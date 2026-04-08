इस हीरोइन ने रणवीर सिंह को बताया अपना लकी चार्म, कहा उनकी वजह से ही फिल्म निर्माताओं ने नोटिस किया

बॉलीवुड अभिनेत्री मृणाल ठाकुर ने हाल ही में एक खुलासा किया, जिसने उनके फैंस को चौंका दिया। मृणाल ने रणवीर सिंह को अपना "लकी चार्म" मानते हुए कहा कि उन्होंने ही बॉलीवुड में उनके करियर की शुरुआत में मदद की थी। यह बयान शायद कई लोगों के लिए हैरान करने वाला हो, लेकिन मृणाल ने खुलकर रणवीर के योगदान को स्वीकार किया।

मृणाल ठाकुर ने रणवीर अलाहबादिया के पॉडकास्ट में यह बात शेयर की कि उन्होंने रणवीर के साथ एक विज्ञापन किया था। इसके बाद ही उनके करियर में बड़े ब्रेक्स आए। मृणाल ने कहा, "मेरा दिल खुश है। वह मेरे लकी चार्म हैं। वह मेरी फिल्म इंडस्ट्री में आने का कारण हैं। मैंने उनके साथ एक हेयर ब्रांड के लिए मॉडल के तौर पर एक कमर्शियल किया था। जब वह कमर्शियल स्क्रीन पर आया, तब फिल्म निर्माता मुझे नोटिस करने लगे। इसी वजह से मैं रणवीर को अपना क्रेडिट देती हूं। वह एक बहुत ही पॉजिटिव इंसान हैं और उनके लिए सफलता के सारे रास्ते खुलने चाहिए।"









मृणाल ठाकुर ने रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 में अभिनय की भी सराहना की। उन्होंने रणवीर की एक्टिंग को बहुत गहरे स्तर पर बताया। मृणाल ने कहा, "उनकी एक्टिंग सिर्फ सतही नहीं थी, उसमें गहराई और परतें थीं। मैंने इसे रणवीर सिंह के तौर पर नहीं देखा, बल्कि सिर्फ हमज़ा के तौर पर देखा। यह एक किरदार था, हीरो से कहीं ज्यादा। मैं रणवीर पर बहुत गर्व महसूस करती हूं क्योंकि वह बहुत मेहनती हैं। मैं दुआ करती हूं कि जो कुछ भी वह करें, वह एक ब्लॉकबस्टर बने। वह सब कुछ कर सकते हैं।"

मृणाल ठाकुर ने अपनी पहचान छोटे पर्दे की शो कुमकुम भाग्य से बनाई। इसके बाद, उन्होंने अपनी हिंदी फिल्मी करियर की शुरुआत लव सोनिया से की। मृणाल ने कई भाषाओं में अपनी अभिनय क्षमता का परिचय दिया और फिल्मों जैसे सुपर 30, बातला हाउस, घोस्ट स्टोरीज़, तूफान, सीता रामम, लस्ट स्टोरीज़ 2, और सोन ऑफ सरदार 2 जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता।