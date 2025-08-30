शनिवार, 30 अगस्त 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शनिवार, 30 अगस्त 2025 (22:57 IST)

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश उत्सव के छठे दिन का नैवेद्य और मंत्र, जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त

ganesh jee ka aaj ka bhog
ganesha worship 2025: इन दिनों श्रीगणेश पूजा के खास दिन चल रहे हैं और इस समय भगवान श्रीगणेश का पूजन मध्यान्हकाल, अभिजीत मुहूर्त और प्रदोष काल में किया जाता है। आइए इस लेख के माध्यम से यहां जानते हैं गणेशोत्सव के छठे दिन के पूजा के मुहूर्त, मंत्र और नैवेद्य के बारे में जानकारी...ALSO READ: Ganesh chaturthi 2025: गणेशजी की दाईं और बाईं सूंड का रहस्य
 
01 सितंबर 2025, सोमवार के शुभ मुहूर्त
1. दिन में 11:55 से 12:46 बजे के बीच।
2. शाम को 6:43 से रात 7:50 के बीच।
 
आज का मंत्र- 'ॐ नमो हेरम्ब मद मोहित मम् संकटान निवारय-निवारय स्वाहा।'
कोई ऐसा संकट जिससे आप उबर नहीं पा रहे हैं तो यह मंत्र सहारा हो सकता है।

छठा दिन-  सूजी का हलवा
 
सूजी का हलवा एक पारंपरिक और स्वादिष्ट भारतीय मिठाई है, जो अक्सर प्रसाद के रूप में या किसी खास अवसर पर बनाई जाती है। इसे बनाना बेहद आसान है और यह बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। यहां गणेश भोग के लिए परफेक्ट सूजी का हलवा बनाने की एक सरल और पारंपरिक विधि दी गई है।
 
सामग्री
सूजी (रवा): 1 कप
 
घी: 1 कप
 
चीनी: 1 कप
 
पानी: 3 कप
 
हरी इलायची पाउडर: 1/2 चम्मच
 
सूखे मेवे: 2 बड़े चम्मच (काजू, बादाम, किशमिश, कटे हुए)
 
केसर के धागे: 5-6 
 
बनाने की विधि
सूखे मेवे भूनें: सबसे पहले एक कढ़ाई में 1 चम्मच घी गरम करें। इसमें कटे हुए काजू और बादाम डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें। इन्हें एक प्लेट में निकाल लें। अब इसी घी में किशमिश डालकर फुला लें और निकाल लें।
 
सूजी भूनें: अब उसी कढ़ाई में बचा हुआ घी डालें और सूजी डालकर धीमी आंच पर भूनना शुरू करें। सूजी को लगातार चलाते रहें ताकि वह एकसार और सुनहरी भुने। इस प्रक्रिया में 8-10 मिनट लग सकते हैं। जब सूजी से भीनी-भीनी खुशबू आने लगे और उसका रंग हल्का सुनहरा हो जाए, तो समझें कि वह भुन गई है।
 
पानी का घोल बनाएं: एक दूसरे बर्तन में पानी और चीनी को मिलाकर गैस पर रखें। इसे तब तक गरम करें जब तक कि चीनी पूरी तरह से घुल न जाए। आप चाहें तो इसमें केसर के धागे भी मिला सकते हैं।
 
हलवा मिलाएं: अब भुनी हुई सूजी वाली कढ़ाई में धीरे-धीरे चीनी वाला गर्म पानी डालें। ध्यान रखें: इस समय मिश्रण बहुत ज्यादा छींटे मारता है, इसलिए सावधानी बरतें। पानी डालते समय सूजी को लगातार चलाते रहें ताकि गांठें न बनें।
 
पकाएं और परोसें: मिश्रण को तब तक पकाएं जब तक कि वह गाढ़ा न हो जाए और घी किनारे छोड़ने लगे। इसमें इलायची पाउडर और भुने हुए मेवे (थोड़े बचाकर) मिलाएं। अच्छी तरह से मिक्स करें और गैस बंद कर दें।
 
आपका स्वादिष्ट सूजी का हलवा तैयार है। ऊपर से बचे हुए मेवों से सजाएं और भगवान को भोग अर्पित करें।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Ganesh Chaturthi 2025: गणेश उत्सव के पांचवें दिन का नैवेद्य और मंत्र, जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त
