गुरुवार, 30 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. prime video web series lukkhe trailer release
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: गुरुवार, 30 अप्रैल 2026 (13:32 IST)

वेब सीरीज 'लुक्खे' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज, रैप बैटल और क्राइम की दिखेगी जबरदस्त टक्कर

Lukkhe trailer release
प्राइम वीडियो ने अपनी आने वाली प्राइम ओरिजिनल सीरीज 'लुक्खे' का ज़बरदस्त और रोमांच से भरपूर ट्रेलर रिलीज कर दिया है। इस सीरीज़ का निर्देशन हिमांक गौर ने किया है और इसका निर्माण विपुल डी. शाह और राजेश बहल ने ऑप्टिमिस्टिक्स एंटरटेनमेंट और व्हाइट गुरिल्ला एलएलपी के बैनर तले किया है। 
 
इस सीरीज को एग्रीम जोशी और देबोजीत दास पुरकायस्थ ने बनाया है और यह उनके ही द्वारा एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूस भी की गई है। सीरीज़ में मुख्य भूमिकाओं में राशि खन्ना और किंग हैं। जहां किंग, जो एक प्रशंसित भारतीय रैपर, गीतकार और सिंगर हैं, इस शो के साथ अपना अभिनय डेब्यू कर रहे हैं। 
 
इसके अलावा पलक तिवारी (जो भी अपनी स्ट्रीमिंग डेब्यू कर रही हैं) और लक्षवीर सिंह सारण प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे। सीरीज़ में नकुल रोशन सहदेव, कृतिका भारद्वाज, शिवांकित परिहार, योगराज सिंह और आयशा रजा मिश्रा भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देंगे। यह आठ एपिसोड की सीरीज़ आठ मई को विशेष रूप से प्राइम वीडियो पर हिंदी में भारत सहित दुनिया के 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में रिलीज़ होगी।
 
लुक्खे का ट्रेलर दर्शकों को एक जबरदस्त और ऊर्जा से भरपूर दुनिया में ले जाता है, जहां एमसी बदनाम (किंग) अपने दमदार अंदाज़ में माइक पर अपना दबदबा बनाते हुए दिखाया गया है। वहीं उनकी कड़ी टक्कर एमसी ओजी (शिवांकित परिहार) से देखने को मिलती है। 
 
साथ ही लकी (लक्षवीर सिंह सारण) और सनोबर (पलक तिवारी) के बीच उभरती हुई प्रेम कहानी भी कहानी को नया मोड़ देती है। कहानी जैसे-जैसे आगे बढ़ती है, तनाव और भावनाएं और भी गहरी होती जाती हैं और रैप, अपराध तथा रिश्तों की दुनिया आपस में टकराकर एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां बदले, मोक्ष और ज़बरदस्त एक्शन की एक रोमांचक कहानी बनती है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

वेब सीरीज 'लुक्खे' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज, रैप बैटल और क्राइम की दिखेगी जबरदस्त टक्कर

वेब सीरीज 'लुक्खे' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज, रैप बैटल और क्राइम की दिखेगी जबरदस्त टक्करप्राइम वीडियो ने अपनी आने वाली प्राइम ओरिजिनल सीरीज 'लुक्खे' का ज़बरदस्त और रोमांच से भरपूर ट्रेलर रिलीज कर दिया है। इस सीरीज़ का निर्देशन हिमांक गौर ने किया है और इसका निर्माण विपुल डी. शाह और राजेश बहल ने ऑप्टिमिस्टिक्स एंटरटेनमेंट और व्हाइट गुरिल्ला एलएलपी के बैनर तले किया है।

नेशनल पार्क में ‘पति पत्नी और वो 2’ का धमाकेदार ट्रेलर होगा लॉन्च, टी-सीरिज का यूनिक एक्सपेरिमेंट

नेशनल पार्क में ‘पति पत्नी और वो 2’ का धमाकेदार ट्रेलर होगा लॉन्च, टी-सीरिज का यूनिक एक्सपेरिमेंट‘पति पत्नी और वो 2’ का ट्रेलर 2 मई को मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क में लॉन्च होगा। T-Series पहली बार जंगल थीम में ट्रेलर लॉन्च कर रहा है, जहां मीडिया और स्टार्स के लिए टॉय ट्रेन और बोटिंग जैसी खास एक्टिविटीज भी होंगी।

76 साल के नाना पाटेकर की जबरदस्त फिटनेस ने जीता दिल, ट्राइसेप डिप्स वीडियो वायरल

76 साल के नाना पाटेकर की जबरदस्त फिटनेस ने जीता दिल, ट्राइसेप डिप्स वीडियो वायरलबॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर अपनी फिटनेस को लेकर चर्चा में आ गए हैं। 76 साल के नाना पाटेकर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह वर्कआउट करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में उन्हें ट्राइसेप डिप्स करते हुए देखा जा सकता है। नाना पाटेकर को बहुत ही सहजता और बिना किसी थकान के 15 ट्राइसेप डिप्स लगाते दिख रहे हैं।

डांस रील्स बनाने पर ट्रोल हुए राहुल रॉय, एक्टर बोले- मजाक उड़ाने के बजाय काम दिलाने में करें मदद

डांस रील्स बनाने पर ट्रोल हुए राहुल रॉय, एक्टर बोले- मजाक उड़ाने के बजाय काम दिलाने में करें मदद1990 के दशक में अपनी पहली ही फिल्म 'आशिकी' से रातों-रात स्टार बनने वाले अभिनेता राहुल रॉय इन दिनों सोशल मीडिया पर फिर से सुर्खियों में छाए हुए हैं। हाल ही में, कंटेंट क्रिएटर डॉ. वनिता घडगे डी के साथ उनकी कुछ रील्स इंस्टाग्राम पर वायरल हुईं।

जानिए कौन थे दादा साहब फाल्के, जिनके नाम पर दिया जाता है भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार

जानिए कौन थे दादा साहब फाल्के, जिनके नाम पर दिया जाता है भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारभारतीय सिनेमा के पितामह माने जाने वाले दादा साहब फाल्के का जन्म 30 अप्रैल 1870 को नासिक जिले के त्र्यम्बकेश्वर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दादा साहब फाल्के का पूरा नाम धुण्डीराज गोविंद फाल्के था। परिवार की परंपरा के अनुसार उन्हें घर पर ही संस्कृत और पुरोहिताई की शिक्षा दी गई। उनकी रुचि चित्रकला, नाट्य, अभिनय और जादूगरी मे वि‍कसित होती चली गई।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com