Cannes में तारा सुतारिया का रॉयल अंदाज, आइवरी गाउन में दिखाई सिजलिंग अदाएं

बॉलीवुड की सबसे स्टाइलिश एक्ट्रेसेस में शुमार तारा सुतारिया इन दिनों फ्रांस के फ्रेंच रिविएरा में आयोजित हो रहे 79वें कान फिल्म फेस्टिवल में अपनी खूबसूरती के परचम लहरा रही हैं। रेड सी फिल्म फाउंडेशन के 'वूमेन इन सिनेमा' गाला डिनर से सामने आईं उनकी ताजा तस्वीरों ने इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है।

इन तस्वीरों में तारा विंटेज ओल्ड हॉलीवुड और भारतीय राजसी वैभव यानी 'मॉडर्न-महारानी' कोर का एक ऐसा कॉम्बिनेशन पेश कर रही हैं, जिसे देख हर कोई दंग है।

तारा सुतारिया ने इस खास शाम के लिए दिग्गज फैशन ब्रांड विविएन वेस्टवुड के कलेक्शन से एक बेहद खूबसूरत आइवरी (हाथीदांत के रंग का) सैटिन गाउन चुना। इस गाउन की यूएसपी इसका सिग्नेचर स्कल्प्टेड कोर्सेट डिज़ाइन है।

गाउन का काउल नेकलाइन इसके ड्रेप को रोमांटिक और फेमिनिन लुक दे रहा है। इसके साथ ही, उनके हाथों पर लपेटा गया मैचिंग आइवरी स्टोल जब हवा में लहराया, तो उसने पूरे लुक में एक क्लासिक रेड-कार्पेट ड्रामा जोड़ दिया।

फ्लोर-लेंथ की इस सैटिन स्कर्ट में तारा किसी तैरते हुए ख्वाब जैसी नजर आ रही हैं। इस न्यूट्रल और मोनोटोन वाइट गाउन को रीगल टच देने के लिए तारा ने बेहद कीमती हीरे और पन्ने का हैवी नेकलेस कैरी किया है।

तारा सुतारिया सिर्फ अपने कपड़ों से ही नहीं, बल्कि अपने सिडक्टिव और कॉन्फिडेंट पोज से भी फैंस को दीवाना बना रही हैं। तस्वीरों में उनका साइड-प्रोफाइल लुक, कैमरे के सामने नजाकत से आंखें बंद कर अपनी ज्वैलरी को फ्लॉन्ट करना और सीढ़ियों पर खड़े होकर दिया गया रीगल पोज उनकी कमाल की सेंसुअलिटी को बयां करता है।

इस लुक को क्लीन और शार्प रखने के लिए तारा ने मिडिल-पार्टेड स्लीक जूड़ा बनाया हुआ है। तारा ने विंग्ड आईलाइनर, न्यूड-ब्राउन ग्लॉसी लिप्स, फ्लश्ड चीक्स और एक परफेक्ट रिविएरा-इंस्पायर्ड ब्रॉन्ज ग्लो के साथ अपना मेकअप कम्प्लीट किया है।

चाहे वो समंदर के किनारे हवा में लहराता हुआ उनका गाउन हो या बंद लिफ्ट के भीतर उनका सिजलिंग वॉक, तारा सुतारिया ने यह साबित कर दिया है कि जब बात 'क्लासिक ब्यूटी' की आती है, तो उनका मुकाबला करना बेहद मुश्किल है।