शुक्रवार, 5 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. teachers day 2025 salman khan school days life
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 5 सितम्बर 2025 (11:00 IST)

जानिए स्कूल के दिनों में कैसे थे सलमान खान? टीचर ने किया था खुलासा

salman khan
हर साल 5 सितंबर को ‘शिक्षक दिवस’ मनाया जाता है। यह दिवस पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं। इस खास मौके पर कई लोग अपने फेवरेट स्टार के स्कूल के दिनों के बारे में जानना चाहते हैं। हम आपकों बताते हैं कि सुपरस्टार सलमान खान आखिर स्कूल में कैसे थे। 
 
सलमान खान की एक टीचर ने इस बात का खुलासा किया था कि स्टूडेंट के तौर पर सलमान खान बहुत अच्छे थे और वो पढ़ाई में भी तेज थे। इसीलिए उनके साथ हर कोई दोस्ती कर लेता था और घुल मिल जाता था। 
 
इसके साथ ही उनकी टीचर ने बताया कि स्कूल के बगल में ही एक गर्ल्स स्कूल भी हुआ करता था। वो किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नही देखते थे। बस वो सीधा स्कूल आते थे। 
 
वहीं एक बार सलमान खान ने इस बात का भी खुलासा किया था कि वह अपनी स्कूल की फीस नहीं भर पाए थे और इस वजह से उन्हें क्लास से बाहर कर दिया गया था। सलमान खान ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि बचपन में एक दिन उन्हें टीचर ने क्लास के बाहर खड़ा कर दिया था। 
 
सलमान ने कहा कि जब मैं क्लास के बाहर खड़ा था तो मेरे पिता सलीम खान वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने सलमान को देखते ही कहा कि ये क्या बदमाशी है? मेरे पिता को पता चला कि मेरी फीस टाइम पर जमा नहीं हो पाई जिसके चलते मुझसे क्लास के बाहर खड़ा कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने अगले ही दिन स्कूल में जाकर मेरी फीस जमा करवाई और तब मेरी टीचर ने भी उनसे माफी मांगी।
 
बता दें कि सलमान ने पढ़ाई इंदौर और ग्वालियर के सिंधिया स्कूल से की है। इसके बाद उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई मुंबई से की। सलमान के पिता सलीम खान बाद के दिनों में मुंबई आ गए थे। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

थिएटर के बाद ओटीटी पर दिखेगा रजनीकांत का एक्शन, इस दिन प्राइम वीडियो पर होगा कुली का प्रीमियर

थिएटर के बाद ओटीटी पर दिखेगा रजनीकांत का एक्शन, इस दिन प्राइम वीडियो पर होगा कुली का प्रीमियरप्राइम वीडियो ने मेगास्टार रजनीकांत अभिनीत एक्शन और सस्पेंस से भरपूर 'कुली' के ग्लोबल स्ट्रीमिंग प्रीमियर की घोषणा कर दी है। इस फिल्म को लोकेश कनगराज ने लिखा और निर्देशित किया है, जबकि संगीत अनिरुद्ध ने दिया है, फिल्म में नागार्जुन, सौबिन, उपेंद्र, श्रुति हासन, सत्यराज, आमिर खान, रचिता राम और पूजा हेगड़े जैसे दिग्गज कलाकार भी नज़र आएंगे।

टाइगर श्रॉफ की बागी 4 पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, लगाए गए 23 कट्स, मिला यह सर्टिफिकेट

टाइगर श्रॉफ की बागी 4 पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, लगाए गए 23 कट्स, मिला यह सर्टिफिकेटबॉलीवुड एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बागी 4' को लेकर सुर्खियों में हैं। इस फिल्म में उनके साथ संजय दत्त, हरनाज संधु और सोनम बाजवा नजर आने वाली हैं। यह फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इसी बीच 'बागी 4' को सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट भी मिल गया है।

प्रभास ने की अनुष्का शेट्टी की क्राइम ड्रामा फिल्म घाटी के ट्रेलर की सराहना, लिखा दिल छू लेने वाला पोस्ट

प्रभास ने की अनुष्का शेट्टी की क्राइम ड्रामा फिल्म घाटी के ट्रेलर की सराहना, लिखा दिल छू लेने वाला पोस्टपैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास की वजह से अनुष्का शेट्टी की क्राइम ड्रामा 'घाटी' की चर्चा और तेज हो गई है। ऐसे में प्रोजेक्ट के लिए प्रभास द्वारा दिए गए संदेश ने सिर्फ ध्यान नहीं खींचा है, बल्कि बाहुबली की इस जोड़ी के बीच की बॉन्डिंग की वजह से इस प्रोजेक्ट के लिए उत्सुकता भी बढ़ा दी है।

कांतारा : चैप्टर 1 के एक्शन डायरेक्टर ने ‍किया खुलासा, बिना बॉडी डबल ऋषभ शेट्टी ने किए खतरनाक स्टंट

कांतारा : चैप्टर 1 के एक्शन डायरेक्टर ने ‍किया खुलासा, बिना बॉडी डबल ऋषभ शेट्टी ने किए खतरनाक स्टंटहोम्बले फिल्म्स की 'कांतारा : चैप्टर 1' सबसे ज्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्मों में से एक है। 2022 में आई ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा' की जबरदस्त सफलता के बाद, इसे बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त परफॉर्मेंस के कारण सबसे बड़ी स्लीपर हिट का दर्जा दिया गया।

पल्लवी जोशी ने खोले द बंगाल फाइल्स को लेकर राज, बताया कैसे आया फिल्म बनाने का आइडिया

पल्लवी जोशी ने खोले द बंगाल फाइल्स को लेकर राज, बताया कैसे आया फिल्म बनाने का आइडियाएक बार मैं और विवेक यूं ही बैठे हुए थे और बात कर रहे थे कि हमारे देश में कितनी सारी चीजें नहीं हैं। देश में बहुत सारी कमियां है और फिर बातें करते-करते हम दोनों के दिमाग में आया कि ऐसा तो हमारी पिछली पीढ़ी भी बोलती थी। यह कहना है पल्लवी जोशी का जो द बंगाल फाइल्स में नजर आने वाली हैं।

और भी वीडियो देखें

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

गणेशोत्सव

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com