गणपति के लिए भोग/प्रसाद की 5 आसान रेसिपी

Ganesh Chaturthi prasad 2025: गणपति को प्रसन्न करने के लिए उन्हें मोदक, लड्डू और कई अन्य व्यंजन अर्पित किए जाते हैं। यहां गणपति बप्पा के लिए 5 आसान और स्वादिष्ट भोग/प्रसाद रेसिपी दी गई हैं, जिन्हें आप घर पर आसानी से बना सकते हैं।

1. मोदक (Modak) : मोदक भगवान गणेश का सबसे प्रिय भोग है। ये दो तरह से बनाए जाते हैं- भाप वाले और तले हुए। भाप वाले मोदक ज़्यादा पारंपरिक माने जाते हैं।

सामग्री:

• भरावन के लिए: 1 कप कद्दूकस किया हुआ नारियल, 1 कप गुड़, 1/2 चम्मच इलायची पाउडर।

• बाहरी परत के लिए: 1 कप चावल का आटा, 1 कप पानी, 1 चम्मच घी।

बनाने का तरीका:

1. एक पैन में गुड़ और नारियल डालकर धीमी आंच पर पकाएं, जब तक कि गुड़ पिघल न जाए और मिश्रण गाढ़ा न हो जाए। इसमें इलायची पाउडर मिलाएं और आंच बंद कर दें।

2. एक बर्तन में पानी, घी और नमक डालकर उबाल लें। आंच बंद करके इसमें चावल का आटा मिलाएं और अच्छी तरह चलाएं। इसे ढंककर 5-10 मिनट के लिए रख दें।

3. आटे को मसलकर चिकना करें। छोटी-छोटी लोई बनाकर उसे कटोरी का आकार दें, इसमें भरावन भरकर मोदक का आकार दें।

4. इन्हें स्टीमर में 10-15 मिनट तक भाप में पकाएं।

*****

2. सूजी का हलवा (Suji Halwa): सूजी का हलवा एक और लोकप्रिय प्रसाद है जो झटपट बन जाता है।

सामग्री:

• 1 कप सूजी

• 1/2 कप घी

• 1 कप चीनी

• 3 कप पानी

• कटे हुए मेवे और इलायची पाउडर

तरीका:

1. एक पैन में घी गरम करें और सूजी डालकर धीमी आंच पर सुनहरा होने तक भूनें।

2. दूसरे पैन में पानी और चीनी डालकर उबाल लें।

3. भुनी हुई सूजी में धीरे-धीरे उबला हुआ पानी मिलाएं और लगातार चलाते रहें ताकि गांठें न बनें।

4. गाढ़ा होने पर इसमें इलायची पाउडर और मेवे डालकर मिलाएं।



*****

3. नारियल के लड्डू (Coconut Laddoo): ये लड्डू बनाने में बहुत आसान हैं और गणपति को बहुत पसंद हैं।

सामग्री:

• 2 कप कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल

• 1 कप मिल्कमेड (कंडेंस्ड मिल्क)

• 1 चम्मच इलायची पाउडर

• थोड़े कटे हुए मेवे, अपनी सुविधानुसार

तरीका:

1. एक पैन में नारियल को धीमी आंच पर हल्का भून लें।

2. इसमें मिल्कमेड और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं।

3. मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें और फिर छोटे-छोटे लड्डू बना लें।

*****

4. पान के पत्ते का भोग (Paan Ka Bhog) : यह एक अनोखा और सुगंधित भोग है जो गणपति को प्रिय है।

सामग्री:

• 5-6 पान के पत्ते

• 1-2 चम्मच गुलकंद

• 1 चम्मच सौंफ

• 1 चम्मच टूटी-फ्रूटी या चेरी

• 1 चम्मच सूखे नारियल का बुरादा

• 1/2 चम्मच इलायची पाउडर

तरीका:

1. एक बाउल में गुलकंद, सौंफ, टूटी-फ्रूटी, नारियल और इलायची पाउडर को अच्छी तरह मिलाएं।

2. हर पान के पत्ते पर यह मिश्रण रखें और उसे मोड़कर एक छोटा सा बीड़ा (पोटली) बना लें। इसे लौंग से बंद कर दें।

*****

5. केले का शीरा (Banana Sheera): यह शीरा केले और सूजी से बनता है और इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है।

सामग्री:

• 1 कप सूजी

• 1/2 कप घी

• 2 पके हुए केले

• 1 कप चीनी

• 3 कप दूध या पानी

• कटे हुए मेवे और इलायची पाउडर

तरीका:

1. एक पैन में घी गरम करें और सूजी डालकर सुनहरा होने तक भूनें।

2. दूसरे पैन में दूध या पानी और चीनी मिलाकर उबाल लें।

3. भुनी सूजी में उबला हुआ दूध या पानी डालें और अच्छे से मिलाएं।

*****