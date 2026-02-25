बुधवार, 25 फ़रवरी 2026
  मनोरंजन
  बॉलीवुड
  बॉलीवुड न्यूज़
  4. urvashi rautela birthday biography career and hot photo
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 25 फ़रवरी 2026 (12:14 IST)

उर्वशी रौटेला दुनिया की टॉप 10 सुपरमॉडल्स की लिस्ट में हैं शामिल, एक्ट्रेस की स्ट्रगल से स्टारडम तक की पूरी कहानी

Urvashi Rautela Birthday
बॉलीवुड से लेकर इंटरनेशनल फैशन और ग्लैमर इंडस्ट्री तक अपनी अलग पहचान बना चुकीं उर्वशी रौटेला आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। 25 फरवरी 2026 को उर्वशी अपना जन्मदिन मना रही हैं।
 
उर्वशी उन चुनिंदा भारतीय एक्ट्रेस में शामिल हैं, जिन्होंने कम उम्र में ही मेहनत, डिसिप्लिन और टैलेंट के दम पर ग्लोबल लेवल पर भारत का नाम रोशन किया।
 
उर्वशी की बचपन से ही उन्हें डांस, एक्टिंग और फैशन में गहरी रुचि थी। महज 15 साल की उम्र में उन्हें पहला बड़ा ब्रेक मिला, जब वह विल्स लाइफस्टाइल इंडिया फैशन वीक का हिस्सा बनीं। इतनी कम उम्र में रैंप पर कॉन्फिडेंस के साथ वॉक करना उनकी काबिलियत को दर्शाता है।
 
उर्वशी रौटेला का नाम भारत की सबसे ज्यादा टाइटल जीतने वाली ब्यूटी क्वीन में गिना जाता है। साल 2009 में ‘मिस टीन इंडिया’ जीतने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद उर्वशी ने ‘मिस डीवा 2015’ का खिताब जीतकर इंटरनेशनल लेवल पर भारत को रिप्रेजेंट किया।
 
इसके अलावा उर्वशी ने मिस एशियन सुपरमॉडल इंडिया, इंडियन प्रिंसेस, मिस क्वीन ऑफ द ईयर इंटरनेशनल इंडिया, मिस टूरिज्म क्वीन ऑफ द ईयर इंटरनेशनल वर्ल्ड जैसे कई प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किए।
 
ग्लोबल लेवल पर उर्वशी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मशहूर ई-पोर्टल Times Pageants ने उन्हें दुनिया की टॉप 10 सबसे सेक्सी सुपर मॉडल्स की लिस्ट में शामिल किया।
 
उर्वशी रौटेला ने साल 2013 में फिल्म सिंह साब द ग्रेट से बॉलीवुड में कदम रखा। इसके बाद वह सनम रे, ग्रेट ग्रैंड मस्ती, काबिल, हेट स्टोरी 4, पागलपंती जैसी कई फिल्मों में नजर आईं। 
 
उर्वशी रौटेला आज सोशल मीडिया की सबसे पॉपुलर इंडियन सेलेब्रिटीज में से एक हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 69.3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं।
 
वह अक्सर अपने फैंस के साथ हॉट, ग्लैमरस और इंटरनेशनल स्टाइल वाली तस्वीरें और वीडियो शेयर करती हैं, जो देखते ही देखते वायरल हो जाती हैं।
