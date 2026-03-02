प्राइम वीडियो ने की 'एस्पिरेंट्स' सीजन 3 की रिलीज डेट की घोषणा, दो टाइमलाइन में दिखेगा अभिलाष का संघर्ष

प्राइम वीडियो ने अपनी सुपरहिट हिंदी ड्रामा सीरीज 'एस्पिरेंट्स सीजन 3' की वर्ल्डवाइड रिलीज डेट 13 मार्च घोषित कर दी है। द वायरल फीवर (TVF) ने इसे बनाया है और दीपेश सुमित्रा जगदीश ने डायरेक्ट किया है। इसमें नवीन कस्तुरिया, शिवांकित सिंह परिहार, अभिलाष थपलियाल, सन्नी हिंदुजा, नमिता दुबे और टेंगम सेलिन मुख्य रोल में हैं, और जतिन गोस्वामी नई एंट्री हैं।

नया सीजन डीएम अभिलाष की कहानी दो टाइमलाइन में दिखाता है। अभी के समय में, संदीप ओझा द्वारा लगाए गए आरोपों के कारण अभिलाष के खिलाफ जांच शुरू हो जाती है, जिससे उसके दोस्तों और परिवार के साथ रिश्ते खराब होने लगते हैं और करियर पर भी संकट आ जाता है। वहीं पास्ट में, आईआरएस बनने के बाद, युवा अभिलाष आखिरी बार आईएएस की तैयारी करने का फैसला करता है।

अमेज़न प्राइम वीडियो इंडिया के कंटेंट लाइसेंसिंग डायरेक्टर मनीष मेघानी ने कहा, प्राइम वीडियो पर हम दर्शकों के लिए ऐसी कहानियां लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो असलियत से जुड़ी हों और आज के समय को दर्शाती हों। एस्पिरेंट्स ने अपनी ईमानदारी से सपनों, महत्वाकांक्षाओं और जिम्मेदारियों को दिखाकर दर्शकों के साथ गहरा रिश्ता बना लिया है। द वायरल फीवर के साथ हमारे पुराने सहयोग ने हमें कई सीजन तक इस कहानी को जोश के साथ आगे बढ़ाने में मदद की है।

TVF के प्रेसिडेंट और बिजनेस हेड विजय कोशी ने कहा, मूल रूप से, एस्पिरेंट्स हमेशा उन फैसलों के बारे में रही है जो किसी व्यक्ति की यात्रा को आकार देते हैं। सीजन 3 हमें अभिलाष की जिंदगी के एक महत्वपूर्ण पड़ाव को एक्सप्लोर करने का मौका देता है, क्योंकि पर्सनल और प्रोफेशनल चुनौतियां उसे नए तरीकों से परखती हैं। दो अलग-अलग टाइमलाइन के माध्यम से, हम आईएएस परीक्षा के लिए उसके आखिरी प्रयास को फिर से देखते हैं, जबकि प्रेजेंट में वह अपने चुने हुए रास्ते के नतीजों का सामना करता है।