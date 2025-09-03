बुधवार, 3 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. सेहत
  3. हेल्थ टिप्स
  4. Monsoon health tips
Written By WD Feature Desk
Last Updated : बुधवार, 3 सितम्बर 2025 (15:04 IST)

Monsoon health tips: सावधान! बारिश में बीमारियों के खतरे से कैसे बचाएं खुद को, ये लक्षण दिखें तो ना करें नजरअंदाज

Common monsoon diseases
Monsoon health tips: तेज गर्मी के बाद आता है बारिश का मौसम जिससे लू और तेज गर्मी से राहत मिलती है, लेकिन ये राहत वाली बारिश कई बीमारियों को न्योता भी है। अगर समय पर इनका सही इलाज न हो तो ये जानलेवा साबित हो सकती हैं। आइए इस आलेख में जानते हैं कि बारिश के मौसम में किन बीमारियों का खतरा रहता है। इनके लक्षण क्या हैं और बचाव कैसे किया जा सकता है। 
 
विशेषज्ञों के अनुसार इस मौसम में वातावरण में नमी आ जाती है। इस कारण बैक्टीरिया और वायरस पनपते हैं। कई तरह के ये वायरस और बैक्टीरिया बीमारियों का कारण बनते हैं। वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण से होने वाली कई बीमारियां इस मौसम में बढ़ जाती हैं और ये बच्चों से लेकर बुजुर्गों सभी को शिकार बनाती हैं।
 
किन बीमारियों का रहता है खतरा?
देखने में आया है कि बारिश के मौसम में टाइफाइड, डायरिया, वायरल बुखार, डेंगू और मलेरिया का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इनमें टाइफाइड खराब भोजन और पानी के कारण होता है। यह बुखार बारिश के मौसम में इसलिए बढ़ता है क्योंकि टाइफाइ़ड को फैलाने वाला बैक्टीरिया काफी एक्टिव हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति दूषित भोजन करता है या पानी पीता है तो यह बैक्टीरिया उसके शरीर में चला जाता है और टाइफाइड का कारण बनता है।
 
साथ ही इस मौसम में डायरिया का रिस्क भी रहता है। यह भी खराब पानी और भोजन के कारण होता है। इस वजह से उल्टी और दस्त की समस्या हो जाती है। इस सीजन में फ्लू और वायरल बुखार का रिस्क भी रहता है।
 
डेंगू और मलेरिया का रिस्क सबसे ज्यादा
इस मौसम में सबसे ज्यादा खतरा मच्छर के काटने से डेंगू और मलेरिया का होता है। बारिश के मौसम में जमा पानी में यह मच्छर पनपते हैं। इनके काटने से डेंगू और मलेरिया की बीमारी होती है। अगर इन डिजीज का समय पर ट्रीटमेंट नहीं होता है तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है।
 
कमजोर इम्यूनिटी वालों ज़्यादा होता है खतरा
बारिश के मौसम में कमजोर इम्यूनिटी वालों को बीमारियों का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। यह लोग वायरस और बैक्टीरिया की चपेट में आसानी से आ जाते हैं। ऐसे में इन लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।
 
कैसे दिखते हैं लक्षण
तेज बुखार
सिर में दर्द
सांस लेने में परेशानी
उल्टी- दस्त
मांसपेशियों में दर्द
 
बारिश में बीमारियों से कैसे करें बचाव
मच्छरों के पनपने से रोकने के लिए घर के आसपास और घर में कहीं भी पानी जमा न होने दें
खानपान का खास ध्यान रखें और फास्ट फूड खाने से बचें
साफ और उबला हुआ पानी पिएं
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Teachers Day 2025: 5 सितंबर शिक्षक दिवस एंकरिंग/मंच संचालन स्क्रिप्ट हिंदी में

Teachers Day 2025: 5 सितंबर शिक्षक दिवस एंकरिंग/मंच संचालन स्क्रिप्ट हिंदी मेंTeachers Day Anchoring Script in Hindi: शिक्षक दिवस सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह दिन हमारे जीवन के उन महान व्यक्तित्वों को सम्मान देने का अवसर है, जिन्होंने हमें न सिर्फ किताबों का ज्ञान दिया बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाई। मंच संचालन या एंकरिंग का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है कि पूरा कार्यक्रम अनुशासित, आकर्षक और भावनात्मक जुड़ाव के साथ आगे बढ़े।

घर में सुख-समृद्धि के लिए 10 ज्योतिष टिप्स और उपाय

घर में सुख-समृद्धि के लिए 10 ज्योतिष टिप्स और उपायHow to attract wealth: यहां प्रस्तुत लेख घर में सुख-समृद्धि लाने के लिए ज्योतिष के सरल और प्रभावी उपायों पर केंद्रित है। इन उपायों को अपनाकर आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और धन का आगमन सुनिश्चित कर सकते हैं। यहां पढ़ें 10 टिप्स या उपाय, करें घर में सुख-समृद्धि की बरसात...

Essay on Teachers Day: ज्ञान के प्रकाश स्तंभ और राष्ट्र निर्माता सम्माननीय शिक्षकों की भूमिका पर आदर्श निबंध

Essay on Teachers Day: ज्ञान के प्रकाश स्तंभ और राष्ट्र निर्माता सम्माननीय शिक्षकों की भूमिका पर आदर्श निबंधteachers day par nibandh hindi mein: शिक्षक दिवस, हर साल 5 सितंबर को भारत में बड़े उत्साह और सम्मान के साथ मनाया जाता है। यह दिन भारत के महान दार्शनिक, शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जब डॉ. राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बने, तो उनके छात्रों ने उनके जन्मदिन को विशेष रूप से मनाने की अनुमति मांगी। इस पर डॉ. राधाकृष्णन ने सुझाव दिया कि उनके जन्मदिन को व्यक्तिगत रूप से मनाने के बजाय, इसे 'शिक्षक दिवस' के रूप रूप में मनाया जाए, ताकि समाज में शिक्षकों के अमूल्य योगदान को सराहा जा सके। तब से, यह दिन हमें उन गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर देता है, जो हमारे जीवन को आकार देते हैं।

Women after 40: हड्डियों से लेकर हार्मोन तक, 40 की उम्र के बाद महिलाओं को चाहिए ये 5 सप्लीमेंट्स

Women after 40: हड्डियों से लेकर हार्मोन तक, 40 की उम्र के बाद महिलाओं को चाहिए ये 5 सप्लीमेंट्सbest foods for women health: जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे-वैसे शरीर की जरूरतें भी बदलने लगती हैं। खासकर महिलाओं के लिए 40 का पड़ाव कई मायनों में अहम होता है। इस उम्र के बाद हॉर्मोनल बदलाव, हड्डियों की मजबूती में कमी, मेटाबॉलिज्म का धीमा होना और थकान जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं।

चतुर्थी 2025 प्रसाद रेसिपी: श्रीगणेश का प्रिय भोग उकडीचे मोदक कैसे बनाएं, अभी नोट करें आसान तरीका

चतुर्थी 2025 प्रसाद रेसिपी: श्रीगणेश का प्रिय भोग उकडीचे मोदक कैसे बनाएं, अभी नोट करें आसान तरीकाGanesh Chaturthi Steamed Modak Bhog: गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश को उनके प्रिय उकडीचे मोदक का भोग लगाएं। जानें भाप वाले मोदक बनाने की सरल और पारंपरिक विधि। यह लेख आपको मोदक से जुड़ी सभी जानकारी देगा, जिससे आप आसानी से घर पर यह स्वादिष्ट मिठाई बना सकें।

और भी वीडियो देखें

भारत, रूस और चीन देंगे महाशक्ति को टक्कर

भारत, रूस और चीन देंगे महाशक्ति को टक्करIndia Russia China alliance: इतना तो दुनिया जान ही चुकी है कि जो अमेरिका करीब 80 साल से दुनिया को ठेंगे पर रखे हुए था, उसका सिंहासन डोल रहा है। यह रातोरात नहीं ढहेगा, यह भी सही है। फिर भी बड़ी बात यह है कि उसे सबसे धारदार टक्कर एशिया से मिल रही है, जहां तीन दशक पहले तक गरीबी, भुखमरी, बदहाली पसरी होती थी।

Poem on Hindi Diwas: हिंदी भाषा का गुणगान करती इस कविता को सुनाकर खूब मिलेगी तारीफ

Poem on Hindi Diwas: हिंदी भाषा का गुणगान करती इस कविता को सुनाकर खूब मिलेगी तारीफPoem on Hindi Diwas: आज विरासत ढूंढें वारिस धड़कन ढूंढें दिल को आज मौन शब्द भी मुखर होकर खोज रहे अपनी आवाज़ क्यों देखें किसी और को हम ख़ुद से ही शुरुआत करें आइये हम हिंदी में बात करें

Most educated person in india: डॉक्टर, IPS, IAS के साथ 20 से ज्यादा डिग्रियां, जानिए कौन हैं भारत के सबसे पढ़े-लिखे व्यक्ति

Most educated person in india: डॉक्टर, IPS, IAS के साथ 20 से ज्यादा डिग्रियां, जानिए कौन हैं भारत के सबसे पढ़े-लिखे व्यक्तिMost educated person in india: जब बात ज्ञान की होती है, तो भारत का नाम सबसे आगे आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा व्यक्ति भी हुआ है, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया, जिसकी बराबरी करना लगभग असंभव है? हम बात कर रहे हैं डॉ. श्रीकांत जिचकर की, जिन्हें आधिकारिक तौर पर भारत का सबसे पढ़ा-लिखा व्यक्ति माना जाता है। उनका जीवन ज्ञान के प्रति एक अथाह जुनून का प्रमाण है।

Abhinav Arora: कथा बांचने वाले रीलबाज अभिनव अरोड़ा घूम रहे करोड़ों की पोर्शे कार में, जमकर मिली माया, राम जी का पता नहीं

Abhinav Arora: कथा बांचने वाले रीलबाज अभिनव अरोड़ा घूम रहे करोड़ों की पोर्शे कार में, जमकर मिली माया, राम जी का पता नहींabhinav arora Porsche: हाल ही में, बाल संत के नाम से मशहूर अभिनव अरोरा को लेकर सोशल मीडिया पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। एक वीडियो में वे अपने पिता की करोड़ों की लग्जरी पोर्शे कार में घूमते नजर आए, जिसके बाद उन्हें यूजर्स ने जमकर ट्रोल किया। लोगों ने सवाल उठाया कि एक ओर ये 'तथाकथित संत' माया को त्यागने और सादगी से जीने का उपदेश देते हैं, तो दूसरी ओर उनका जीवन इतनी विलासिता से क्यों भरा है? क्या ये धर्म के प्रचारक हैं या सिर्फ धन कमाने वाले ठग? यह सवाल सिर्फ अभिनव अरोरा तक सीमित नहीं है, बल्कि कई आधुनिक संत और कथावाचक इस प्रश्न के दायरे में आते हैं।

Essay on Hindi Diwas: आधुनिक समय में हिंदी का महत्व विषय पर शानदार निबंध

Essay on Hindi Diwas: आधुनिक समय में हिंदी का महत्व विषय पर शानदार निबंधEssay on Hindi Diwas: हिंदी, जिसे हम अक्सर एक भाषा के रूप में परिभाषित करते हैं, वह वास्तव में उससे कहीं अधिक है। यह हमारी धड़कन है, हमारी पहचान है और हमारी सदियों पुरानी संस्कृति की जीवंत अभिव्यक्ति है। यह वह सेतु है जो हमें हमारे गौरवशाली अतीत से जोड़ता है और हमें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाता है। हिंदी दिवस के अवसर पर यदि आप निबंध प्रतियोगिता में अपनी दावेदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं तो इस आलेख में उपलब्ध सामग्री का उपयोग कर आप प्रभावशाली तरीके से लिख सकते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

गणेशोत्सव

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com