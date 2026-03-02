मंगलवार, 3 मार्च 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: मंगलवार, 3 मार्च 2026 (07:01 IST)

जेब खर्च के लिए कॉफी शॉप में काम करती थीं श्रद्धा कपूर, 16 साल की उम्र में ठुकरा दिया था सलमान की फिल्म का ऑफर

Shraddha Kapoor Birthday
बॉलीवुड की सबसे चहेती और वर्सटाइल एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर 3 मार्च को अपना जन्मदिन मना रही हैं। अपनी मासूम मुस्कान और बेहतरीन अदाकारी से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली श्रद्धा एक्ट्रेस के साथ-साथ एक बेहतरीन सिंगर हैं। वह शक्ति कपूर और शिवांगी कोल्हापुरे की बेटी हैं। 
 
बहुत कम लोग जानते होंगे की श्रद्धा कपूर एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले कॉफी शॉप में काम करती थीं। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के जमनाबाई नरसी स्कूल से की। टाइगर श्रॉफ और अथिया शेट्टी उनके क्लासमेट्स थे। श्रद्धा ने ग्रेजुएशन के लिए अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। 
 
एक इंटरव्यू के दौरान श्रद्धा ने बताया था कि बॉस्टन में पढ़ाई करने के दौरान उन्होंने जेब खर्च के लिए कॉफी शॉप में काम किया था। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान उन्होंने यह अनुभव लिया, जो उन्हें आज भी जमीन से जुड़े रहने में मदद करता है।
 
श्रद्धा को फिल्मों का पहला ऑफर मात्र 16 साल की उम्र में मिला था। सलमान खान ने उन्हें एक नाटक में परफॉर्म करते देखा और फिल्म 'लकी: नो टाइम फॉर लव' का ऑफर दिया। लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए श्रद्धा ने इस बड़े मौके को ठुकरा दिया था।
 
श्रद्धा कपूर ने 2010 में फिल्म 'तीन पत्ती' से बॉलीवुड डेब्यू किया था। अमिताभ बच्चन और आर माधवन स्टारर इस फिल्म में श्रद्धा की काफी तारीफ हुई और उन्हें न्यूज कमर फिल्म फेयर अवॉर्ड का नॉमिनेशन भी मिला। एक्ट्रेस को फिल्म 'आशिकी 2' से जबरदस्त पहचान मिली। 
 
श्रद्धा की रगों में सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, संगीत भी दौड़ता है। वह मशहूर गायिका लता मंगेशकर और आशा भोंसले की रिश्ते में पोती लगती हैं। यही वजह है कि 'तेरी गलियां' और 'सब तेरा' जैसे गानों में उनकी सुरीली आवाज ने जादू बिखेर दिया।
 
श्रद्धा कपूर के फैंस के लिए आने वाला समय रोमांच से भरा है। उनकी पाइपलाइन में कुछ ऐसी फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं। वह जल्द ही ईठा, स्त्री 3 और नागिन में नजर आएंगी। 
जेब खर्च के लिए कॉफी शॉप में काम करती थीं श्रद्धा कपूर, 16 साल की उम्र में ठुकरा दिया था सलमान की फिल्म का ऑफरबॉलीवुड की सबसे चहेती और वर्सटाइल एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर 3 मार्च को अपना जन्मदिन मना रही हैं। अपनी मासूम मुस्कान और बेहतरीन अदाकारी से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली श्रद्धा एक्ट्रेस के साथ-साथ एक बेहतरीन सिंगर हैं। वह शक्ति कपूर और शिवांगी कोल्हापुरे की बेटी हैं।

यश–कियारा आडवाणी की 'टॉक्सिक' का पहला रोमांटिक गाना 'तबाही' रिलीज, ऑडियो ने मचाया तहलकासाउथ सुपरस्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में यश के साथ कियारा आडवाणी लीड़ रोल में नजर आने वाली हैं। वहीं निर्देशक गीतू मोहनदास की इस महात्वाकांक्षी फिल्म का पहला गाना 'तबाही' रिलीज हो गया है।

जबरदस्त फिटनेस के साथ 'द पैराडाइज' स्टार नानी ने की मार्च की शुरुआत, वर्कआउट फोटोज ने बढ़ाया तापमान'द पैराडाइज' 2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक बनकर उभर रही है, और इसका बज़ दिन-ब-दिन बढ़ता ही जा रहा है। नेचुरल स्टार नानी स्टारर यह फिल्म घोषणा के समय से ही जबरदस्त चर्चा में है। यह फिल्म नानी और निर्देशक श्रीकांत ओडेला को फिर से साथ ला रही है।

'तुम्बाड 2' में हुई नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री, निभाएंगे रहस्यमयी किरदार'तुम्बाड' के अगले अध्याय को एक नई और दमदार ताकत मिल गई है। मशहूर एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी अब 'तुम्बाड 2' में नज़र आएंगे। इस कल्ट फ्रैंचाइज़ी के लिए यह एक बड़ी बात है। उनका इस फिल्म से जुड़ना एक साहसिक कदम है और मेकर्स इस यूनिवर्स को और ज्यादा गहरा और दिलचस्प बनाने की तैयारी कर रहे हैं।

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में गुड टच–बैड टच जैसे संवेदनशील मुद्दे पर अमर उपाध्याय बोले- चुप्पी नहीं, बच्चों की हिफाजत पहलेस्टार प्लस को रोज़ाना के ड्रामा और मनोरंजन से हटकर कहानियाँ सुनाने के लिए जाना जाता है। इसके शोज ने अक्सर उन असली भावनाओं, संघर्षों और बातचीत को दिखाया है जो भारतीय घरों के अंदर होती हैं। इनमें से, 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' सबसे यादगार शोज़ में से एक रहा है।

