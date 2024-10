बहुत रोचक है आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि की उत्पत्ति की कथा, जानिए कौन हैं भगवान धन्वंतरि?

How to Attract Goddess Lakshmi on Diwali: दिवाली का पर्व न केवल रोशनी और खुशियों का प्रतीक है, बल्कि मां लक्ष्मी की पूजा का भी विशेष महत्व है। मां लक्ष्मी को धन, सुख और समृद्धि की देवी माना जाता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी पूजा से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर उनके घर में वास करें। तो इस दिवाली आप भी अपनाएं ये 5 उपाय और पाएं मां लक्ष्मी की कृपा।