Ganesh Visarjan: गणेश विसर्जन के बाद क्या करें ताकि साल भर सुख-समृद्धि बनी रहे

तो यहां जान लीजिए, गणेश विसर्जन के बाद साल भर सुख-समृद्धि बनाए रखने के लिए आप कौन-कौनसे कार्य कर सकते हैं:

1. विसर्जन के समय यह अवश्य कहें: 'गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ!'

- अर्थात् यह भाव दर्शाता है कि आप उन्हें ससम्मान विदा कर रहे हैं और अगले वर्ष फिर आमंत्रण दे रहे हैं।

2. सफाई और शुद्धिकरण: गणेश विसर्जन के बाद घर की अच्छी तरह से साफ-सफाई करें। पूजा स्थल को गंगाजल या गोमूत्र से शुद्ध करें। यह घर से नकारात्मकता को दूर करता है।

3. गणेश जी का प्रतीक रखें: विसर्जन के बाद गणेश जी की कोई छोटी मूर्ति, तस्वीर या प्रतीक पूजा स्थान पर रखें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से गणेश जी का आशीर्वाद साल भर बना रहता है।

5. दान करें: इस दिन गरीबों या ज़रूरतमंदों को भोजन, कपड़े या पैसे दान करें। दान-पुण्य करने से घर में बरकत और सुख-समृद्धि आती है।

6. पर्यावरण का सम्मान करें: अगर आपने मिट्टी के गणेश जी की मूर्ति स्थापित की थी तो उसका विसर्जन नदी या तालाब में ही करें। अगर मूर्ति प्लास्टर ऑफ पेरिस की है, तो उसे घर पर ही एक बड़े टब में विसर्जित करें और अगले दिन उस पानी को पौधों में डाल दें। यह कार्य प्रकृति और पर्यावरण के प्रति आपके सम्मान को दिखाता है, जिससे ईश्वर प्रसन्न होते हैं।

इन उपायों को अपनाकर आप गणेश जी का आशीर्वाद और कृपा साल भर अपने और अपने परिवार के साथ बनाए रख सकते हैं।