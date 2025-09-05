शुक्रवार, 5 सितम्बर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शुक्रवार, 5 सितम्बर 2025 (17:09 IST)

Ganesh Visarjan 2025: गणपति विसर्जन के दिन जरूर करें ये दान, बप्पा के आशीर्वाद से साल भर रहेगी बरकत

गणेश विसर्जन पूजा विधि
Ganesh Visarjan rules and rituals: गणेश चतुर्थी का त्योहार देशभर में धूमधाम से मनाया जाता है। 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव का समापन अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति बप्पा के विसर्जन के साथ होता है। यह समय भक्तों के लिए भावनात्मक होता है, जब वे अपने प्रिय बप्पा को विदाई देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विदाई के इस समय कुछ खास चीजें दान करने से पूरे साल आपके घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है? आइए जानते हैं कि बप्पा को विदा करते समय क्या दान करना चाहिए।

क्या है विसर्जन का महत्व?
गणेश विसर्जन केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इन 10 दिनों में गणेश जी अपने भक्तों के घरों में वास करते हैं, उनके सभी कष्टों और विघ्नों को हर लेते हैं। विसर्जन का अर्थ है उनके भौतिक स्वरूप को जल में प्रवाहित करना, ताकि वे वापस अपने लोक में जा सकें। यह इस बात का भी प्रतीक है कि जीवन एक चक्र है, जहाँ आगमन और प्रस्थान दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। बप्पा जाते समय हमसे अगले वर्ष फिर मिलने का वादा करते हैं।

विसर्जन के समय जरूर करें ये दान
1. गुड़ का दान: गुड़ को मिठास और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। गणेश जी को गुड़ बहुत प्रिय है। विसर्जन के समय, किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से आपके जीवन में मिठास और खुशहाली बनी रहती है और आर्थिक परेशानियाँ दूर होती हैं।
2. नारियल का दान: नारियल को पूजा में बहुत पवित्र माना जाता है। विसर्जन के दौरान, एक नारियल को दान करना बहुत फलदायी होता है। आप इसे किसी पुजारी या गरीब व्यक्ति को दान कर सकते हैं। नारियल को दान करने से आपके घर में धन-धान्य की कमी नहीं होती।
3. मोदक का दान: मोदक गणेश जी का सबसे प्रिय प्रसाद है। 10 दिनों तक बप्पा को मोदक का भोग लगाने के बाद, विसर्जन के दिन इसे दान करना बहुत पुण्य का काम माना जाता है। आप बचे हुए मोदकों को गरीबों, बच्चों या भक्तों में बाँट सकते हैं। ऐसा करने से गणेश जी आपकी सेवा से प्रसन्न होते हैं और आपको मनोवांछित फल देते हैं।

अन्य महत्वपूर्ण बातें
पुण्य और दान: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दान का महत्व बहुत अधिक है। विसर्जन के समय किया गया दान आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और आपको बप्पा की कृपा प्राप्त होती है।
सकारात्मक सोच: विसर्जन के समय दुखी होने की बजाय, इस बात पर ध्यान दें कि बप्पा आपके साथ बिताए गए समय से खुश हैं और वे अगले साल फिर से आपके घर आएंगे।
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
 
