सोमवार, 2 मार्च 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 2 मार्च 2026 (14:03 IST)

दुबई में रह रहीं एरिका फर्नांडिस ने बताई आपबीती, बोलीं- मिसाइल की आवाजें डराती हैं

Middle East War 2026
मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए मिसाइल हमलों के बाद युद्ध शुरू हो चुका है। ईरान खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है। इस तनाव का सीधा असर दुबई पर पड़ा है, जहां सुरक्षा कारणों से एयरस्पेस बंद कर दिया गया है। 
 
इस संकट के बीच टीवी एक्ट्रेस एरिका फर्नांडिस ने अपनी आपबीती साझा की है। एरिका साल 2023 में भारत छोड़ दुबई शिफ्ट हो गई थीं। एक्ट्रेस ने बताया कि वहां के हालात फिलहाल डरावने हैं, हालांकि वह सुरक्षित हैं। वह सरकार की ओर से जारी सभी जरूरी निर्देशों का पालन कर रही है। 
हिंदुस्तान टाइम्स संग बात करते हुए एरिका ने कहा, मैं दुबई में सुरक्षित हूं, लेकिन मौजूदा हालात को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हवा में मिसाइलों को रोकने की आवाजें इतनी तेज और डरावनी हैं कि वे आपको झकझोर देती हैं। मेरे आसपास के लोग, दोस्त और परिवार इस खौफनाक मंजर को अपनी आंखों से देख रहे हैं।
 
एरिका ने कहा, यूएई की सरकार ने इस संकट को अद्भुत तरीके से हैंडल किया है। यहां रहते हुए मैंने देखा है कि कैसे अधिकारी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हालांकि जंग के हालातों में रहना आसान नहीं है। हम शां‍ति से काम कर रहे हैं। लोकल अथॉरिटीज की गाइडलांइस का पालन कर सेफ रह रहे हैं। अभी हम बस यही कर सकते हैं। जिन लोगों ने इस जंग में अपनों को खोया है, मेरा दिल उनके साथ है। 
 
दुबई एयरपोर्ट और एयरस्पेस बंद होने के कारण न केवल आम नागरिक, बल्कि कई भारतीय हस्तियां भी वहां फंसी हुई हैं। बैडमिंटन प्लेटर पीवी सिंधु, एक्ट्रेस सोनम चौहान, साउथ एक्टर अजीत कुमार दुबई एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। 
