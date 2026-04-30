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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Updated : गुरुवार, 30 अप्रैल 2026 (15:19 IST)

नेशनल पार्क में ‘पति पत्नी और वो 2’ का धमाकेदार ट्रेलर होगा लॉन्च, टी-सीरिज का यूनिक एक्सपेरिमेंट

ati Patni Aur Woh 2 trailer launch
बॉलीवुड में ट्रेलर लॉन्च इवेंट्स आपने कई देखे होंगे, पांच सितारा होटल, बड़े स्टेज और चमक-धमक से भरे सेटअप। लेकिन इस बार ‘पति पत्नी और वो 2’ कुछ ऐसा करने जा रही है, जो पहले कभी नहीं हुआ। 2 मई को फिल्म का ट्रेलर मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क के बीचों-बीच लॉन्च किया जाएगा और यही इस इवेंट को खास बना रहा है।
 

T-Series का बड़ा एक्सपेरिमेंट

फिल्म इंडस्ट्री की दिग्गज कंपनी T-Series इस बार एक “first-of-its-kind” कॉन्सेप्ट लेकर आई है। किसी नेशनल पार्क में ट्रेलर लॉन्च करना अपने आप में अनोखा कदम है। यह पहली बार होगा जब कोई फिल्म इवेंट इतने नैचुरल और अनछुए लोकेशन पर आयोजित किया जा रहा है। इस अनोखे आइडिया के जरिए मेकर्स सिनेमा और नेचर को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लॉन्च सिर्फ एक इवेंट न रहकर एक यादगार अनुभव बन जाए।
 

मीडिया और स्टार्स के लिए खास सरप्राइज

इस ट्रेलर लॉन्च को और भी दिलचस्प बनाने के लिए कई खास एक्टिविटीज प्लान की गई हैं। मीडिया और फिल्म की स्टारकास्ट को ‘वनरानी टॉय ट्रेन’ यानी Jungle Queen की सवारी कराई जाएगी, जो इस पार्क की पहचान मानी जाती है। इसके अलावा बोटिंग जैसी एक्टिविटीज भी इस इवेंट का हिस्सा होंगी, जिससे पूरा माहौल किसी पिकनिक और फिल्मी जश्न का कॉम्बिनेशन लगेगा।
 

जंगल थीम में होगा पूरा सेटअप

इस ट्रेलर लॉन्च की सबसे बड़ी खासियत इसका जंगल-थीम सेटअप है। मेकर्स इसे एक immersive और visually striking अनुभव बनाने की तैयारी में हैं, जहां हर चीज नेचर से जुड़ी होगी। यानी इस बार सिर्फ ट्रेलर ही नहीं, बल्कि उसका लॉन्च भी दर्शकों के लिए एक अलग तरह की कहानी कहेगा।
 

क्यों खास है ये लॉन्च?

आज के समय में जहां हर फिल्म प्रमोशन में कुछ नया करने की कोशिश करती है, वहां ‘पति पत्नी और वो 2’ का यह कदम काफी स्मार्ट और यूनिक माना जा रहा है। जंगल के बीच ट्रेलर लॉन्च करना न सिर्फ फिल्म को चर्चा में लाएगा, बल्कि दर्शकों के बीच एक अलग क्यूरियोसिटी भी पैदा करेगा। कि आखिर फिल्म में ऐसा क्या है, जो इसे इतनी अलग तरह से पेश किया जा रहा है।
 
मुदस्सर अजीज द्वारा निर्देशित यह मूवी 15 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह, सारा अली खान और वामिका गब्बी इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाते नजर आएंगे। 
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