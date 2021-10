दशहरा यानी विजयादशमी कब है? जानें तिथि, शुभ मुहूर्त और खास बातें

Dussehra 6 अक्टूबर 2021 को सर्वपितृ अमावस्या है, 7 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि पर्व प्रारंभ हो रहे हैं। नवरात्रि पर्व के बाद दशहरा अर्थात विजयादशमी का त्योहार मनाया जाएगा। आओ जानते हैं इस संबंध में तिथि, और खास बातें।





1. हिन्दू कैलेंडर के अनुसार दशहरा अर्थात विजयादशमी का पर्व प्रतिवर्ष आश्‍विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है।





2. अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष 2021 में यह पर्व 15 अक्टूबर शुक्रवार को मनाया जाएगा।





3. शुभ मुहूर्त:

- पूजन का समय- 15 अक्टूबर दोपहर 02 बजकर 02 मिनट से लेकर दोपहर 2 बजकर 48 मिनट तक



रहेगा।

- अभिजीत मुहूर्त- इस दिन अभिजीत मुहूर्त 11:43:47 से 12:29:49 तक रहेगा।

- इस दिन श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र रहेंगे और सर्वार्थसिद्धि योग भी है।

- अमृत काल : 10:55 PM – 12:32 AM

- दिन का चौघड़िया : लाभ 07:51 AM से 09:16 AM, अमृत 09:16 AM से 10:41 AM, शुभ 12:06 PM से 13:32 PM तक रहेगा।

- रात का चौघड़िया : लाभ 20:57 PM से 22:32 PM, शुभ 00:07 AM से 01:42 AM तक, अमृत 01:42 AM से 03:16 AM तक।





4. दशहरे के के दिन रात में रावण दहन होता है।







5. इस दिन अस्त्र शस्त्रों की पूजा का खासा रहता है।

6. इस दिन माता दुर्गा ने महिषासुर और श्रीराम ने रावण का वध किया था।





7. इस दिन शमी के वृक्ष की पूजा और उसके पत्तों के देने की परंपरा है।





8. इस दिन कोई नया कार्य करना, खरीददारी करना, नए वस्त्र पहनने का प्रचलन है।





9. इस दिन बच्चों को दशहरी दी जाती है अर्थात दशहरी के रूप में उन्हें इनाम, रुपये या मिठाई दी जाती है।





10. इस दिन परिवार और रिश्तों के सभी बड़े बूढ़ों के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेते हैं।

11. इस दिन कई तरह के पकवान बनाकर गिलकी के भजिये तलकर खाने की परंपरा भी है।