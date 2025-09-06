शनिवार, 6 सितम्बर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शनिवार, 6 सितम्बर 2025 (11:41 IST)

Anant Chaturdashi 2025: अनंत चतुर्दशी आज, जानें नियम, उपाय और खास बातें

Anant Chaturdashi 2025
2025 Anant Chaturdashi: 6 सितंबर 2025, शनिवार को अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व मनाया जाएगा। यह दिन गणेश उत्सव का समापन होता है, जब भक्तजन गणपति बप्पा को विदाई देते हैं। अनंत चतुर्दशी को भगवान विष्णु के अनंत रूप की भी पूजा की जाती है। आइए जानते हैं गणेश विसर्जन के नियम और इस दिन की कुछ खास बातें...ALSO READ: Ganesh Visarjan: गणेश विसर्जन के बाद क्या करें ताकि साल भर सुख-समृद्धि बनी रहे
 
गणेश विसर्जन के नियम : 
 
* अनंत चतुर्दशी के दिन श्रीगणेश विसर्जन से पहले, भगवान गणेश की अंतिम पूजा करें। उन्हें मोदक, लड्डू, फल और फूल चढ़ाएं। आरती करें और जाने-अनजाने में हुई किसी भी गलती के लिए उनसे क्षमा प्रार्थना करें।
 
* फिर गणपति की प्रतिमा को घर से बाहर निकालने से पहले, उन्हें परिवार के सदस्यों द्वारा एक लकड़ी के पाटे पर रखा जाता है। यह यात्रा नाचते-गाते और 'गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ' के जयघोष के साथ निकाली जाती है।
 
* तत्पश्चात पारंपरिक तरीके से आप प्रतिमा को नदी, तालाब या समुद्र में विसर्जित कर सकते हैं। या पर्यावरण अनुकूल गणेशजी की प्रतिमा हो तो यानी आजकल मिट्टी से बनी इको-फ्रेंडली प्रतिमाओं को घर पर ही एक बड़े टब या बाल्टी में विसर्जित करने का चलन बढ़ रहा है। यह पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा तरीका है।
 
* अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन करते समय भगवान से प्रार्थना करें कि वे आपके घर के सभी दुखों को अपने साथ ले जाएं और अगले साल फिर से आपके घर आएं। इस दौरान 'गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ, स्वस्थाने परमेश्वर। मम पूजा गृहीत्मेत्वां, पुनरागमनाय च॥' मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है।
 
* विसर्जन के बाद घर लौटते समय पीछे मुड़कर देखने की मनाही है, अत: घर वापस आने के पश्चात सीधे हाथ-पैर धोकर भगवान से प्रार्थना करें कि वे आपके घर-परिवार में सुख-शांति बनाए रखें।ALSO READ: Anant Chaturdashi 2025: अनंत चतुर्दशी की तिथि, महत्व और 5 मुख्य कार्य जो आपको करना चाहिए
 
अनंत चतुर्दशी की खास बातें :
* अनंत सूत्र: इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के बाद 'अनंत सूत्र' यानी 14 गांठ वाला एक धागा बांधा जाता है। इस धागे को अपनी कलाई में बांधने से भक्तों को धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
 
* प्रतीकात्मक महत्व: गणेश विसर्जन जीवन की चक्रीय प्रक्रिया का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जो पैदा हुआ है, उसका अंत निश्चित है और उसके बाद एक नई शुरुआत भी होती है।
 
* अनंत चतुर्दशी के दिन के शुभ मुहूर्त: 6 सितंबर 2025 को विसर्जन के लिए कुछ शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:
- सुबह का मुहूर्त: सुबह 07:35 बजे से दोपहर 12:20 बजे तक
- शाम का मुहूर्त: शाम 05:07 बजे से रात 06:40 बजे तक
 
आज करें परंपरागत मान्यताओं पर आधारित ये खास उपाय: 
 
- लाल रंग के फूलों से गणेश को विदाई से घर आएगी समृद्धि।
- पीले वस्त्र में मिठाई बांधकर जल में बहाएं, दरिद्रता से मुक्ति मिलेगी।
- 5 सुपारी पर रोली और अक्षत लगाकर तिजोरी में रखें, इस उपाय से अपार धनवृद्धि होगी।
- चांदी का गणेश यंत्र या मूर्ति पूजा स्थान में रखें, इससे शुभता आएगी।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Ganesh Visarjan 2025: अनंत चतुर्दशी और गणेश उत्सव के अंतिम दिन का नैवेद्य और मंत्र, जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त

07 सितंबर 2025 को होगा खग्रास चंद्रग्रहण, देश-दुनिया पर होगा प्रभावी

07 सितंबर 2025 को होगा खग्रास चंद्रग्रहण, देश-दुनिया पर होगा प्रभावीखग्रास चंद्रग्रहण 07 सितंबर को, जानें सूतक और मोक्ष का समय

Ganesh Visarjan 2025 : गणेश उत्सव के अंतिम दिन कर लें ये काम, पूरे साल कोई विघ्न नहीं करेगा परेशान

Ganesh Visarjan 2025 : गणेश उत्सव के अंतिम दिन कर लें ये काम, पूरे साल कोई विघ्न नहीं करेगा परेशानGanesh Visarjan rules and rituals: गणेश उत्सव के 10 दिनों का उल्लास, भक्ति और समर्पण अनंत चतुर्दशी के दिन एक भावनात्मक विदाई के साथ समाप्त होता है। यह दिन केवल गणपति बप्पा को विदा करने का नहीं है, बल्कि यह कुछ ऐसे विशेष कार्य करने का भी शुभ अवसर है, जो पूरे साल हमारे जीवन में सुख-समृद्धि और शांति ला सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इन कार्यों को करने से गणेश जी का आशीर्वाद सदैव हमारे साथ बना रहता है और कोई भी विघ्न हमें परेशान नहीं करता। आइए जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी के दिन हमें कौन से काम जरूर करने चाहिए।

Ganesh Visarjan 2025: गणेश विसर्जन के बाद पूजन सामग्री का क्या करें? जानिए सही तरीका

Ganesh Visarjan 2025: गणेश विसर्जन के बाद पूजन सामग्री का क्या करें? जानिए सही तरीकाGanesh Visarjan 2025: गणेश उत्सव की 10 दिवसीय भक्ति और उल्लास के बाद, अनंत चतुर्दशी पर गणपति बप्पा की विदाई का क्षण आता है। इस विदाई के बाद घर में बची हुई पूजा सामग्री, जैसे कलश, नारियल और अन्य वस्तुएं, भक्तों के मन में एक सवाल खड़ा करती हैं। इन पवित्र वस्तुओं को कैसे संभालना चाहिए? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इन सामग्रियों को सही तरीके से विसर्जित या उपयोग करना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें भगवान गणेश की कृपा और ऊर्जा समाहित होती है। आइए जानते हैं गणेश विसर्जन के बाद हर पूजन सामग्री का क्या करना चाहिए।

Lunar eclipse 2025: चंद्र ग्रहण: वैज्ञानिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण और उपाय

Lunar eclipse 2025: चंद्र ग्रहण: वैज्ञानिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण और उपायLunar eclipse 2025: चंद्र ग्रहण एक ऐसी खगोलीय घटना है जिसने सदियों से मानव जाति को आकर्षित किया है और प्रभावित किया है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है और चंद्रमा पर अपनी छाया डालती है, तो चंद्र ग्रहण होता है। यह एक ऐसा पल होता है जब चंद्रमा का रंग लाल या तांबे जैसा हो जाता है, जिसे ब्लड मून भी कहते हैं। हालांकि, यह सिर्फ एक वैज्ञानिक घटना नहीं है, बल्कि कई संस्कृतियों और ज्योतिष में इसका गहरा महत्व है।

Lunar Eclipse 2025: क्या इस बार का चंद्रग्रहण भी लेकर आने वाला है डर और तबाही की नई लहर?

Lunar Eclipse 2025: क्या इस बार का चंद्रग्रहण भी लेकर आने वाला है डर और तबाही की नई लहर?Lunar eclipse 2025 India Sutak period: वर्ष का अंतिम 7 सितंबर 2025 को लगने वाला चंद्र ग्रहण कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इस चंद्र ग्रहण के दौरान राहु और चंद्रमा एक ही राशि कुंभ में और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, जिससे ग्रहण योग का निर्माण होगा। इससे पहले 14 मार्च 2025 को चंद्र ग्रहण लगा था जिसके चलते कई घटना-दुर्घटनाओं के साथ प्राकृतिक आपदाएं आई थी। इस बार भी यही आशंका जताई जा रही है।

Ganesh Visarjan 2025: अनंत चतुर्दशी और गणेश उत्सव के अंतिम दिन का नैवेद्य और मंत्र, जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त

Ganesh Visarjan 2025: अनंत चतुर्दशी और गणेश उत्सव के अंतिम दिन का नैवेद्य और मंत्र, जानिए पूजा का शुभ मुहूर्तGanesh Chaturthi 2025 :इस बार अनंत चतुर्दशी और गणेश विसर्जन इस साल 6 सितंबर 2025 को है। गणेश उत्सव का अंतिम दिन, अनंत चतुर्दशी, भगवान गणेश की विदाई का पर्व है। इस दिन भक्तजन गणपति की प्रतिमा का विसर्जन कर उन्हें अगले साल फिर आने का निमंत्रण देते हैं। इस महत्वपूर्ण पर्व से जुड़ी सामग्री जानने के लिये इस लेख को पढ़ें...

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (6 सितंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (6 सितंबर, 2025)Today Rashifal 06 September 2025 | कैसा रहेगा आज 06 सितंबर 2025 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार शनिवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।

06 September Birthday: आपको 6 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

06 September Birthday: आपको 6 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!06 September Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 06 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 6 सितंबर, 2025: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 6 सितंबर, 2025: शनिवार का पंचांग और शुभ समय06 September 2025 Today Shubh Muhurat :क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 6 सितंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

Lunar Eclipse 2025: इस दिन लगेगा साल का अंतिम चंद्र ग्रहण, 122 साल पर दुर्लभ संयोग, 12 राशियों पर प्रभाव, 5 उपाय

Lunar Eclipse 2025: इस दिन लगेगा साल का अंतिम चंद्र ग्रहण, 122 साल पर दुर्लभ संयोग, 12 राशियों पर प्रभाव, 5 उपायLunar Eclipse 2025: 7 सितंबर 2025 की रात्रि को साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने वाला है। इसे खग्रास चंद्र ग्रहण यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा जा रहा है जो भारत में नजर आएगा। 122 वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जबकि वक्री के शनि के दौरान पितृपक्ष की पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और इसका समापन सर्वपितृ अमावस्या के दिन 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण के दौरान होगा। इसके परिणाम स्वरूप इस चंद्र ग्रहण का 12 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए 5 उपाय जरूर करें।
