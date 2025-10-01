बुधवार, 1 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. विजयादशमी
  4. shami shastra aparajita puja ravan dahan vahan kharidi muhurat time and pujan vidhi on dussehra 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : बुधवार, 1 अक्टूबर 2025 (16:10 IST)

Dussehra 2025: दशहरा पर शस्त्र पूजा, शमी पूजा, अपराजिता पूजा, वाहन खरीदी और रावण दहन का शुभ मुहूर्त, पूजन विधि

Dussehra 2025
Dussehra 2025: 02 अक्टूबर 2025 को विजयादशमी अर्थात दशहरे के पर्व मनाया जाएगा। इस दिन दिन में अपराजिता देवी पूजा, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन, शस्त्र पूजा, शमी पूजा और रावण दहन करने की परंपरा है। वैसे तो दशहरे के दिन अबूझ मुहूर्त रहता है यानि इस दिन मुहूर्त देखकर कार्य करने की जरूरत नहीं परंतु फिर भी लोग शुभ मुहूर्त में मांगलिक कार्य करना पसंद करते हैं। जानिए शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि।
 
दशहरा की दशमी तिथि और श्रवण नक्षत्र:
दशमी- 01-10-2025 को शाम 07:01 को प्रारंभ।
दशमी- 02-10-2025 को शाम 07:10 को समाप्त।
श्रवण नक्षत्र प्रारम्भ- 02-10-2025 को सुबह 09:13 तक।
श्रवण नक्षत्र समाप्त- 03-10-2025 को सुबह 09:34 तक।
 
दशहरा पूजा का शुभ मुहूर्त:
  • अपराजिता देवी पूजा का मुहूर्त: दिन में 11:46 से 12:34 तक।
  • शस्त्र पूजा का मुहूर्त: शस्त्र पूजा मुहूर्त: दिन में 11:46 से 12:34 तक। इसके बाद 02:15 से 03:03 के बीच।
  • वाहन खरीदी का मुहूर्त: सुबह 10:41 से दोपहर 01:39 के बीच।
  • शमी पूजा का मुहूर्त: गोधुली या प्रदोष काल में करें शमी वृक्ष की पूजा। 
  • रावण दहन का मुहूर्त: सूर्यास्त से 45 मिनट पहले से लेकर सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल में। 
नोट: दशहरा अबूझ मुहूर्त है इसमें पूरे दिन और रात ही रहता है शुभ मुहूर्त। इस दिन किसी भी कार्य को करने के लिए मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं रहती है।
देवी अपराजिता और शस्त्र पूजा की विधि: Method of Shastra Puja:-
स्नान और शुद्धिकरण: सुबह जल्दी स्नान करके साफ वस्त्र पहनें और देवी अपराजिता के स्थान को स्वच्छ करें।
चौकी सजाना: एक चौकी पर साफ वस्त्र बिछाकर देवी अपराजिता की तस्वीर के सामने सभी शस्त्रों को व्यवस्थित तरीके से रखें। 
पवित्र करना: देवी के चित्र और शस्त्रों पर गंगाजल या स्वच्छ जल का छिड़काव करके उन्हें पवित्र करें। 
आभूषण और टीका: देवी कुंकू तिलक लगाएं, चावल और हल्दी चढ़ाएं और शस्त्रों पर मौली (रक्षासूत्र) बांधें और चंदन का टीका लगाएं। 
पुष्प-माला: देवी और शस्त्रों पर फूल और माला अर्पित करें। 
धूप-दीप: इसके बाद चंदन, अक्षत, धूप और दीप से विधि-विधान से पूजा करें।
मंत्र पाठ: देवी पूजा और शस्त्र पूजा के समय देवी मां काली या भगवान श्रीराम के मंत्रों का जाप करें।
नैवेद्य: पूजा के अंत में देवी अपराजिता और शस्त्रों को ऋतु फल और नैवेद्य अर्पित करें। 
आरती: अंत में अपराजिता देवी की आरती करके प्रसाद वितरण करें।
 
कैसे करें शमी पूजा:
  • दशहरे पर शमी के वृक्ष की पूजा और उसके पत्ते को बांटने का प्रचलन है।
  • शमी वृक्ष (या यदि घर में गमले में लगा है तो) के आस-पास की जगह को साफ़ करें।
  • शमी वृक्ष की जड़ में शुद्ध जल या गंगाजल अर्पित करें। (कुछ लोग जल में थोड़ा दूध भी मिलाते हैं)। 
  • शमी वृक्ष को रोली, कुमकुम या चंदन का तिलक लगाएं। अक्षत (चावल) और पुष्प (फूल) अर्पित करें।
  • शमी वृक्ष को मौली (कलावा) लपेटें या अर्पित करें।
  • वृक्ष के समीप सरसों के तेल का दीपक या घी का दीपक प्रज्वलित करें। 
  • दीपक का मुख उत्तर दिशा की ओर रखना शुभ माना जाता है।
  • धूप दिखाएं। नैवेद्य (भोग), जैसे गुड़, मिठाई, या मिश्री अर्पित करें।
  • हाथ जोड़कर शमी वृक्ष का ध्यान करें और निम्न प्रार्थना मंत्र बोलें:
  • अमंगलानां च शमनीं शमनीं दुष्कृतस्य च।
  • दुःस्वप्न प्रणाशिनीं धन्यां प्रपद्येऽहं शमीं शुभाम्॥
  • अर्थ: जो अमंगलों का नाश करने वाली, पापों को शांत करने वाली, दुःस्वप्न को दूर करने वाली और धन्य है, उस शुभ शमी वृक्ष की मैं शरण लेता/लेती हूँ।)
  • इसके अलावा, यह मंत्र भी बोल सकते हैं:
शमी शम्यते पापं शमी शत्रुविनाशिनी।
अर्जुनस्य धनुर्धारी रामस्य प्रियदर्शिनी।।
 
नोट: शमी वृक्ष की तीन, पाँच या सात बार परिक्रमा करें। अंत में हाथ जोड़कर पूजा में हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा याचना करें। दशहरे के दिन शमी वृक्ष के नीचे गिरे हुए पत्ते (जिन्हें 'सोना' माना जाता है) उठाकर उन्हें अपनी तिजोरी या धन के स्थान पर रखना बहुत शुभ होता है। शमी के पत्ते कभी भी तोड़ने नहीं चाहिए, बल्कि वृक्ष के नीचे गिरे हुए पत्तों का ही उपयोग करना चाहिए।
 
रावण दहन महत्व: दशहरे पर बड़े-बड़े पुतले बनाए जाते हैं, जिनमें रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले प्रमुख हैं। इन पुतलों को शाम को आग लगाकर जलाया जाता है। यह रावण के अहंकार और बुराई के अंत का प्रतीक है। इस दिन बुराई को खत्म कर एक नई शुरुआत की जाती है। रावण के पुतले के दस सिर दस बुराइयों (काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आदि) का प्रतीक हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Dussehra 2025: दशहरा पर शस्त्र पूजा का क्या है शुभ मुहूर्त, कैसे करते हैं पूजन?

Dussehra 2025: दशहरा पर शस्त्र पूजा का क्या है शुभ मुहूर्त, कैसे करते हैं पूजन?Dussehra 2025: अश्विन माह की दशमी के दिन दशहरा का पर्व मनाया जाता है जिसे विजयादशमी भी कहते हैं। इस दिन कई घरों में शस्त्र पूजा की जाती है। शस्त्र पूजा से पहले अपराजिता देवी की पूजा करते हैं। शस्त्र पूजा अभिजीत या विजय मुहूर्त में करते हैं। आओ जानते हैं कि क्या है शस्त्र पूजन का समय।

Dussehra ke upay: यह रुपए 100 की चीज दशहरे पर घर लाएं, खुलेंगे किस्मत के ताले

Dussehra ke upay: यह रुपए 100 की चीज दशहरे पर घर लाएं, खुलेंगे किस्मत के तालेDussehra par karen ye upay: हिंदू धर्म में दशहरा, जिसे विजयादशमी भी कहा जाता है, एक महान पर्व है जो अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। दशहरे के दिन शमी पूजा, अपराजिता पूजा और रावण दहन देखना परंपरा का हिस्सा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पावन दिन मात्र रुपए 100 में एक वस्तु घर लाकर आप अपनी किस्मत के ताले खोल सकते हैं?

Papankusha Ekadashi 2025: पापाकुंशा एकादशी कब है, जानें पूजन के शुभ मुहूर्त, विधि, महत्व और लाभ

Papankusha Ekadashi 2025: पापाकुंशा एकादशी कब है, जानें पूजन के शुभ मुहूर्त, विधि, महत्व और लाभHow to observe Papankusha Ekadashi fast : पापांकुशा एकादशी का व्रत आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। आइए यहां जानें पापांकुशा एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और इसका महत्व।

विजयादशमी दशहरे पर कौनसे 10 महत्वपूर्ण कार्य करना बहुत जरूरी

विजयादशमी दशहरे पर कौनसे 10 महत्वपूर्ण कार्य करना बहुत जरूरीदशहरा, जिसे विजयादशमी के पावन नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह केवल एक पर्व नहीं, बल्कि बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य और अंधकार पर प्रकाश की विजय का जीवंत प्रतीक है। यह वही ऐतिहासिक दिन है जब भगवान श्री राम ने अहंकारी रावण का संहार कर धर्म की स्थापना की थी। इस दिन कुछ विशेष धार्मिक अनुष्ठान और परंपराएं निभाई जाती हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता लाती हैं, जिससे जीवन की हर बाधा दूर होती है और नई ऊर्जा का संचार होता है।

Dussehra 2025: दशहरा पर रावण दहन का सही समय क्या है, जानें महत्व और मुहूर्त

Dussehra 2025: दशहरा पर रावण दहन का सही समय क्या है, जानें महत्व और मुहूर्तDussehra 2025: अश्विन माह की दशमी के दिन दशहरा का पर्व मनाया जाता है जिसे विजयादशमी भी कहते हैं। इस दिन रावण दहन किया जाता है। इस साल 2025 में 2 अक्टूबर गुरुवार के दिन दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। परंपरा से सार्वजनिक रूप से रात्रि में रावण दहन किया जाता है। कई लोग रात को 8 बजे बाद रावण दहन करते हैं जो कि सही नहीं माना जाता। आओ जानते हैं कि रावण दहन का सही समय क्या है।

और भी वीडियो देखें

Dussehra 2025: दशहरे पर शस्त्र पूजा क्यों करते हैं?

Dussehra 2025: दशहरे पर शस्त्र पूजा क्यों करते हैं?Dussehra 2025: दशहरा पर अपराजिता देवी की पूजा के बाद शस्त्र पूजा पूजा करने की परंपरा है। शस्त्र पूजा अभिजीत मुहूर्त या विजयी मुहूर्त में करते हैं। इसके बाद लोग शाम को रावण दहन देखने जाते हैं। इस दिन अच्छे अच्छे पकवान के साथ ही गिलकी के पकोड़े और दहीबड़ा भी खाते हैं। दशहरे अर्थात विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजा या आयुध पूजा करने के कई धार्मिक और ऐतिहासिक कारण हैं।

Dussehra 2025: दशहरा पर रावण दहन का सही समय क्या है, जानें महत्व और मुहूर्त

Dussehra 2025: दशहरा पर रावण दहन का सही समय क्या है, जानें महत्व और मुहूर्तDussehra 2025: अश्विन माह की दशमी के दिन दशहरा का पर्व मनाया जाता है जिसे विजयादशमी भी कहते हैं। इस दिन रावण दहन किया जाता है। इस साल 2025 में 2 अक्टूबर गुरुवार के दिन दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। परंपरा से सार्वजनिक रूप से रात्रि में रावण दहन किया जाता है। कई लोग रात को 8 बजे बाद रावण दहन करते हैं जो कि सही नहीं माना जाता। आओ जानते हैं कि रावण दहन का सही समय क्या है।

Dussehra 2025: दशहरा पर शस्त्र पूजा का क्या है शुभ मुहूर्त, कैसे करते हैं पूजन?

Dussehra 2025: दशहरा पर शस्त्र पूजा का क्या है शुभ मुहूर्त, कैसे करते हैं पूजन?Dussehra 2025: अश्विन माह की दशमी के दिन दशहरा का पर्व मनाया जाता है जिसे विजयादशमी भी कहते हैं। इस दिन कई घरों में शस्त्र पूजा की जाती है। शस्त्र पूजा से पहले अपराजिता देवी की पूजा करते हैं। शस्त्र पूजा अभिजीत या विजय मुहूर्त में करते हैं। आओ जानते हैं कि क्या है शस्त्र पूजन का समय।

Happy Vijayadashami 2025: बुराई पर अच्छाई की जीत का महापर्व विजयादशमी, अपनों को भेजें ये 10 सबसे सुंदर और सर्वश्रेष्ठ शुभकामना संदेश

Happy Vijayadashami 2025: बुराई पर अच्छाई की जीत का महापर्व विजयादशमी, अपनों को भेजें ये 10 सबसे सुंदर और सर्वश्रेष्ठ शुभकामना संदेशHappy Vijayadashami Quotes 2025: विजयादशमी (दशहरा) बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक पर्व है और इस शुभ अवसर पर अपने अपनों को शुभकामनाएं भेजना उन्हें खुशियों से भर देता है। नीचे 10 सबसे सुंदर और भावपूर्ण विजयादशमी शुभकामना संदेश दिए जा रहे हैं, जिन्हें आप व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेज या कार्ड में भेज सकते हैं:

October 2025 hindu calendar: अक्टूबर 2025 के 10 प्रमुख व्रत-त्योहार, पुण्यतिथि और जयंती

October 2025 hindu calendar: अक्टूबर 2025 के 10 प्रमुख व्रत-त्योहार, पुण्यतिथि और जयंतीOctober 2025 ke vrat tyohar: वर्ष 2025 का अक्टूबर माह प्रारंभ हो गया है। इस माह में दशहरा, धनतेरस, दीपावली, भाई दूज, छठ, सहित कई बड़े व्रत एवं त्योहार के साथ ही महत्वपूर्ण लोगों की जयंती और पुण्‍यतिथि भी रहेगी। चलिए जानते हैं कि प्रमुख 10 व्रत और त्योहारों की लिस्ट। जानिए किस तारीख को है कौनसा व्रत या त्योहार।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com