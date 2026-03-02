सोमवार, 2 मार्च 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. tiger shroff real name bollywood action hero
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 2 मार्च 2026 (13:13 IST)

जय हेमंत से कैसे बने टाइगर श्रॉफ? जानिए नाम बदलने की दिलचस्प कहानी

Tiger Shroff Birthday
हिंदी सिनेमा में जब भी बेमिसाल एक्शन, बिजली जैसी फुर्ती और जबरदस्त डांस की बात होती है, तो एक ही नाम जेहन में आता है— टाइगर श्रॉफ। 2 मार्च 2026 को बॉलीवुड का यह बागी स्टार अपना जन्मदिन मना रहा है। बेहद कम समय में टाइगर ने हिंदी सिनेमा में एक अलग मुकाम हासिल किया है। 
 
टाइगर का असली नाम जय हेमंत श्रॉफ है। बहुत कम लोग जानते हैं कि 'हेमंत' नाम टाइगर के चाचा की याद में रखा गया था, जिनका एक दुर्घटना में निधन हो गया था। लेकिन 'जय' आखिर 'टाइगर' कैसे बने? दरअसल, इसके पीछे बचपन का एक मजेदार किस्सा है। बचपन में टाइगर काफी शरारती थे और घर आने वाले मेहमानों को अक्सर अपने दांतों से काट लिया करते थे। 
 
उनकी इसी 'खूंखार' हरकत को देखकर उनके पिता जैकी श्रॉफ ने उन्हें प्यार से 'टाइगर' बुलाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दुनिया उनका असली नाम भूल गई और वे बॉलीवुड के टाइगर बन गए।
 
टाइगर श्रॉफ की सबसे बड़ी ताकत उनकी Mass Appeal है। जहां आज के दौर में एक्टर्स अपनी शैली बदलते रहते हैं, वहीं टाइगर ने शुद्ध 'एक्शन' को अपनी पहचान बनाया है। उनकी फिल्मों की ओपनिंग इस बात का सबूत है कि छोटे शहरों से लेकर मेट्रो सिटीज तक, उनके फैंस की एक बड़ी फौज है। विशेषकर बच्चों के बीच टाइगर की लोकप्रियता किसी सुपरहीरो से कम नहीं है।
 
टाइगर के फैंस के लिए साल 2026 और भी धमाकेदार होने वाला है। इस साल वे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के साथ लौट रहे हैं, जो बॉक्स ऑफिस के समीकरण बदल सकते हैं। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
दुबई में रह रहीं एरिका फर्नांडिस ने बताई आपबीती, बोलीं- मिसाइल की आवाजें डराती हैं

जय हेमंत से कैसे बने टाइगर श्रॉफ? जानिए नाम बदलने की दिलचस्प कहानी

जय हेमंत से कैसे बने टाइगर श्रॉफ? जानिए नाम बदलने की दिलचस्प कहानीहिंदी सिनेमा में जब भी बेमिसाल एक्शन, बिजली जैसी फुर्ती और जबरदस्त डांस की बात होती है, तो एक ही नाम जेहन में आता है— टाइगर श्रॉफ। 2 मार्च 2026 को बॉलीवुड का यह बागी स्टार अपना जन्मदिन मना रहा है। बेहद कम समय में टाइगर ने हिंदी सिनेमा में एक अलग मुकाम हासिल किया है।

प्राइम वीडियो ने की 'एस्पिरेंट्स' सीजन 3 की रिलीज डेट की घोषणा, दो टाइमलाइन में दिखेगा अभिलाष का संघर्ष

प्राइम वीडियो ने की 'एस्पिरेंट्स' सीजन 3 की रिलीज डेट की घोषणा, दो टाइमलाइन में दिखेगा अभिलाष का संघर्षप्राइम वीडियो ने अपनी सुपरहिट हिंदी ड्रामा सीरीज 'एस्पिरेंट्स सीजन 3' की वर्ल्डवाइड रिलीज डेट 13 मार्च घोषित कर दी है। द वायरल फीवर (TVF) ने इसे बनाया है और दीपेश सुमित्रा जगदीश ने डायरेक्ट किया है। इसमें नवीन कस्तुरिया, शिवांकित सिंह परिहार, अभिलाष थपलियाल, सन्नी हिंदुजा, नमिता दुबे और टेंगम सेलिन मुख्य रोल में हैं, और जतिन गोस्वामी नई एंट्री हैं।

12 हजार स्टूडेंट्स के सामने 'भूत बंगला' का हुआ जबरदस्त प्रमोशन, अक्षय कुमार और वामिका गब्बी की एरियल एंट्री देखकर दंग रह गए फैंस

12 हजार स्टूडेंट्स के सामने 'भूत बंगला' का हुआ जबरदस्त प्रमोशन, अक्षय कुमार और वामिका गब्बी की एरियल एंट्री देखकर दंग रह गए फैंस14 साल के लंबे इंतजार के बाद, बॉलीवुड की सबकी चहेती एक्टर-डायरेक्टर जोड़ी अक्षय कुमार और प्रियदर्शन 'भूत बंगला' के लिए फिर से साथ आए हैं, जिससे फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह है। हिंदी सिनेमा की कुछ सबसे आइकॉनिक कॉमेडी फिल्में देने के लिए मशहूर यह जोड़ी अब एक हॉरर-कॉमेडी के साथ लौट रही है, जिसमें डर और हंसी का बराबर डोज़ मिलने वाला है।

ईरान-इजराइल जंग पर नोरा फतेही का भावुक वीडियो, बोलीं- सब कुछ बदलने वाला है

ईरान-इजराइल जंग पर नोरा फतेही का भावुक वीडियो, बोलीं- सब कुछ बदलने वाला हैमिडिल ईस्ट में चल रही जंग से दुनियाभर में टेंशन का माहौल है। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमला किया गया। ‍इसके बाद से ईरान खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर लगातार मिसाइलों से हमला कर रहा है। युद्ध के बीच भारत के कई लोग और सेलेब्स भी दुबई में फंस गए हैं।

'बलम पिचकारी' से लेकर 'बेशरम रंग' तक, क्यों दीपिका पादुकोण हैं होली सॉन्ग्स की क्वीन?

'बलम पिचकारी' से लेकर 'बेशरम रंग' तक, क्यों दीपिका पादुकोण हैं होली सॉन्ग्स की क्वीन?दीपिका पादुकोण फिल्म इंडस्ट्री की एक सच्ची आइकॉन हैं, जिन्होंने फिल्मों, गानों और यादगार किरदारों के जरिए कई हिट्स दिए हैं। उनकी वर्सेटिलिटी और चार्म उनके द्वारा निभाए गए हर रोल में चमकते हैं। हालाँकि उन्होंने कई चार्ट-टॉपिंग ट्रैक दिए हैं, लेकिन उनके होली के गाने फेस्टिव एंथम के रूप में अलग नजर आते हैं और साल-दर-साल, हमारी प्लेलिस्ट पर राज करते हुए जश्न में सबसे अच्छा मूड जोड़ते हैं।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com