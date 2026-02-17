गुजरात में अप्रैल–मई में हो सकते हैं स्थानीय निकाय चुनाव, अंतिम मतदाता सूची जारी

Gujarat News : राज्य में स्थानीय स्वराज संस्थाओं के आगामी चुनावों को लेकर आज (17 फरवरी) अंतिम मतदाता सूची जारी की जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग की मंजूरी के बाद यह प्रक्रिया पूरी की गई है। मतदाता सूची प्रकाशित होते ही राजनीतिक माहौल गरमा गया है और प्रशासनिक तंत्र के साथ-साथ विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी बैठकों का दौर शुरू कर दिया है।

राज्य में नौवीं बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया चलाई गई है। इससे पहले यह प्रक्रिया वर्ष 2004 में आयोजित की गई थी। 1 जनवरी 2026 को पात्रता तिथि मानते हुए यह विशेष पुनरीक्षण अभियान चलाया गया। 30 जनवरी तक दावे-आपत्तियां स्वीकार की गईं और 10 फरवरी तक उनके निस्तारण की समय-सीमा तय की गई थी।

14.70 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त

चुनाव तंत्र के अनुसार राज्यभर में कुल 14,70,125 फॉर्म प्राप्त हुए हैं।

फॉर्म नंबर 6 के तहत नए मतदाता के रूप में नाम दर्ज कराने के लिए 7,25,920 आवेदन मिले।

फॉर्म नंबर 7 के तहत नाम हटाने के लिए 1,83,235 आवेदन प्राप्त हुए।

फॉर्म नंबर 8 के तहत विवरण में संशोधन के लिए 5,60,970 आवेदन दर्ज किए गए।

मतदाता सूची जारी होने के बाद एक महीने तक आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया जाएगा। इसके बाद की प्रक्रिया पूरी होने पर अप्रैल के अंत या मई में स्थानीय निकाय चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है।

अहमदाबाद में चुनावी तैयारी तेज

अहमदाबाद नगर निगम (AMC) ने वर्ष 2026 में प्रस्तावित चुनावों को ध्यान में रखते हुए तैयारियां शुरू कर दी हैं। शहर के सभी 48 वार्डों के लिए मतदाता सूचियों की प्रिंटिंग कराई जाएगी, जिस पर लगभग 60 लाख रुपये का खर्च आएगा। 23 फरवरी तक टेंडर भरने और 25 फरवरी को टेंडर खोलने की प्रक्रिया तय की गई है।

10 मार्च से प्रशासकों का शासन

नगर निगम के पदाधिकारियों का कार्यकाल 9 मार्च को समाप्त हो जाएगा। इसके बाद 10 मार्च से निगम में प्रशासकों का शासन लागू होगा। वर्ष 2026-27 के चुनाव को देखते हुए मतदाताओं के फोटो, नाम और पते सहित पूरी जानकारी वाली सूची तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।

अंतिम सूची से पहले होगी जांच

गुजरात राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार संशोधित मतदाता सूची तैयार की गई है। आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद अंतिम सूची की जांच की जाएगी और फिर उसे प्रकाशित किया जाएगा। अहमदाबाद नगर निगम को एक महीने के भीतर मतदाता सूची की जांच कर अंतिम सूची निर्वाचन आयोग को सौंपनी होगी।

मतदाता सूची जारी होने के साथ ही राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। अप्रैल–मई में संभावित स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं और रणनीति बैठकों का सिलसिला जारी है।