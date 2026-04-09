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Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 9 अप्रैल 2026 (11:48 IST)

महज 50 मेहमानों के बीच सनी लियोनी ने रचाई थी डेनियल वेबर संग शादी, शगुन के पैसों से दिया था रिसेप्शन

Sunny Leone love story
सनी लियोनी और डेनियल वेबर की गिनती बॉलीवुड के सबसे 'पावर कपल्स' में होती है। दोनों की प्रेम कहानी किसी रेड कार्पेट इवेंट से नहीं, बल्कि लास वेगास के एक क्लब से शुरू हुई थी। डेनियल ने पहली बार सनी को देखते ही अपना दिल दे दिया था। हालांकि, सनी उस वक्त किसी रिश्ते में दिलचस्पी नहीं रखती थीं।
 
डेनियल की सादगी और उनकी कोशिशों ने धीरे-धीरे सनी का दिल पिघलाया। जब डेनियल ने पहली बार सनी को डेट के लिए प्रपोज किया, तो सनी ने साफ मना कर दिया था। लेकिन डेनियल ने हार नहीं मानी। करीब तीन महीने तक बातचीत और पीछा करने के बाद सनी आखिरकार डेट पर जाने के लिए तैयार हुईं।
 
सनी लियोनी और डेनियल वेबर ने 9 अप्रैल 2011 को शादी रचाई थी। दोनों की शादी को 15 साल पूरे हो गए हैं। बीते दिनों सनी लियोनी ने डेनियल संग अपनी शादी की एक खूबसूरत तस्वीर शेयर करते हुए बताया था कि उन्होंने अपना वेडिंग रिसेप्शन शगुन में आए पैसे से किया था।
 
तस्वीर में सनी लियोनी शादी का जोड़ा पहने डेनियल के पास बैठी नजर आ रही है। वहीं डेनियल क्रीम कलर की शेरवानी में नजर आ रहे हैं। 
 
इसके साथ सनी ने लिखा था, वह एक ऐसा समय था जब हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। शादी में 50 से भी कम मेहमान आए थे। हमने अपनी शादी के रिसेप्शन का खर्च उन लिफाफों (शगुन) से निकाला था जो मेहमानों ने हमें तोहफे में दिए थे।
 
सनी ने अपनी शादी की कमियों को भी खुलकर साझा किया। उन्होंने बताया कि फूलों की सजावट बहुत खराब थी, लोगों ने नशे में अजीब स्पीच दी थी और केक का स्वाद तो पूछिए ही मत! लेकिन सनी के लिए ये सब मायने नहीं रखता था, क्योंकि उनके पास डेनियल का साथ था।
 
सनी और डेनियल ने एक-दूसरे के धर्मों का पूरा सम्मान किया। उनकी शादी दो रीति-रिवाजों से हुई थी—एक गुरुद्वारे में सिख परंपरा के अनुसार और दूसरी जेविश परंपरा के साथ। सनी आज भी उन यादों को सहेज कर रखती हैं और अक्सर कहती हैं कि हमारा सफर शून्य से शुरू हुआ था, इसलिए आज की सफलता हमें और भी खास लगती है।
 
आज सनी और डेनियल तीन बच्चों के माता-पिता हैं। 2017 में उन्होंने लातूर (महाराष्ट्र) के एक अनाथालय से बेटी निशा को गोद लेकर मिसाल पेश की थी। उस समय निशा महज 21 महीने की थी। इसके बाद 2018 में सरोगेसी के जरिए उनके दो जुड़वां बेटे अशर और नोआ उनके जीवन में आए।
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