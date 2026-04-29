बुधवार, 29 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. dhurandhar the revenge climax real explosion 500 litre petrol ranveer singh fire scene
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: बुधवार, 29 अप्रैल 2026 (18:01 IST)

500 लीटर पेट्रोल से हुआ असली ब्लास्ट, 'धुरंधर 2' के क्लाइमैक्स में आग के बीच चले रणवीर सिंह

Dhurandhar The Revenge climax blast
बॉलीवुड में जब भी बड़े बजट और हाई-ऑक्टेन एक्शन फिल्मों की बात होगी, तो 'धुरंधर: द रिवेंज' का नाम सबसे ऊपर लिया जाएगा। आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह फिल्म न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है, बल्कि अपने रियलिस्टिक एक्शन सीन्स के कारण भी चर्चा में है।
 
फिल्म के क्लाइमेक्स से जुड़ा एक बड़ा खुलासा हाल ही में सामने आया है, जिसने दर्शकों के बीच उत्सुकता और बढ़ा दी है। फिल्म के SFX सुपरवाइजर विशाल त्यागी ने बताया कि फिल्म में इस्तेमाल किए गए सभी बड़े धमाके असली थे, यानी इसमें CGI का इस्तेमाल नहीं किया गया।
 
विशाल त्यागी ने बताया कि आदित्य धर ने साफ कहा था कि वह एक्सप्लोजन के लिए सीजीआई का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। क्लाइमैक्स में दिखाया गया टैंकर ब्लास्ट सबसे मुश्किल और खतरनाक सीन था, जिसमें करीब 500 लीटर पेट्रोल का इस्तेमाल ‍किया गया। 
 
विशाल ने बताया यह सीन फिल्म का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा था। इस ब्लास्ट के दौरान सबसे बड़ी चिंता सुरक्षा को लेकर थी। सीन में रणवीर सिंह को आग के बेहद करीब चलना था। टीम ने पहले से ही सटीक मार्किंग की थी ताकि अभिनेता सुरक्षित दूरी बनाए रखें।
 
रिपोर्ट्स के अनुसार, इस धमाके को और प्रभावशाली बनाने के लिए करीब 25 किलो एक्सप्लोसिव्स भी टैंकर में डाले गए थे। इस सीन में शुरुआत में अर्जुन रामपाल भी मौजूद थे, लेकिन सुरक्षा कारणों से उन्हें शूट से पहले हटा लिया गया। यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि किसी भी तरह का जोखिम कम किया जा सके।
 
जहां एक तरफ पूरी टीम तनाव में थी, वहीं रणवीर सिंह बेहद शांत नजर आए। इसका कारण था उनका टीम पर भरोसा और पूरी तैयारी के साथ दी गई ब्रीफिंग। ब्लास्ट के सफल होने के बाद रणवीर ने टीम की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने शानदार काम किया।
 
रियल लोकेशन और प्रोडक्शन प्रेशर
इस सीन के लिए सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, बल्कि असली ट्रेन बेस और कंटेनर्स का भी इस्तेमाल किया गया, जिससे सीन और ज्यादा वास्तविक लगा। शुरुआत में प्रोडक्शन टीम ने 250 लीटर पेट्रोल का सुझाव दिया था, लेकिन बेहतर विजुअल इफेक्ट के लिए इसे बढ़ाकर 500 लीटर किया गया।
 
'धुरंधर 2' एक स्पाई-एक्शन थ्रिलर है, जिसमें रणवीर सिंह एक इंटेंस अवतार में नजर आए। फिल्म में उनका किरदार जास्किरत सिंह रंगी से हमजा बनने तक की कहानी दिखाता है, जो एक बड़े आतंकी नेटवर्क को खत्म करने निकलता है। यह फिल्म 19 मार्च 2026 को रिलीज हुई थी और रिलीज के बाद से ही यह लगातार सुर्खियों में बनी हुई है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

500 लीटर पेट्रोल से हुआ असली ब्लास्ट, 'धुरंधर 2' के क्लाइमैक्स में आग के बीच चले रणवीर सिंह

500 लीटर पेट्रोल से हुआ असली ब्लास्ट, 'धुरंधर 2' के क्लाइमैक्स में आग के बीच चले रणवीर सिंहबॉलीवुड में जब भी बड़े बजट और हाई-ऑक्टेन एक्शन फिल्मों की बात होगी, तो 'धुरंधर: द रिवेंज' का नाम सबसे ऊपर लिया जाएगा। आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह फिल्म न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है, बल्कि अपने रियलिस्टिक एक्शन सीन्स के कारण भी चर्चा में है।

फैंस का इंतजार हुआ खत्म, इस दिन बड़े पर्दे पर दस्तक देगी सोहम शाह की 'तुम्बाड 2'

फैंस का इंतजार हुआ खत्म, इस दिन बड़े पर्दे पर दस्तक देगी सोहम शाह की 'तुम्बाड 2'सोहम शाह की फिल्म 'तुम्बाड 2' का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अब मेकर्स ने आखिरकार इसकी रिलीज डेट का एलान कर दिया है। यह मच-अवेटेड सीक्वल 3 दिसंबर 2027 को रिलीज होगा, जिससे फैंस को अब फिल्म की एक तय तारीख मिल गई है।

इंटरनेशनल डांस डे: अल्लू अर्जुन से लेकर रितिक रोशन तक, भारत के टॉप ट्रेंडसेटर डांसिंग सुपरस्टार्स

इंटरनेशनल डांस डे: अल्लू अर्जुन से लेकर रितिक रोशन तक, भारत के टॉप ट्रेंडसेटर डांसिंग सुपरस्टार्सभारतीय मनोरंजन इंडस्ट्री में डांस हमेशा से फिल्मों का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा रहा है। शुरुआत से ही हर दशक ने ऐसे कमाल के टैलेंटेड एक्टर्स देखे हैं जिन्होंने अपनी डांसिंग स्किल से पूरे देश को थिरकाया है। इस इंटरनेशनल डांस डे पर आइए नजर डालते हैं उन टॉप 5 भारतीय सुपरस्टार्स पर जिन्होंने अपने डांस से लगातार ट्रेंड सेट किए हैं।

अर्जुन कपूर का ऑस्ट्रिया वेलनेस ब्रेक, बहन अंशुला संग बिताए सुकून भरे पल

अर्जुन कपूर का ऑस्ट्रिया वेलनेस ब्रेक, बहन अंशुला संग बिताए सुकून भरे पलक्या हम सब कभी न कभी यह नहीं सोचते कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर कहीं शांति वाली जगह पर चले जाएं? अर्जुन कपूर और उनकी बहन अंशुला कपूर अभी यही कर रहे हैं और साथ में होने से यह पल और भी खास बन गया। अर्जुन ऑस्ट्रिया के विवामायर मारिया वर्थ गए थे।

नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मानना, स्क्रिप्ट अगर अपनी भाषा में हो तो किरदार निभाना होता है ज्यादा असरदार

नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मानना, स्क्रिप्ट अगर अपनी भाषा में हो तो किरदार निभाना होता है ज्यादा असरदारनवाज़ुद्दीन सिद्दीकी भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिभाशाली और बहुमुखी कलाकारों में से एक माने जाते हैं, जो अपने काम के प्रति बेहतरीन समर्पण के लिए जाने जाते हैं। उनका सफर अभिनय के प्रति गहरे जुनून को दर्शाता है, जो उनके निभाए गए विभिन्न किरदारों में साफ दिखाई देता है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com