Written By WD Feature Desk

क्या बारिश में दही खाने से होता है नुकसान, जानिए सच्चाई

eating curd in monsoon: बारिश का मौसम आते ही गरमागरम पकौड़े, समोसे और चाय की याद सताने लगती है। लेकिन इस मौसम में खाने-पीने को लेकर कई तरह के मिथक और भ्रांतियां भी सामने आती हैं। ऐसा ही एक सवाल है - क्या बारिश में दही खा सकते हैं? कई लोग मानते हैं कि बारिश में दही खाने से सर्दी-खांसी, जुकाम या पेट की समस्या हो सकती है। तो आइए जानते हैं इस सवाल का वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक जवाब, ताकि आप बेझिझक अपनी पसंदीदा दही का लुत्फ उठा सकें।

बारिश और दही
बारिश के मौसम में नमी बढ़ जाती है और हवा में ठंडक घुल जाती है। इसी कारण कई लोग मानते हैं कि दही, जिसकी तासीर ठंडी होती है, इस मौसम में शरीर को और ठंडा कर सकती है, जिससे बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। खासकर, गले में खराश या सर्दी-खांसी से पीड़ित लोग दही खाने से परहेज करते हैं।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण: क्या कहती है रिसर्च?
वैज्ञानिक रूप से ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं है जो यह साबित करे कि बारिश में दही खाने से स्वास्थ्य संबंधी कोई विशेष समस्या होती है। दही प्रोबायोटिक्स का एक बेहतरीन स्रोत है, जो हमारे पेट के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ये अच्छे बैक्टीरिया पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता (immunity) को बढ़ाते हैं। बारिश के मौसम में जब वायरल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, ऐसे में मजबूत इम्युनिटी का होना बेहद जरूरी है।

हाँ, कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है:
  • ताजा दही: हमेशा ताजी दही का सेवन करें। बासी दही में हानिकारक बैक्टीरिया पनप सकते हैं, जो पेट खराब कर सकते हैं।
  • फ्रिज में रखें: दही को सही तापमान पर फ्रिज में स्टोर करें ताकि वह खराब न हो।
  • कम ठंडा: बहुत ज्यादा ठंडी दही खाने से बचें। इसे कमरे के तापमान पर आने दें या हल्का गुनगुना करके खाएं।

आयुर्वेदिक दृष्टिकोण: वात, पित्त और कफ का संतुलन
आयुर्वेद में किसी भी खाद्य पदार्थ के सेवन से पहले शरीर की प्रकृति (वात, पित्त, कफ) और मौसम का ध्यान रखा जाता है। आयुर्वेद के अनुसार, बारिश के मौसम में वात दोष बढ़ जाता है। दही की तासीर ठंडी होने के कारण यह वात को बढ़ा सकती है, जिससे जोड़ों के दर्द या गैस जैसी समस्याएँ हो सकती हैं।

लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दही बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। आयुर्वेदिक विशेषज्ञों के अनुसार:
  • कम मात्रा में: बारिश में दही का सेवन सीमित मात्रा में करें।
  • रात में परहेज: रात में दही खाने से बचें, क्योंकि यह कफ को बढ़ा सकती है, जिससे सर्दी-खांसी या गले में खराश हो सकती है। दिन के समय इसका सेवन करें।
  • मसालों के साथ: दही को सीधा खाने के बजाय इसमें भुना जीरा, काली मिर्च, सेंधा नमक या अदरक जैसी चीजें मिलाकर खाएं। ये मसाले दही की ठंडी तासीर को संतुलित करते हैं।
  • छाछ बेहतर विकल्प: अगर आपको दही से जुड़ी कोई परेशानी महसूस होती है, तो दही की जगह छाछ (मट्ठा) का सेवन कर सकते हैं। छाछ हल्की होती है और पाचन के लिए अच्छी मानी जाती है।
कुल मिलाकर, यह कहना गलत होगा कि बारिश में दही बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। अगर आप स्वस्थ हैं और आपको दही से कोई विशेष एलर्जी या पाचन संबंधी समस्या नहीं है, तो आप बारिश में भी दही का आनंद ले सकते हैं। बस कुछ बातों का ध्यान रखें:
  • ताजी और सही ढंग से स्टोर की गई दही खाएं।
  • रात के बजाय दिन में सेवन करें।
  • बहुत ज्यादा ठंडी दही खाने से बचें।
  • मसालों के साथ खाएं ताकि इसकी तासीर संतुलित हो सके।
  • अगर आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी चिंता है, तो अपने डॉक्टर या आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से सलाह लें।
तो अगली बार जब बारिश में आपका दही खाने का मन करे, तो बेझिझक खाएं, बस थोड़ी सावधानी बरतें। स्वस्थ रहें और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लें!
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

बाल कविता : चंद्र ग्रहण

Navratri 2025: नवरात्रि में लगाएं इन 5 फलों का भोग, माता को अतिप्रिय है ये प्रसाद

Navratri 2025: नवरात्रि में लगाएं इन 5 फलों का भोग, माता को अतिप्रिय है ये प्रसादNavratri mein kaun sa fal chadhana chahie: नवरात्रि का त्योहार मां दुर्गा की आराधना का पर्व है। इन नौ दिनों में मां के नौ अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान भक्तजन उपवास रखते हैं और देवी मां को तरह-तरह के भोग चढ़ाते हैं। भोग में सात्विक भोजन और फल सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। मान्यता है कि कुछ विशेष फल मां को अतिप्रिय हैं और उन्हें भोग लगाने से देवी प्रसन्न होती हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 फलों के बारे में जिनका भोग आप इस नवरात्रि मां को लगा सकते हैं।

Benefits of sugar free diet: 15 दिनों तक चीनी न खाने से शरीर पर पड़ता है यह असर, जानिए चौंकाने वाले फायदे

Benefits of sugar free diet: 15 दिनों तक चीनी न खाने से शरीर पर पड़ता है यह असर, जानिए चौंकाने वाले फायदेWhat happens when you leave sugar: क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपनी डाइट से चीनी को 15 दिनों के लिए पूरी तरह से हटा दें तो आपके शरीर पर क्या असर होगा? यह एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसके परिणाम आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी हो सकते हैं। आज के समय में, जब हमारी डाइट में प्रोसेस्ड फूड्स और मीठे पेय पदार्थों की भरमार है, चीनी का अत्यधिक सेवन कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन रहा है। आइए जानते हैं कि सिर्फ 15 दिनों के लिए चीनी छोड़ने से आपके शरीर को क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।

जानिए नवरात्रि व्रत में खाया जाने वाला राजगिरा आटा क्यों है सबसे खास? जानिए इसके 7 प्रमुख लाभ

जानिए नवरात्रि व्रत में खाया जाने वाला राजगिरा आटा क्यों है सबसे खास? जानिए इसके 7 प्रमुख लाभrajgira atta benefits: भारतीय संस्कृति में व्रत और उपवास का विशेष महत्व है। इन दिनों में हम अनाज का सेवन नहीं करते और शुद्ध एवं सात्विक आहार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ऐसे में, राजगिरा (Amaranth) का आटा व्रत के दिनों का सबसे लोकप्रिय और पौष्टिक विकल्प बन गया है। इसे 'अमरनाथ' या 'रामदाना' भी कहते हैं। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी वरदान है। आइए, जानते हैं व्रत में राजगिरा आटा खाने के सात प्रमुख लाभ।

Navratri 2025: नवरात्रि व्रत में क्यों खाते हैं सेंधा नमक? जानिए इसके पीछे के वैज्ञानिक और धार्मिक कारण

Navratri 2025: नवरात्रि व्रत में क्यों खाते हैं सेंधा नमक? जानिए इसके पीछे के वैज्ञानिक और धार्मिक कारणSendha Namak benefits: जब भी व्रत या उपवास की बात आती है, तो हमारे मन में एक सवाल ज़रूर आता है कि इस दौरान सामान्य नमक की जगह केवल सेंधा नमक (Rock Salt) का ही उपयोग क्यों किया जाता है। क्या यह सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक और स्वास्थ्य संबंधी कारण भी छिपे हैं? आइए इस लेख में इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से जानते हैं और समझते हैं कि यह नमक व्रत के दिनों में क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है।

Lactose Intolerance: दूध पीने के बाद क्या आपको भी होती है दिक्कत? लैक्टोज इनटॉलरेंस के हो सकते हैं लक्षण, जानिए कारण और उपचार

Lactose Intolerance: दूध पीने के बाद क्या आपको भी होती है दिक्कत? लैक्टोज इनटॉलरेंस के हो सकते हैं लक्षण, जानिए कारण और उपचारWhat Is Lactose Intolerance: क्या दूध पीने के बाद आपको पेट में ऐंठन, गैस या सूजन महसूस होती है? यदि हां, तो हो सकता है कि आप लैक्टोज इनटॉलरेंस से पीड़ित हों। यह एक ऐसी आम पाचन समस्या है, जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर दूध और दूध से बने उत्पादों में पाए जाने वाले लैक्टोज नामक शुगर को ठीक से पचा नहीं पाता। आइए इस स्थिति को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि इसका इलाज और प्रबंधन कैसे किया जा सकता है।

और भी वीडियो देखें

आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं?

आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं?How can you become a millionaire: एक जमाना था जब लोग लखपति बनने का सोचते थे लेकिन आज के युग में हर कोई करोड़पति बनना चाहता है और अब तो कई लोग अरबपति बनना चाह रहे हैं। यदि आप भी करोड़पति बनना चाहते हैं तो जान लें कि करोड़पति बनना एक ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए कड़ी मेहनत, सही योजना और धैर्य की जरूरत होती है। यहां कुछ तरीके दिए गए हैं जो इस दिशा में आपकी मदद कर सकते हैं:-

इस तस्वीर से क्यों सतर्क होनी चाहिए मोदी सरकार को, ट्रंप-शरीफ-मुनीर की तिकड़ी की मुलाकात के पीछे की कहानी क्या है

इस तस्वीर से क्यों सतर्क होनी चाहिए मोदी सरकार को, ट्रंप-शरीफ-मुनीर की तिकड़ी की मुलाकात के पीछे की कहानी क्या हैSignificance of Sharif Munirs meeting with Trump: तस्वीरें अक्सर क्षणिक लगती हैं, लेकिन इतिहास में कई बार इन्होंने नए अध्याय लिखे हैं। 1972 की निक्सन-झोउ एनलाइ मुलाक़ात ने दुनिया की कूटनीति बदल दी थी। वॉशिंगटन की ओवल ऑफिस से निकली एक तस्वीर ने भारत के कूटनीतिक गलियारों में गंभीर चिंता पैदा कर दी है।

Bhagat Singh: इंकलाब जिंदाबाद के अमर संदेशवाहक: भगत सिंह पर सर्वश्रेष्ठ निबंध

Bhagat Singh: इंकलाब जिंदाबाद के अमर संदेशवाहक: भगत सिंह पर सर्वश्रेष्ठ निबंधBhagat Singh Essay: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अनेक महान क्रांतिकारी हुए, लेकिन उनमें से एक नाम जो हमेशा युवाओं के दिलों में गूंजता रहेगा, वह है 'शहीद-ए-आजम भगत सिंह'। उनका नारा 'इंकलाब जिंदाबाद' आज भी हर स्वतंत्रता प्रेमी के दिल में एक जोश और उमंग भर देता है। भगत सिंह देश के लिए एक नई आवाज़ और निडर संघर्ष की मिसाल थे।

28 सितंबर जयंती विशेष: शहीद-ए-आजम भगत सिंह: वो आवाज जो आज भी जिंदा है Bhagat Singh Jayanti

28 सितंबर जयंती विशेष: शहीद-ए-आजम भगत सिंह: वो आवाज जो आज भी जिंदा है Bhagat Singh Jayanti28 September Bhagat Singh Jayanti: हर साल 28 सितंबर का दिन सिर्फ़ एक तारीख नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास का वह पन्ना है जो हमें एक ऐसे नौजवान की याद दिलाता है जिसने आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी। यह शहीद-ए-आजम भगत सिंह की जयंती है।

World Tourism Day 2025: आज विश्व पर्यटन दिवस, जानें इतिहास, महत्व और 2025 की थीम

World Tourism Day 2025: आज विश्व पर्यटन दिवस, जानें इतिहास, महत्व और 2025 की थीम2025 World Tourism Day: विश्व पर्यटन दिवस मनाने का उद्देश्य पर्यटन सेक्टर की भूमिका को विश्वस्तर पर उजागर करना तथा पर्यटन के जरिये सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक मूल्यों को बढ़ावा देना है। विश्व पर्यटन दिवस कब और कैसे मनाया जाता है, जानें इसका इतिहास, महत्व और 2025 की थीम के बारे में खास जानकारी।
