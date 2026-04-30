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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: गुरुवार, 30 अप्रैल 2026 (16:32 IST)

सलमान खान की कामयाबी कोई सरप्राइज नहीं, पिता सलीम खान ने पहले ही की थी भविष्यवाणी

Salman Khan Stardom
हिंदी सिनेमा में बहुत कम सितारे ऐसे हैं जिन्हें आज सलमान खान जैसा स्टारडम मिला है, जैसे उनका फैन बेस, बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त पकड़ और उनकी बड़े पर्दे की मौजूदगी ने दशकों तक अपनी छाप छोड़ी है। लेकिन दुनिया के उनके स्टारडम को पहचानने से बहुत पहले, उनके पिता और मशहूर लेखक सलीम खान ने उनकी इस बड़ी कामयाबी की भविष्यवाणी कर दी थी।
 
​दिग्गज लेखक सलीम खान का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जो उनके बेटे और बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के शुरुआती दिनों की झलक दिखाता है और यह बताता है कि उन्हें अपने बेटे की काबिलियत पर कितना पक्का भरोसा था।
 
सलमान खान के हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े नामों में से एक बनने से बहुत पहले, उनका सफर प्रतिभा और सही मार्गदर्शन के मेल से तय हुआ था। सलीम खान हमेशा अपने बेटे के लिए एक सर्वांगीण रास्ता चाहते थे और उन्हें फिल्मों से परे जीवन का अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। 
 
उन शुरुआती दिनों को याद करते हुए उन्होंने एक बार कहा था, मैं चाहता था कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करे और फिर वापस आए। रोज कॉलेज जाना, लड़कों से मिलना, बहुत से लोगों से बात करना। यह खुद में एक शिक्षा है। यह सीधे काम नहीं करता। मैं कभी इसके खिलाफ नहीं था।
 
​हालांकि, यह सलमान खान की स्क्रीन पर पहली मौजूदगी थी जिसने उनके पिता के विश्वास को पक्का कर दिया। उस पल को याद करते हुए सलीम खान ने कहा, जब मैंने उनकी पहली फिल्म देखी, तो मुझे लगा कि उनमें 100% स्टार वाले गुण हैं। उनमें पूरी काबिलियत है। इसलिए, मुझे महसूस हुआ कि वह 100% स्टार बनेंगे।
 
आज, सलमान खान देश के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं, जिनकी फैन फॉलोइंग का कोई मुकाबला नहीं है और बॉक्स ऑफिस पर उनका जबरदस्त दबदबा है। सलमान जल्द ही फिल्म 'मातृभूमि' में नजर आने वाले हैं। 
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