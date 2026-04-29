बुधवार, 29 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. nawazuddin siddiqui on script language roman vs devanagari acting impact
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: बुधवार, 29 अप्रैल 2026 (15:56 IST)

नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मानना, स्क्रिप्ट अगर अपनी भाषा में हो तो किरदार निभाना होता है ज्यादा असरदार

Nawazuddin Siddiqui
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिभाशाली और बहुमुखी कलाकारों में से एक माने जाते हैं, जो अपने काम के प्रति बेहतरीन समर्पण के लिए जाने जाते हैं। उनका सफर अभिनय के प्रति गहरे जुनून को दर्शाता है, जो उनके निभाए गए विभिन्न किरदारों में साफ दिखाई देता है। 
 
नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने हर किरदार में दर्शकों पर गहरा असर छोड़ा है। पारंपरिक कास्टिंग और भाषा की सीमाओं से आगे बढ़ते हुए, उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हाल ही में एक बातचीत में, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि परिचित भाषा में स्क्रिप्ट होने से उसे याद रखना और संवाद बोलना आसान हो जाता है। 
 
उन्होंने यह भी माना कि अमिताभ बच्चन भी देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हैं, और वे खुद भी इसे पसंद करते हैं। नवाज़ ने कहा, जिस भाषा में आप काम कर रहे हैं, आपकी स्क्रिप्ट भी उसी भाषा में होनी चाहिए। आपको उसी भाषा में बोलना भी चाहिए। अगर आपकी स्क्रिप्ट देवनागरी में दी जाती है, तो वह बहुत जल्दी याद हो जाती है, क्योंकि वह आपकी अपनी भाषा होती है। 
 
उन्होंने कहा, अगर आप महाराष्ट्र में किसी मराठी कलाकार को उसकी भाषा में स्क्रिप्ट देंगे, तो वह उसे बहुत जल्दी याद कर लेगा। लेकिन अगर स्क्रिप्ट रोमन में दी जाए, तो उसे याद रखना मुश्किल हो जाता है और उच्चारण भी सही नहीं होता। उच्चारण को लेकर काफी दिक्कतें आती हैं।
 
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने यह भी बताया कि पहले कलाकारों को अंग्रेज़ी न जानने को लेकर असुरक्षा महसूस होती थी, लेकिन अब यह सोच बदल गई है। अपने साथियों को अपनी भाषा में सफल होते देख उन्हें भी आत्मविश्वास मिला, और आज कलाकार बिना किसी झिझक के अपनी भाषा में काम करते हैं।
 
उन्होंने कहा, दुनिया में अगर आप फ्रेंच सिनेमा देखें, तो फ्रेंच लोग फ्रेंच में ही बोलते हैं। इटालियन लोग इटालियन बोलते हैं। जर्मन लोग जर्मन बोलते हैं। दक्षिण भारत के लोग—कर्नाटक, तमिल, तेलुगु, मलयाली—सभी अपनी भाषा में बात करते हैं। शुरू में हमें डर लगता था कि हम अंग्रेज़ी नहीं बोल पाएंगे, लेकिन अब हम खुलकर अपनी भाषा में बोलते हैं।
 
आने वाले समय में नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी फिल्म 'मैं एक्टर नहीं हूं' में नजर आएंगे, जो 8 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। दर्शकों के बीच इसे लेकर काफी उत्साह है, क्योंकि उनके पास आगे कई दिलचस्प प्रोजेक्ट्स हैं। वह Thamma 2 जैसी हॉरर-कॉमेडी और Tumbbad 2 जैसे फोकलोर-आधारित थ्रिलर में भी नजर आएंगे। 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
अर्जुन कपूर का ऑस्ट्रिया वेलनेस ब्रेक, बहन अंशुला संग बिताए सुकून भरे पल

नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मानना, स्क्रिप्ट अगर अपनी भाषा में हो तो किरदार निभाना होता है ज्यादा असरदार

नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मानना, स्क्रिप्ट अगर अपनी भाषा में हो तो किरदार निभाना होता है ज्यादा असरदारनवाज़ुद्दीन सिद्दीकी भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिभाशाली और बहुमुखी कलाकारों में से एक माने जाते हैं, जो अपने काम के प्रति बेहतरीन समर्पण के लिए जाने जाते हैं। उनका सफर अभिनय के प्रति गहरे जुनून को दर्शाता है, जो उनके निभाए गए विभिन्न किरदारों में साफ दिखाई देता है।

स्कूटर पर दुल्हन के गेटअप में उल्का गुप्ता, 'रजनी की बारात' का पहला पोस्टर आउट, इस दिन रिलीज होगी फिल्म

स्कूटर पर दुल्हन के गेटअप में उल्का गुप्ता, 'रजनी की बारात' का पहला पोस्टर आउट, इस दिन रिलीज होगी फिल्मझांसी की रानी फेम एक्ट्रेस उल्का गुप्ता जल्द ही फिल्म 'रजनी की बारात' में नजर आने वाली हैं। हाल ही में मेकर्स ने इस फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज कर दिया है। पोस्टर में उल्का गुप्ता पूरी अटिट्यूड के साथ स्कूटर पर अपनी ही बारात लीड करती नजर आ रही हैं — एक ऐसा विजुअल जो पारंपरिक सोच को तोड़ते हुए तुरंत ध्यान खींचता है।

इंटरनेशनल डांस डे : संजय लीला भंसाली के 7 आइकॉनिक डांस सीक्वेंस जो छू लेते हैं दिल को

इंटरनेशनल डांस डे : संजय लीला भंसाली के 7 आइकॉनिक डांस सीक्वेंस जो छू लेते हैं दिल कोसंजय लीला भंसाली को ऐसे फिल्मकार के रूप में देखा जाता है, जिनका नाम राज कपूर, के. आसिफ और गुरु दत्त जैसे दिग्गजों के साथ लिया जाता है। अपनी फिल्मों के जरिए उन्होंने भारतीय कहानियों को सबसे प्रामाणिक, जमीनी और दृश्यात्मक रूप से भव्य तरीके से पेश करने का एक मानक स्थापित किया है।

नेहा धूपिया ने 8 साल तक ठुकराया अगंद बेदी का प्रपोजल, शादी से पहले ही हो गई थीं प्रेग्नेंट

नेहा धूपिया ने 8 साल तक ठुकराया अगंद बेदी का प्रपोजल, शादी से पहले ही हो गई थीं प्रेग्नेंटबॉलीवुड के पावर कपल नेहा धूपिया और अंगद बेदी की लव स्टोरी असल जिंदगी में भी किसी फिल्म से कम नहीं है। दोनों ने साल 2018 में अचानक गुरुद्वारे में इंटीमेट वेडिंग कर सभी को चौंका दिया था। इससे पहले तक कपल ने अपने रिलेशन को काफी सीक्रेट रखा था।

इंटरनेशनल डांस डे: जाह्नवी कपूर ने जब अपने डांस मूव्स से इंटरनेट पर मचाया तहलका

इंटरनेशनल डांस डे: जाह्नवी कपूर ने जब अपने डांस मूव्स से इंटरनेट पर मचाया तहलकाबॉलीवुड की चमक-दमक से परे, जाह्नवी कपूर लगातार अपनी अलग पहचान बना रही हैं, जहां वे सिर्फ एक अभिनेत्री के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसी परफॉर्मर के रूप में उभर रही हैं, जिसमें डांस के प्रति उनका जूनून गहरा है। गौरतलब है कि जहां उनके फैशन मोमेंट्स और पब्लिक अपीयरेंस अक्सर सुर्खियां बटोरते हैं।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com