वेब सीरीज 'मिर्जापुर 2' का नया पोस्टर आया सामने, गुड्डू भइया संग नजर आईं गोलू

अमेजन प्राइम वीडियो की वेबसीरीज 'मिर्जापुर 2' का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जब से दूसरे सीज़न की रिलीज तारीख की घोषणा की गई है, प्रशंसकों का उत्साह अपने चरम पर है। सीरीज के एक के बाद एक पोस्टर जारी किए जा रहे हैं। अमेजन प्राइम वीडियो ने दूसरे सीजन से एक नया पोस्टर रिलीज किया है, जिसने सभी को अधिक उत्साहित कर दिया है।

अमेजन प्राइम वीडियो ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्टर साझा करते हुए लिखा, They're back, but from this point, there's no looking back.







पोस्टर में श्वेता त्रिपाठी उर्फ गोलू और अली फजल उर्फ गुड्डू नजर आ रहे है जो युद्ध के मैदान में उतरने के लिए तैयार है। दोनों हाथों में बंदूक लिए त्रिपाठी निवास के सामने खड़े दिख रहे हैं। मिर्जापुर एक गैंगस्टर ड्रामा है, जहां मिर्जापुर के राजा कालीन भैया पंडित ब्रदर्स, गुड्डू और बबलू के खिलाफ जंग का आगाज़ करते हैं।

इस शो में पंकज त्रिपाठी, विक्रांत मैसी, श्रिया पिलगांवकर, श्वेता त्रिपाठी, रसिका दुग्गल और कुलभूषण खरबंदा मुख्य भूमिका में हैं। सीजन 2 में विजय वर्मा, प्रियांशु पेंथुली, ईशा तलवार, अमित सियाल, अंजना शर्मा जैसे कलाकार भी अपना हुनर दिखाते हुए नज़र आएंगे।





मिर्जापुर सीजन 2 का प्रीमियर 23 अक्टूबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर होगा। मिर्जापुर का निर्देशन गुरमीत सिंह और मिहिर देसाई द्वारा किया गया है, जो पुनीत कृष्णा द्वारा रचित है और रितेश सिधवानी व फरहान अख्तर द्वारा उनके बैनर एक्सेल एंटरटेनमेंट के तहत निर्मित किया गया है।