक कारण हैं जिन्होंने मां नर्मदा की करुण पुकार को प्रतिध्वनित किया है  एक पुकार जो मानव चेतना को जागृत करने की अनिवृत्ति मांगती है। हम जब नर्मदा को अपने जीवन की लय से अलग कर देते हैं, तब हम अपने ही अस्तित्व, अपनी संस्कृति, अपनी भूमि और अपनी आत्मा की जड़ों को काट देते हैं। यह वह सम्बन्ध है जहाँ नदी के अस्तित्व को बचाना केवल पर्यावरण संरक्षण का प्रश्न नहीं, बल्कि मानव-आध्यात्मिक उत्तरदायित्व का संबोधन है।
 

संरक्षण के मार्ग: चेतना से क्रिया तक

 
प्रकृति संरक्षण केवल प्रदर्शनों, घोषणाओं या नियम-निर्माण से पूर्ण नहीं होता। यह आत्मा और अनुभूति की गहराइयों में उतरकर तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक हर व्यक्ति स्वयं नर्मदा के प्रति एक सम्बद्ध कर्म न करे। माँ नर्मदा की करुण पुकार हमें यही कहती है मन छोटा मत करो, कर्म महान बनाओ।
 
नर्मदा स्वयं सहनशीलता का आदर्श है; उसने अपनी गंगा-गौरवता को निर्बलता में नहीं बदला, परन्तु उसने मानव की क्रूरता को भी अपनी धारा में मिला लिया। अब समय आ गया है कि मानव अपने किये कर्मों का उत्तर स्वयं बहता जल बनकर दे।
 

संरक्षण के कुछ प्रमुख उपाय नीचे, व्यवहारगत रूप से क्रियान्वयन योग्य हैं।

 
1. जल-संरक्षण के लिए मानवीय जागरूकता।
2. नदी किनारे अव्यवस्थित रेत उत्खनन को रोकना।
3. पूजा-निर्माल्य को पर्यावरण-अनुकूल तरीके से पुनः उपयोग योग्य खाद में परिवर्तित करना।
4. पॉलीथीन तथा संरचना-दूषित पदार्थों से दूरी बनाना।
5. नदी तट पर साफ-सफाई के लिए नियमित जनता-सेवा अभियानों का आयोजन।
6. सामुदायिक चेतना और शिक्षा
7. गांव और नगरों में जल-संरक्षण शिविरों की स्थापना।
8. यात्राओं और मेले के आयोजनों में प्रदूषण रहित कार्यक्रमों का प्रावधान।
9. धार्मिक नेतृत्व को पर्यावरण संदेश का दूत बनाना।
 

आध्यात्मिक पुनर्जागरण: नदी और मानव का संवाद

 
नदी और मनुष्य के बीच एक गहरा आध्यात्मिक संवाद चल रहा है। नर्मदा की धारा में न केवल जल का प्रवाह है, बल्कि वह भक्ति की धारा भी निरंतर बहाती है। यहाँ जो धार्मिक अनुभव प्रकट होता है, वह केवल मत-रिवाज़ का अनुकरण नहीं; बल्कि वह आत्मा का स्व-अन्वेषण है, जहां मनुष्य स्व-केन्द्रितता से ऊपर उठकर सर्व-केन्द्रितता की अनुभूति को स्वीकार करता है। 
 
जब कोई भक्त नर्मदा के तट पर अपने सर झुकाता है, तब वह केवल नदी के आगे विनम्रता नहीं प्रस्तुत करता; वह स्वयं की मनःशुद्धि, चरित्र-परिष्कार और कर्तव्य-बोध की पूजा भी करता है। यही वह अनुभूति है जिसे नर्मदा का संदेश हमें प्रतिदिन देना चाहती है।
 

करुणा, चेतना और संरक्षण का संगम

 
नर्मदा की धारा वह अनंत धारा है जो जीवन, चेतना, इतिहास तथा प्रकृति को एक सूत्र में बांधती है। उसकी करुण पुकार केवल नदी से निकलती आवाज नहीं, वह पूर्वजों की धरोहर, हमारे कर्मों का न्याय और हमारी आने वाली पीढ़ियों के स्वप्नों की पुकार है। यह पुकार मानव से कहती है कि मातृत्व न केवल दिए जाने वाला दान है, पर आत्मा का वह दर्पण भी है जिसमें मनुष्य अपने कर्मों का प्रतिबिम्ब देखता है।
 
नर्मदा के जल को साफ रखना कोई असंभव कार्य नहीं; यह तो केवल भावना से कर्म की ओर एक सरल सी यात्रा है। नदी मां से सीख लेने का यही अर्थ है जीवन की कल्पना करना, उसे सम्मान देना, और उसे बचाने का प्रण लेना।ALSO READ: नर्मदा परिक्रमा का क्या है महत्व, कितने दिन चलना पड़ता है पैदल

(वेबदुनिया पर दिए किसी भी कंटेट के प्रकाशन के लिए लेखक/वेबदुनिया की अनुमति/स्वीकृति आवश्यक है, इसके बिना रचनाओं/लेखों का उपयोग वर्जित है...)
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

कौन था मायावी कालनेमि? योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद क्यों छिड़ी है सनातन पर नई बहस?

कौन था मायावी कालनेमि? योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद क्यों छिड़ी है सनातन पर नई बहस?Who was Kalnemi: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 'कालनेमि' वाला बयान सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बयान ने न केवल वर्तमान राजनीति बल्कि रामायण काल के एक मायावी पात्र की यादें भी ताजा कर दी हैं।

धार की भोजशाला: जहाँ पत्थरों पर खुदी है 'संस्कृत' और दीवारों में कैद है परमारों का वैभव

धार की भोजशाला: जहाँ पत्थरों पर खुदी है 'संस्कृत' और दीवारों में कैद है परमारों का वैभवBhojshala: मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक नगर धार की आबोहवा में आज भी राजा भोज के पांडित्य और परमार वंश के गौरव की महक महसूस की जा सकती है। भोजशाला केवल एक इमारत नहीं, बल्कि उस कालखंड का जीवित दस्तावेज है जब धार 'संस्कृति' और 'संस्कृत' का वैश्विक केंद्र हुआ करता था।

नर्मदा परिक्रमा का क्या है महत्व, कितने दिन चलना पड़ता है पैदल

नर्मदा परिक्रमा का क्या है महत्व, कितने दिन चलना पड़ता है पैदलनर्मदा नदी की परिक्रमा केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि जीवन बदल देने वाला अनुभव है। इसे 'प्रदक्षिणा' भी कहा जाता है, जिसमें नदी को हमेशा अपने दाईं (Right) ओर रखकर चला जाता है। पुराणों के अनुसार, इस कठिन यात्रा से पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है।

Video: यमुना नदी में कालिया नाग का अवतार? सोशल मीडिया पर वायरल दावे का जानिए पूरा सच

Video: यमुना नदी में कालिया नाग का अवतार? सोशल मीडिया पर वायरल दावे का जानिए पूरा सचYamuna me kaliya naag: आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने तहलका मचा रखा है। दावा किया जा रहा है कि वृंदावन में यमुना की लहरों के बीच साक्षात् 'कालिया नाग' प्रकट हो गया है। कई फनों वाले इस विशालकाय जीव को देखकर लोग इसे 'शेषनाग' बता रहे हैं और इलाके में सनसनी फैली हुई है। इंस्टाग्राम पर वीडियो साझा करते हुए दावा किया गया कि प्रशासन ने लोगों को नदी से दूर रहने की चेतावनी दी है। लेकिन क्या वाकई द्वापर युग का वो कालिया नाग लौट आया है? चलिए, इस रहस्य की परतें खोलते हैं।

Vastu Remedies: वास्तु दोष निवारण के सबसे असरदार 5 उपाय

Vastu Remedies: वास्तु दोष निवारण के सबसे असरदार 5 उपाय5 Best Vastu Remedies:वास्तु शास्त्र के अनुसार, बिना किसी तोड़-फोड़ के भी घर की ऊर्जा को संतुलित किया जा सकता है। सही वास्तु उपाय अपनाकर नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जा सकता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को आमंत्रित किया जा सकता है। आइए यहां जानते हैं...

और भी वीडियो देखें

भीष्म अष्टमी 2026: पितामह का निर्वाण दिवस, जानें इस दिन का महत्व

भीष्म अष्टमी 2026: पितामह का निर्वाण दिवस, जानें इस दिन का महत्व25 जनवरी 2026, रविवार का दिन धर्म और ज्योतिष की दृष्टि से बेहद शुभ और महत्वपूर्ण संयोग लेकर आ रहा है। इस दिन रथ सप्तमी और भीष्म अष्टमी का संयोग है। माघ शुक्ल अष्टमी के दिन महाभारत के भीष्म पितामह ने अपनी देह त्याग दी थी। इसलिए इसे भीष्म अष्टमी कहते हैं इसके बाद भीष्म द्वादशी को उनका तर्पण किया गया था।

Weekly Rashifal 2026: साप्ताहिक राशिफल (26 जनवरी से 01 फरवरी 2026): जानिए इस सप्ताह आपके सितारे क्या कहते हैं!

Weekly Rashifal 2026: साप्ताहिक राशिफल (26 जनवरी से 01 फरवरी 2026): जानिए इस सप्ताह आपके सितारे क्या कहते हैं!Rashifal January 26 to February 01: इस साप्ताहिक राशिफल के माध्यम से हम जानेंगे कि 26 जनवरी से 01 फरवरी 2026 तक प्रत्येक राशि का समय कैसा रहेगा। आपको अपने करियर, स्वास्थ्य, रिश्तों, और व्यक्तिगत जीवन में किस दिशा में ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में आपको मार्गदर्शन मिलेगा।

नर्मदा की अनंत धारा: एक विद्धत चेतना का आह्वान

नर्मदा की अनंत धारा: एक विद्धत चेतना का आह्वाननर्मदा का प्रचलित पुराणिक रूप हमें यह बताता है कि उसके दर्शन मात्र से ही पापों के तिरोहित हो जाने का फल प्राप्त होता है। महान शास्त्रों के अनुसार गंगा-यमुना की नदियां तो स्नान से पावन होती हैं, पर नर्मदा की पवित्रता इतनी गहन है कि उसके दर्शन से भी पापनाश का संकल्प संभव होता है।

25 जनवरी 2026 रविवार के दिन के व्रत त्योहार और शुभ योग

25 जनवरी 2026 रविवार के दिन के व्रत त्योहार और शुभ योग25 january ka panchang 2026: 25 जनवरी 2026, रविवार का दिन धर्म और ज्योतिष की दृष्टि से बेहद शुभ और महत्वपूर्ण संयोग लेकर आ रहा है। इस दिन 'रथ सप्तमी' (माघ सप्तमी) और 'भीष्म अष्टमी' जैसी महत्वपूर्ण तिथियों का प्रभाव रहेगा। यहाँ 25 जनवरी 2026 की मुख्य धार्मिक और ज्योतिषीय विशेषताएं दी गई हैं।

भीष्म द्वादशी का व्रत रखने का क्या है महत्व और जानिए पूजा विधि

भीष्म द्वादशी का व्रत रखने का क्या है महत्व और जानिए पूजा विधिBhishma Dwadashi 2026: मोक्ष और सौभाग्य का संगम माघ मास का शुक्ल पक्ष आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा होता है। इसी दौरान आती है भीष्म द्वादशी, जिसे 'तिल बारस', 'गोविंद द्वादशी' और 'माधव द्वादशी' जैसे पवित्र नामों से भी जाना जाता है। यह दिन केवल एक व्रत नहीं, बल्कि अपने पितरों का आशीर्वाद पाने और संचित पापों से मुक्ति का एक दुर्लभ "मेटाफिजिकल अवसर" है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com